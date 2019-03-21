Реализующие мусорную реформу чиновники до сих пор могли говорить о том, что — да, есть-де временные трудности, где-то граждане «бузотёрят», а в каких-то случаях журналисты и оппозиция, что называется, «разжигают». Но вот на специальном заседании СПЧ по теме «Предотвращение образования отходов как необходимое условие обеспечения экологических прав граждан и успешной реализации национального проекта «Экология» с совершенно разгромной критикой выступил заместитель главы Роспотребнадзора Михаил Орлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз мусора

Мы не раз писали о том, что с началом мусорной реформы возникло еще больше проблем, которые она якобы была призвана решить. В первую очередь речь, конечно, идет о неравномерных заоблачных тарифах, которые обрушились на граждан уже в конце 2018 года. В ряде регионов в ценообразовании пришлось разбираться прокурорам.

В других местностях, где с тарифами ситуация оказалось более-менее в порядке, возникли другие проблемы. Из-за недостатка мощностей у региональных операторов уже в новогодние праздники населенные пункты оказались в прямом смысле слова засыпаны горами мусора.

Подводя промежуточные итоги, стоит признать, что то, как осуществляется реформа, по тем или иным причинам ничего, кроме социального напряжения, не вызывает, недовольными оказались все. К примеру, там, где мусор решили считать по площади квартир, люди возмущаются тем, что это квадратные метры отходы жизнедеятельности создают. Недовольны и там, где тариф считают по головам. Но ведь не довольны и регоператоры, считающие, что региональные власти волюнтаристски занизили тариф. А теперь вот и Роспотребнадзор назвал свои основные претензии к реформе.