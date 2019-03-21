Министр иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики (НКР, Республики Арцах) Масис Маилян ответил на вопросы главного редактора ИА REGNUM Модеста Колерова

Министр иностранных дел Нагорно-Карабахской республики (Республики Арцах) Масис Маилян

В связи с приходом к власти в Армении нового правительства поддержание динамики встреч и консультаций представляло определенную важность как для армянской стороны, так и для сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе с точки зрения демонстрации приверженности согласованному посредническому формату. Определенная интенсификация встреч между Ереваном и Баку обусловлена стремлением сторон ознакомиться с подходами друг друга относительно мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

При посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ были проведены встречи на уровне министров иностранных дел. Общение на высшем уровне проходило без участия посредников на полях различных международных форумов и носило неформальный характер. Как известно, планируется проведение первой при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ встречи премьер-министра Армении и президента Азербайджана.

Считаю, что искусственная интенсификация консультаций априори не может быть плодотворной. Это понимание, судя по всему, есть и у сторон. Например, в феврале главы МИД Армении и Азербайджана приняли участие в Мюнхенской конференции по безопасности, но при этом не планировали проведение новой встречи на этом форуме.

В первую очередь необходимо отметить, что в вопросе восстановления трехстороннего формата переговоров Ереван и Степанакерт придерживаются одинаковых подходов. При этом, говоря о возвращении Республики Арцах за стол переговоров, мы исходим из необходимости достижения реального прогресса в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Для восстановления трехсторонних переговоров есть все необходимые предпосылки. Во-первых, после довольно продолжительной дискуссии относительно формата переговоров уже в 1993 году в СБСЕ/ОБСЕ пришли к пониманию необходимости участия Нагорного Карабаха в качестве третьей стороны на всех этапах мирного процесса. В последующем данный тезис был отражен в Пражском резюме Действующего председателя ОБСЕ от 31 марта 1995 года. Сам трехсторонний формат был закреплен еще раньше принятым в 1994 году на основе консенсуса решением Будапештского саммита ОБСЕ. Во-вторых, как показало время, трехсторонний формат был самым эффективным и результативным. Именно в данном формате был достигнут единственный ощутимый результат в процессе урегулирования — трехстороннее соглашение о прекращении огня и всех военных действий от 12 мая 1994 года, заключенное при посредничестве Российской Федерации.

Формула успеха трехстороннего переговорного формата довольно проста: каждая из сторон напрямую представляла свои интересы и обсуждала те вопросы, которые входили в ее компетенцию.

На этой формуле может основываться процедура участия Республики Арцах в переговорах. Как неоднократно заявлял премьер-министр Армении Никол Пашинян, Ереван не намерен ставить в качестве предусловия участие Степанакерта в переговорном процессе, но при этом будет вести переговоры только от своего имени. Это означает, что вопросы, входящие в сферу исключительной компетенции и полномочий властей Республики Арцах, не могут обсуждаться в двустороннем формате Ереван — Баку. Подобный подход объективен и, на наш взгляд, может послужить одним из механизмов возвращения Арцаха за стол переговоров.

Поскольку азербайджано-карабахский конфликт не является территориальным спором, то и поиск возможных путей разрешения проблемы на основе территориальных уступок бесперспективен и не отражает сути конфликта.

Тот факт, что в 1988 году, когда начался новый этап конфликта, территории вокруг бывшей НКАО, даже один из административных районов автономной области, находились под контролем Баку, указывает на то, что данный конфликт не является территориальным спором. То есть, несмотря на то, что эти территории контролировались азербайджанской стороной, тем не менее, конфликт был. Следовательно, нелогично полагать, что при территориальных уступках Арцаха можно добиться урегулирования конфликта. Необходимо также учитывать, что подобные предложения напрямую затрагивают вопрос безопасности, который для Арцаха является одной из «красных линий» в процессе урегулирования конфликта с Азербайджаном.

Сдача территорий — это прямой путь к разрушению системы безопасности не только Арцаха, но и Республики Армения, что поставит под угрозу само существование коренного населения на своей исторической родине. Иными словами, для нас этот вопрос имеет экзистенциальное значение. Из заявлений главы Азербайджана следует, что стратегической целью официального Баку является захват не только Арцаха, но и Сюникской области Армении и даже столицы Армении — Еревана. Мы должны со всей серьезностью относиться к заявлениям президента и верховного главнокомандующего ВС Азербайджана и не облегчать ему путь к своей стратегической цели. Наоборот, нужно продолжать принимать необходимые военные и политико-дипломатические меры по сдерживанию агрессивных и экспансионистских намерений руководства соседней страны.

Напомню, что руководство Республики Арцах неоднократно заявляло о невозможности и недопустимости возвращения в прошлое как в вопросе статуса, так и в вопросе территорий.

Кроме того, 17 июля 2009 года, после того, как были обнародованы подходы посредников к урегулированию азербайджано-карабахского конфликта, МИД Республики Арцах выступил с заявлением о необходимости перезагрузки искаженного переговорного процесса, возвращения официального Степанакерта за стол переговоров в качестве полноправной стороны и трансформации базовых принципов урегулирования. Данная позиция Республики Арцах остается неизменной.

Необходимо также отметить, что в вышеупомянутом заявлении МИД Арцаха было подчеркнуто, что попытки вернуть Арцах в прошлое не только контрпродуктивны, но и чреваты новой эскалацией конфликта.

Во время пресс-конференции по внешнеполитическим итогам 2018 года, отвечая на аналогичный вопрос руководителя русской редакции Общественной телерадиокомпании Республики Арцах, я сказал, что сейчас преждевременно говорить о планах относительно выборов, которые состоятся через год. Это время мы должны эффективно использовать для реализации задач, поставленных перед МИД руководством страны, и в целом для претворения в жизнь положений программы президента Бако Саакяна на 2017−2020 годы. Только таким путем можно обеспечить непрерывное, последовательное и устойчивое развитие Республики Арцах.