



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Напомним, о чем говорилось в заявлении российского дипломатического ведомства:

«С недоумением восприняли намерение руководства Польши организовать в сентябре с.г. мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в формате встречи нынешних «союзников и партнеров» Варшавы из стран — членов ЕС, НАТО, а также участников еэсовского проекта «Восточное партнерство». Свой замысел польские власти обосновывают некими «современными реалиями», игнорируя историческую логику. Вопреки бесспорно решающему вкладу нашей Родины в разгром гитлеровского рейха и освобождение Польши от нацистских захватчиков, для России в этой схеме место не предусмотрено. Очевидно, что решение сделать мероприятие келейным является еще одним проявлением искривленного мировоззрения польской администрации, которая в угоду сиюминутным политическим «приоритетам» систематически фальсифицирует летопись Второй мировой войны и послевоенного периода. Пусть это останется на совести нынешних польских властей».

Реагируя на это, глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что отмечать 80-й годовщину начала Второй мировой войны Варшава собирается в кругу стран, «с которыми Польша сегодня работает на благо мира, основанного на соблюдении международного права и уважения суверенитета государств». А «обращение к исторической логике Министерства иностранных дел России как раз в контексте сентября 1939 года мы считаем проблематичными», добавил Щерский. Ранее администрация президента Польши заявляла, что глава государства Анджей Дуда разослал приглашения на сентябрьские мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны лидерам Европейского союза, членам НАТО и участникам «Восточного партнерства, а также Генеральному секретарю ООН. Тем самым Бельведер проигнорировал рекомендацию МИД Польши, которую в начале февраля озвучил заместитель министра, а ныне посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий. Он сказал, что министерство иностранных дел рекомендует направить приглашение президенту России Владимиру Путину, однако последнее слово за Дудой.

Освобожденная Варшава. 1945

Варшава долго держала паузу, и лишь в середине марта канцелярия президента в ответ на запрос ТАСС ответила, что позовет страны — члены НАТО, ЕС и «Восточного партнерства», а сами приглашения «носят современный, а не исторический характер». Однако, как можно судить по процитированным выше словам Щерского, история все-таки имеет значение. И есть очень большая ирония в том, что Польша «в контексте сентября 1939 года» приглашает Украину и Белоруссию, которые сегодня являются главными бенефициарами событий 80-летней давности, поскольку именно они оказались приобретателями территорий межвоенной Речи Посполитой — Восточных Кресов в польском варианте, Западной Украины и Западной Белоруссии в советском варианте. Помимо того, Варшава не упоминает «контекст» 1938 года, когда она в рамках Мюнхенского сговора с нацистской Германией «вернула» себе Тешинскую область. Было и другое. Как напомнило на днях Чешское телевидение, «восемьдесят лет назад Чехословакия столкнулась не только с нацистской оккупацией. В марте 1939 года чехословацкая армия воевала с Венгрией за Подкарпатскую Русь. Чехословакам противостояли превосходящие силы венгерских регулярных сил, польских террористов и украинских националистов». Это первое.

Второе. Варшава сильно обожглась, когда пошла навстречу американцам и дала согласие провести у себя международную конференцию по Ближнему Востоку, которая была воспринята как антииранская акция. С протестом выступил Тегеран, обвинивший Польшу в черной неблагодарности и напомнивший, как во время Второй мировой войны иранцы приютили и помогли полякам, которые прибыли в страну из Советского Союза. А затем полыхнуло с Израилем, оживившим дискуссию о польском антисемитизме. То, что должно было стать триумфом Варшавы и подчеркиванием ее «важной роли в мировой политике», обернулось кошмаром и катастрофой. Противники правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) язвительно замечали, что польская дипломатия одержала «великий успех», умудрившись поссориться одновременно и с Ираном, и с Израилем. Не получило однозначной поддержки и нынешнее решение Бельведера. Как подчеркнул бывший премьер Польши и экс-председатель Союза левых демократических сил Лешек Миллер, «трудно говорить о Второй мировой войне, не говоря о вооруженной борьбе Советского Союза, трудно говорить о победе над немцами, не видя Красной армии». Поэтому «Дуда должен был пригласить Путина», тем более что российский президент «уже был на Вестерплатте 1 сентября 2009 года во время празднования 70-й годовщины начала Второй мировой войны». И с ним согласны многие поляки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Третье. История с приглашением обозначает наличие противоречий между канцелярией президента и министерством иностранных дел. Дуда сегодня пытается накачать политические мускулы, а не быть просто хранителем большой люстры Бельведера. Он добился введения своих представителей в совет правительственного телеканала TVP, пытается взять под свой контроль министерства обороны и внутренних дел. И давно уже проявляет повышенную активность во внешней политике. Говорят, что амбиции возглавить МИД есть у главы президентской администрации, да и сам Щерский не особо их скрывает. Если у него это получится, то, судя по всему, главным направлением польской дипломатии станет продвижение концепции Троеморья. Она предполагает сколачивание под руководством Варшавы коалиции стран между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Место России там не просматривается от слова никак. И тогда МИД Польши даже на уровне деклараций перестанет говорить о стремлении наладить отношения с Москвой.