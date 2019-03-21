Действительно ли китайская инфраструктурная инициатива «Один пояс и один путь» (BRI) — это тот поезд, который Италия не может пропустить, как заявил министр экономики и финансов Италии Джованни Триа? Премьер-министр Италии Джузеппе Конте также считает, что китайский инфраструктурный план является отличной «возможностью для нашей страны». Правительство Италии планирует подписать меморандум о взаимопонимании с Китаем по плану «Один пояс и один путь» во время официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в Италию, пишет Паола Субаччи в статье для издания Project Syndicate.

Чжан Хуннян. Великий шелковый путь

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Италия может стать первым членом «Большой семёрки» и ЕС, который присоединится к китайской инфраструктурной инициативе. Китай сможет направить инвестиции в итальянскую инфраструктуру, энергетику, авиацию и телекоммуникации. Но присоединение к инициативе «Один пояс и один путь» несёт серьёзные риски для Италии и её отношений с ЕС и США.

Курс в экономике

Понятно, почему Италия стремится к более глубокому коммерческому взаимодействию с Китаем, учитывая слабый рост ВВП Италии с конца 1990-х годов, который, как ожидается, снизится с 1% в 2018 году до 0,2% в 2019 году. С другой стороны, Китай является второй по величине экономикой в мире после США. КНР является крупнейшим экспортером и всё более значимым зарубежным инвестором, который постепенно перенаправляет свою модель роста в сторону наращивания внутреннего потребления.

Согласно прогнозам, в ближайшие десять лет ежегодный товарооборот между Китаем и странами, присоединившимися к инициативе «Один пояс и один путь», превысит $2,5 трлн. Более тесные двусторонние связи с КНР могут привести к наращиванию итальянского экспорта в Китай. В настоящий момент экспорт Италии в КНР составляет около $14,7 млрд в год, а импорт — около $33 млрд. Более того, партнёрство с Китаем может привлечь дополнительный приток капитала, в котором так остро нуждается Италия. С 2000 года Китай инвестировал в итальянскую экономику около $16 млрд. Однако всего за первые десять месяцев 2018 года Пекин инвестировал $11,9 млрд в 55 стран, присоединившихся к BRI, и подписал соглашения на общую сумму более $80 млрд.

Тем не менее существует ряд веских причин, по которым Италии следовало бы отказаться от присоединения к инициативе «Один пояс и один путь». Вместо этого Италия могла бы расширить своё взаимодействие с Китаем в рамках европейской стратегии развития отношений с КНР, предложенной в 2016 году.

Для начала может оказаться, что интересы Италии не совпадают с интересами КНР. Инициатива «Один пояс и один путь» — это стратегия развития, предполагающая открытие зарубежных рынков для китайских компаний и поддержку международного использования юаня. Пока неясно, как эти цели можно согласовать с целями Италии.

David Dennis Китайская юань

Во-вторых, Италия рискует стать младшим партнёром Китая — не в последнюю очередь потому, что экономика КНР более чем в шесть раз больше экономики Италии, которая также гораздо слабее. Государственный долг составляет 130% ВВП, а предприятия, находящиеся в тяжёлом положении, в том числе флагманская итальянская авиакомпания Alitalia, нуждаются в реструктуризации и рекапитализации. Непонятно, как в таких условиях партнёрство с КНР может быть сбалансированным и взаимно обязывающим.

С другой стороны, с момента запуска инициативы «Один пояс и один путь» прошло несколько лет, однако её общие рамки до сих пор остаются нечёткими, то же самое можно сказать о целях инициативы и непрозрачном управлении. Вместо многосторонних организаций, находящихся под руководством Китая, таких как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций или Новый банк развития БРИКС, в основе инициативы «Один пояс и один путь» лежат двусторонние соглашения с КНР и прямые партнёрские отношения с китайскими предприятиями, многие из которых находятся в государственной собственности.

В-четвертых, Италия институционально слаба, учитывая также её дисфункциональную налоговую систему и широко распространённую коррупцию. Италия занимает 53-е место в коррупционном индексе Transparency International, значительно уступая основным экономикам ЕС. Таким образом, можно предположить, что Италия не сможет добиться от китайских партнёров соблюдения правил и стандартов ЕС.

Цитата из к/ф «Крестный отец». реж Фрэнсис Коппола. 1972. США Итальянская мафия

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Наконец, кибершпионаж и другие злонамеренные действия со стороны китайских игроков могут подорвать доверие к итальянским компаниям в таких областях, как информационные и коммуникационные технологии, инфраструктура и киберзащита.

Желание Италии присоединиться к китайской инфраструктурной инициативе вызвало недовольство в Вашингтоне. Предупреждение американской администрации было однозначным. Скрытое послание Трампа Италии и остальному миру можно выразить в одной фразе: «С нами против Китая или с Китаем против нас». Однако Италия, похоже, может проигнорировать предупреждения США на свой страх и риск.