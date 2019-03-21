Президент Бразилии Жаир Болсонару совершил официальный визит в США, после которого он отметил, что визит положит начало продуктивному партнёрству между двумя странами, однако в конечном итоге результаты такого партнёрства могут не оправдать ожидания бразильского президента, пишет Сюй Хайлинь в статье для китайского издания The Global Times.

Eugenio Hansen, OFS Флаг Бразилии

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В ходе своей встречи с президентом США Дональдом Трампом Болсонару подробно описал те проблемы, с которыми сталкивается Бразилия, однако Белый дом не уделил им должного внимания. Неизбежно может возникнуть вопрос о том, относятся ли Соединённые Штаты к Бразилии как к равноправному партнёру или намерены лишь использовать её в своих интересах.

Глава Белого дома пообещал поддержать членство Бразилии в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), однако взамен Бразилия должна будет отказаться от тех прав, которыми она пользуется во Всемирной торговой организации (ВТО) как развивающаяся страна.

Planalto.gov.br Жаир Болсонару во время визита в США

Трамп не знает, в чём на самом деле нуждается Бразилия. Вероятно, это его даже не интересует. Южноамериканская страна преждевременно начала деиндустриализацию, когда процесс индустриализации ещё не был завершён. Это привело к снижению конкурентоспособности страны как крупного экспортера товаров из-за отсутствия качественной первичной обработки продукции. Например, Бразилия выращивает самые лучшие зёрна кофе арабика, но из-за несовершенной технологии обжарки кофейных зёрен их приходится обрабатывать в третьих странах, прежде чем отправить на экспорт, поэтому бразильские экспортёры кофе теряют прибыль.

Бразилия нуждается не в статусе развитой страны, а в наращивании инвестиций со стороны американских компаний и расширении экспорта своих товаров на рынки Соединённых Штатов. Для развития своей промышленности Бразилии также необходимо повысить производительность труда. Это один из ключевых факторов. Усилия Болсонару по реформированию системы социального обеспечения направлены на достижение этой цели.

Бразилия является развивающейся страной, однако с точки зрения уровня социального обеспечения она могла бы конкурировать с некоторыми развитыми странами. Ежегодные расходы Бразилии на социальное обеспечение сильно обременяют страну, многие граждане настолько избалованы, что просто не желают искать работу. Решив проблемы в социальной сфере, Бразилия может создать подходящую среду для иностранных инвестиций, однако Бразилии предстоит решить весьма непростую задачу. Успех зависит от решимости президента и бразильского правительства, а также от поддержки со стороны бразильского народа.

Eric Benacek Сан-Паулу, Бразилия

Китай не препятствует проведению реформ в Бразилии и готов оказать экономическую поддержку. Когда в понедельник, 18 марта, некоторые официальные лица Соединённых Штатов заявили о том, что китайские инвестиции могут нанести ущерб Бразилии, министр экономики Бразилии Паулу Гуэдес отметил, что Бразилия не собирается сокращать объём торговли с Китаем.

Официальные лица США указали на риски, связанные с использованием оборудования, которое поставляет китайский технологический гигант Huawei, однако забыли упомянуть, что китайская компания в течение многих лет оказывала Бразилии качественные телекоммуникационные услуги, что позволило бразильской экономике идти в ногу с мировыми технологическими тенденциями.

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Вашингтон искал любые возможности, чтобы настроить Бразилию против Пекина. Однако в ходе встречи с Трампом в Овальном кабинете Болсонару открыто заявил, что он не рассматривает Китай в качестве соперника. Кроме того, американские требования никак не согласуются с реальными экономическими потребностями Бразилии.

США, похоже, до сих пор в определённой степени рассматривают страны Латинской Америки в качестве собственного «заднего двора». Тем не менее ситуация в Южной Америке существенно изменилась. Соединённые Штаты больше не могут заставить страны Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАК) делать то, что хочет Вашингтон. В настоящее время влияние США в регионе определяется готовностью Вашингтона поддержать процветание стран ЛАК.