Боснийские мусульмане продолжают блокировать формирование правительства. «Партия демократического действия» во главе с Бакиром Изетбеговичем уже пять месяцев препятствует созданию действующего Совета министров — фактического правительства. Основной причиной является политика главы «Союза независимых социал-демократов» Милорада Додика, вступившего после выборов в должность главы президиума Боснии и Герцеговины (БиГ). Политик, представляющий интересы сербского населения, активно противодействует втягиванию страны в НАТО и неоднократно заявлял о безальтернативности нейтралитета БиГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Босния и Герцеговина

В начале марта переговоры между представителями боснийских мусульман, хорватов и сербов перешли в конструктивную плоскость. Ряд изданий поспешил заявить о том, что предварительные договоренности достигнуты и формирование Совета министров закончится до конца месяца.

В понедельник, 18 марта, Милорад Додик, Бакир Изетбегович и представитель «Хорватского демократического содружества Боснии и Герцеговины» Драган Чович заявили о согласии вновь вернуться к переговорам.

«Сегодня мы договорились о принципах действий в течение следующих четырех лет, я думаю, что мы сделали там хороший шаг», — цитирует лидера ПДД Бакира Изетбеговича издание Balkan Insight.

Примечательно, что инициатором встречи, которая привела к разработке ряда принципов формирования правительства, выступил Изетбегович. Тем не менее положительный эффект переговоров был обнулен самим представителем бошняков, потребовавшим недельной отсрочки, прежде чем подписанные договоренности вступят в силу.

Милорад Додик расценил маневры лидера ПДД как затягивание процесса формирования правительства.

20 марта, отвечая на вопросы издания «Вечерние новости», политик заявил: «Что касается установления власти Боснии и Герцеговины, то есть готовность сербской стороны, которая давно разработала свою политику на уровне Сараево сразу после выборов, а также хорватской стороны, но она остается незавершенной у политической элиты бошняков».

European People's Party Бакир Изетбегович

В том, что «Партия демократического действия» продолжит строить козни и саботировать работу правительства, сомнений нет — бошняки в последние годы получают солидную поддержку со стороны Запада, поэтому до последнего будут тащить упирающееся население Боснии и Герцеговины в НАТО и ЕС. При этом Изетбеговича и его соратников нисколько не волнует тот факт, что вступление в альянс болезненно ударит по бюджету и без того бедной страны с уничтоженной промышленностью, ведь уже к 2024 году ежегодные взносы стран — членов альянса должны составлять не менее 2% от ВВП. Понятно, что эти траты нисколько не повлияют на благосостояние лидеров ПДД, временно считающихся «рукопожатными» на Западе.

Куда примечательнее сам факт поддержки боснийскими мусульманами и их лидерами курса на вступление страны в блок НАТО ради сиюминутных бонусов. В тот самый блок, который ковровыми бомбардировками вгоняет в каменный век еще недавно процветавшие исламские государства в Африке и на Ближнем Востоке.

Судя по всему, опыт Хусейна и Каддафи, продолжительный период времени «друживших» с США, не впечатляет ни Изетбеговича, ни его сотоварищей. Наверное, они верят, что статус «наш сукин сын» выдается пожизненно.

Что же касается их избирателей, то они, судя по всему, также уверовали в свою привилегированность и в то, что в глазах США и ЕС они являются «белой костью», в отличие от сербов; что с ними никогда не случится того, что происходило и происходит с мусульманами Ирака, Ирана, Сирии, Сомали, Ливии, Ливана, Йемена и Афганистана. Что, если завтра Западу будет выгодно ввергнуть Балканы в очередную бойню, на защиту мусульман Боснии и Герцеговины мигом грудью встанут отважные бойцы НАТО, готовые отдать за них свои жизни.

Вся эта история учит нас в первую очередь осознанию степени деградации религиозных чувств в современном мире. Мы видели, как брали западные деньги и оружие афганцы, которых с переменным успехом их же «благодетели» обстреливали в XIX и в ХХ веке, и продолжают заниматься этим сейчас. Видели поддержку американскими гяурами радикальных исламистов в Чечне и Сирии. Сегодня мы можем наблюдать, как на Украине самодельная церковь им. Петра Порошенко захватывает один за другим храмы, паства которых реагирует на еретиков весьма равнодушно. Видим спокойствие, с которым католики воспринимают публичные заявления Ватикана о необходимости провести апгрейд Библии, потому что она «устарела». Видим, наконец, как радостно кушают с ладошки палачей исламского мира боснийские мусульмане.

Солдаты НАТО в Афганистане

Кроме того, мы видим деградацию политическую — когда ни уроки истории, ни скорбный опыт других государств, ни национальные интересы не добавляют здравого смысла целому народу и его лидерам на пути к пропасти, в погоне за какой-то совсем уж призрачной морковкой.

Вероятно, находящиеся на окраине Европы Балканы уже становятся полноценной частью дивного нового мира, в котором все решается манипуляциями общественным мнением, а люди определяются не по национальному или религиозному признаку, а по своей вере в те или иные виртуальные симулякры, наиболее популярными из которых в последние десятилетия были «дружная семья европейских народов», «цивилизованный Запад» и «могущество НАТО».

Вероятно, политически активная часть боснийских мусульман (тех, кто еще не сбежал работать в ЕС) все еще верит в эти симулякры. Может быть, даже больше, чем сами жители «просвещенной Европы», в последние годы постепенно смирившиеся с некомфортными мыслями о многополярности мира, упадке Евросоюза и приоритете национальных интересов.

Остаётся надеяться, что сербам (и, как ни странно, хорватам) Боснии и Герцеговины удастся удерживать страну от сползания в НАТО, чтобы изменился то ли геополитический расклад, то ли сама мифология Западной цивилизации.

Юрий Ковальчук, автор Balkanist.ru специально для ИА REGNUM