Совет раввинов Европы обеспокоен ростом антисемитских настроений, статистика фиксирует увеличение числа евреев, покидающих Европу и выбирающих новое место жительства — за последние 20 лет из Европы уехали 400 тыс. евреев. В последнее время мы действительно замечаем возрастающую популярность израильского гражданства и Израиля как страны проживания в самых различных регионах.

Иван Шилов ИА REGNUM Иерусалим

Если говорить о Европе, то причиной покидания евреями тех стран является рост антисемитизма, причем не «классического» антисемитизма местного разлива, а антисемитизма привнесённого. Конечно, никто не считает, что все два миллиона мусульманских беженцев, попавших в Европу за последние пять лет, являются террористами, но для того, чтобы отравить жизнь людям, совершенно не требуется двух миллионов. Как нас учили с детства: для того, чтобы испортить бочку меда, хватает одной ложки дегтя.

Многие бывшие советские евреи, которые живут, например, в Германии не в космополитических городах, типа Берлина, а в маленьких городках, где до недавнего времени кроме немцев и небольшого числа таких же бывших советских евреев они никого никогда не видели, сегодня, когда им приходится сталкиваться с совершенно чуждой для них ментальностью и поведением, они начинают всерьёз задумываться о повторной смене места жительства.

Большинство из тех, кого знаем мы, совершенно ожидаемо делает еще один шаг вперед и выбирает в качестве новой страны для себя Израиль. Но при этом мы знаем и людей, которые решают вернуться в Россию.

Тренд переезда европейских евреев в Израиль затрагивает, конечно, не только советских евреев, которые живут там последние несколько десятков лет, но и евреев местных: французских, бельгийских, английских. Мы, со своей стороны, больше знаем именно о русскоязычных евреях. И тут можно сказать, что если раньше «донорами» новообретённых израильтян были в основном неблагополучные регионы как постсоветского пространства, так и Европы, то в последнее время все больше людей, которые переезжают в Израиль — и из Франции, и из Англии. И вы не поверите, но даже количество новых репатриантов из Монако давно вышло за рамки статистической погрешности.

Ещё одним немаловажным фактором является очень четкая тенденция и Евросоюза, и ОЭСР во всем, что касается так называемых золотых паспортов, будь то речь о виде жительства за инвестиции или гражданстве за инвестиции.

Надгосударственные органы создают «чёрные списки» стран с недостаточно жестким комплаенсом по предоставлению гражданства за инвестиции. И глобально ясно, что эти надгосударственные инстанции считают на сегодняшний день эту тематику — выдачу золотых паспортов, гражданство за инвестиции — высоко рисковой, часто граничащей с уклонением от уплаты налогов, отмыванием капитала и другой противоправной деятельностью.

tdjgordon Старый еврей

Израильское гражданство отдаляется

Нет ни малейшей причины и ни малейшей надежды на то, что получение израильского гражданства будет упрощено.

Во-первых, государство не особо умеет оперативно реагировать на тенденции. И сегодняшний тренд в Израиле говорит о том, что если закон о возвращении нужно менять, то в сторону ужесточения или даже отмены, ибо изначально он был создан для того, чтобы притесняемые евреи могли бежать в Израиль от антисемитизма из стран, где их жизни угрожает опасность по причине их еврейства. В последние десятилетия такой антисемитизм сходил на нет, поэтому, как считают некоторые израильские политики, закон о возвращении вполне можно отменить. И если не дай Бог мы будем свидетелями настоящей вспышки антисемитизма, то, конечно, отреагируют на неё не сразу, а с огромным опозданием.

Более того, получать израильское гражданство со временем становится все сложнее по объективным причинам. Дело в том, что право на израильское гражданство имеют евреи, то есть те, у кого еврейка мама, дети евреев, то есть те, у кого еврей папа, и внуки евреев, то есть те, у кого еврей дедушка (все — с супругами). Правнуки этого права уже лишены. И чем больше проходит времени, тем больше людей, которые хотят репатриироваться, являются уже не стопроцентными евреями, а детьми смешанных браков. Чем больше проходит времени с момента, когда их предкам были выданы оригинальные документы, подтверждающие их еврейство, тем больше документов теряется, тем сложнее становится добывать материалы из архивов.

Магнит для успешных людей

Еще один немаловажный момент: на сегодняшний день израильские консульства по репатриации перегружены так, что тяжело описать. В бизнесе, когда растёт спрос, обычно это приводит к тому, что «поставщики услуг» не задумываются о «расширении продуктовой линейки» или об улучшении сервиса. Понятно, что консульства — это не бизнес, а государственные инстанции, но везде работают люди. Когда в Израиль никто не ехал, тогда вполне логично государство тратило ресурсы на поощрение репатриации. Сегодня так вопрос не стоит.

Израиль — устойчивая западная страна, валюта которой за последние 20 лет выросла примерно на 20% по отношению к доллару. Цены на недвижимость в Израиле за последние десять лет примерно удвоилось «в среднем по больнице», без резких рывков и падений. Израильтяне научились продавать свои фирмы за рубеж уже не на этапе стартапа, за десятки миллионов долларов, а на этапе зрелых компаний, за миллиарды долларов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Геополитическая ситуация сегодня, как мы считаем, благоприятствует Израилю. Да, нам не очень повезло с соседями. Но на сегодняшний день отношения с Россией и контакт между первыми лицами лучше, чем был когда бы то ни было. Отношения с США и контакт между первыми лицами лучше, чем был когда бы то ни было. В Израиле есть и инструментарий, и политическая воля для борьбы с терроризмом. Есть ли и то, и другое в Европе? Я не специалист в этом вопросе, каждый свои выводы может сделать сам.

В общем, неудивительно, что Израиль сегодня является магнитом для успешных людей. Количество миллионеров, переезжающих в Израиль, ставит страну в последние годы на ведущие позиции в рейтингах. И это несмотря на то, что Израиль — страна объективно не очень большая и всех принять не может. Более того, принимает только тех, у кого есть еврейские корни.

Генетические проверки? Не обязательно

Во-первых, давайте внесём некую ясность. На сегодня вопрос генетического доказательства происхождения — не только еврейского — является одной из самых интересных и быстроразвивающихся научных тем. Но юриспруденция, как обычно, за прогрессом не поспевает. Юриспруденция — дисциплина очень медленная. Поэтому, несмотря на то, что есть раввины, ученые, которые считают, что подавляющее большинство евреев постсоветского пространства является потомками конкретных четырех женщин еврейского происхождения, живших примерно тысячу лет назад, получить израильское гражданство, только доказав связь с еврейством на основании статистически генетических данных, сегодня не представляется возможным.

С другой стороны, никто, конечно, не требует у всех потенциальных новых репатриантов сдавать анализ ДНК. Эти анализы используются в основном в безвыходных ситуациях, когда кто-то из членов еврейской семьи не сохранил оригинальные документы, подтверждающие еврейские корни. Он делает анализ ДНК не «против» огромной базы данных, а «против» своего конкретного родственника с документально доказанными еврейскими корнями. Анализ ДНК часто также приходится делать в случае рождения ребенка у еврея (не у еврейки — матери обычно точно знают, что это их дети) вне брака.

Gaetano Virgallito Израильский флаг

Стать израильтянином станет сложнее?

В получении израильского гражданства, к сожалению, есть все причины для волнения. Уполномоченным министром по реализации закона о возвращении является министр внутренних дел. Этот пост в нынешней каденции, после большого перерыва, часть из которого он провел за решеткой, занимает Арье Дери, глава ультрарелигиозной сефардской партии ШАС, который в рамках своей предвыборной кампании заявил, что он искренне сожалеет, что в Израиле живут сотни тысяч репатриантов с постсоветского пространства, которые не являются иудеями с точки зрения еврейского религиозного канона, Галахи. И что если бы была его воля, то закон о возвращении выглядел бы совершенно иначе. Как? Вероятно, право на возвращение имели бы только еврейские семьи, где оба супруга являются евреями, где матери обоих супругов являются еврейками и так далее.

Может ли министр внутренних дел сам поменять закон о возвращении? Нет, не может. Главой правительственной комиссии по законотворчеству является министр юстиции. И нынешняя министр юстиции, которая является светским представителем религиозной правой партии, очевидно, тоже имеет свое мнение относительно необходимости ужесточения закона о возвращении. В фундамент платформы ее партии заложен документ, составленный известным профессором юриспруденции, которая придерживается очень чёткой политики, что закон о возвращении был верен в своё время, но отжил своё. И представление гражданства сразу по факту репатриации давно пора прикрыть.