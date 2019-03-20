До выборов в Европейский парламент осталось чуть больше двух месяцев. Ведущие политики Евросоюза, к примеру, президент Франции Эммануэль Макрон, уже начали публиковать предвыборные манифесты. Во вторник, 19 марта, компанию им составил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Иван Шилов ИА REGNUM

Самой важной стала «политическая» часть его тезисов: Конте призвал передать власть в Евросоюзе от элит — народу. В частности, расширить полномочия Европарламента, единственного в ЕС органа власти, избираемого гражданами. Внедрять институты прямой демократии и привлекать граждан к участию в управлении ЕС.

Нельзя позволять элитам определять судьбу наций и всего континента, отметил Конте в своем «письме к Европе». Это должны делать сами люди, единый европейский народ, который предстоит создать.

Тезисы Конте привлекают внимание не только потому, что он возглавляет правительство в стране, где на выборах уже победили «популисты». Именно «прямая демократия» очень скоро станет основным козырем этих «популистов» в борьбе за симпатии избирателей. И этот козырь сыграет.

Распутать систему

Система органов власти в ЕС выглядит весьма запутано, и в ней иногда путаются даже те, кто в ней работают. Система была устроена сложносочиненно отчасти для того, чтобы реализовать принцип коллегиальности решений и создать систему сдержек и противовесов. Но этой же запутанностью пользуются и упомянутые Конте элиты — для того, чтобы принимать нужные им решения.

Во всех документах Европейского союза Европарламент упоминается на первом месте. На самом деле полномочий у него немного. Он не имеет права даже инициировать законопроекты — и может лишь принимать или отклонять те, которые внесло «правительство ЕС» — Еврокомиссия.

Главу Еврокомиссии предлагает Европейский совет, состоящий из глав государств и правительств, которые во многих странах ЕС тоже избираются не прямо. К выбору комиссаров парламент тоже не имеет отношения — их выбирает новый глава комиссии, а депутаты только утверждают весь состав комиссии целиком.

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dimitrisvetsikas1969 Европейская комиссия

Второй после Еврокомиссии важнейший орган власти — как раз Европейский совет. Есть и еще несколько органов с названиями, похожими друг на друга, к примеру, Совет Евросоюза, который собирается из профильных министров по той или иной теме. Есть очень влиятельный Центробанк, который не подчиняется вообще никому, в том числе и депутатам — они лишь утверждают состав его правления.

Таким образом, депутаты, выбранные гражданами Евросоюза, играют третьестепенную роль. На первом плане — главы государств и правительств, многие из которых избраны не прямо (Германия, Италия, Великобритания и т.д.). А также назначенные этими невыбранными политиками политики «еще менее выбранные». Очень удобная система для того, чтобы принимать решения, нужные элитам, но не народам.

Прямая демократия

О прямой демократии в Евросоюзе говорят давно; не могут не говорить, потому что граждане ЕС чувствуют ту пропасть между народами и элитами, о которой говорит Конте. Один из характерных примеров такой пропасти — дискуссия между Брюсселем и Римом о снижении пенсионного возраста в Италии: уходящие на пенсию в 50 лет брюссельские эксперты утверждали, что снижать пенсионный возраст с 67 до 62 лет нельзя.

На уровне ЕС в целом механизмы прямой демократии уже используются, но лишь по ничего не значащим вопросам. Что бывает, когда от мнения граждан начинает что-то реально зависеть, наглядно показал Brexit.

Италия в этом смысле движется впереди. Там упрощают правила проведения референдумов, а одно из важнейших для политической жизни страны решений (отказать прокуратуре в привлечении вице-премьера Маттео Сальвини к уголовной ответственности) уже принималось «прямо-демократическим» методом. Избиратели второй, помимо «Лиги» Сальвини, партии власти голосовали в интернете, отвечая на вопрос, разрешать ли суд над партнером по коалиции. Депутаты доверили решение своим избирателям — и потом проголосовали в соответствии с их выбором.

tiagouy Правительство Италии

Коалиция двух итальянских правящих партий, выигравшая национальные выборы год назад, показывает Евросоюзу его возможное будущее. «Популисты» из «Движения 5 звезд» и сторонники национального суверенитета из «Лиги» победили без поддержки основных медиа и ведущего бизнеса, за счет пиар-кампании в социальных сетях. Нападки традиционных медиа не роняют, а наращивают их рейтинг; избиратель устал от евробюрократов.

Механизмы «прямой демократии» — это естественное преимущество новых партий, «популистов» в широком смысле этого слова, и они будут им пользоваться. В обществе есть запрос на «выпрямление» демократии; слишком уж далеко от брюссельских кабинетов и еврооптимистичных евроречей до реальных проблем французских рабочих и итальянских фермеров. Мост будет проложен в том числе и голосованиями онлайн.

Однако у этой медали есть и обратная сторона. Проводить решения, нужные элитам, но не народам, при большом желании можно и онлайн — это лишь усложнит процесс. К тому же значительную часть мест в парламенте правящим в ЕС «народникам» и «социалистам» приносят избиратели северо‑ и восточноевропейских стран, где, по-видимому, менее четко, чем в Италии или во Франции, видят связь между своими проблемами (от безработицы до мигрантов) и своим голосованием.

Внедрение механизмов прямой демократии и расширение полномочий парламента Евросоюза — это лишь вопрос времени. Заявления нынешних лидеров ЕС наглядно показывают, что возразить им нечего. Макрон в своем манифесте пугал внешними угрозами и внутренним национализмом и предлагал народам сплотиться вокруг евробюрократов. Долго на таких аргументах не продержаться.