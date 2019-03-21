Избирательная кампания по выборам в Европейский парламент в Польше, которые завершатся голосованием в мае, начинает обозначать и контуры осенней избирательной кампании по выборам в сейм. Заканчивается формирование двух главных коалиций — правящего правого лагеря во главе с «Правом и Справедливостью» (PiS) и разношерстной «Европейской коалицией», куда вошли «Гражданская платформа» (РО), Польская крестьянская партия (PSL), Союз левых демократических сил (SLD), «Современная» (Nowoczesna) и другие.

Иван Шилов ИА REGNUM

Оба фронта покусывают связанные с ними радикалы. Правый лагерь сталкивается с политическим католицизмом, недовольным саботажем PiS обещаний по защите жизни, а также изоляционистами, заявляющими о необходимости выхода Польши из Европейского союза, и националистами, к которым примкнули движения выходцев из Восточных Кресов, настаивающие на ужесточении отношений с Киевом. Оппозиционный лагерь в свою очередь подрывают антиклерикалы, открыто нападающие на Костел и требующие умаления его присутствия в государстве и обществе, а также пропагандисты однополых отношений. Однако основная борьба ведется всё-таки между правящим и оппозиционным центрами, и здесь пока инициатива у «Права и Справедливости». Правящая партия объявила о реализации «пятерки Качиньского». Речь идет о новых мерах по социальной поддержке населения, предложенных председателем «Права и Справедливости» Ярославом Качиньским. Однако их реализация требует огромных государственных дотаций, просто огромных. Где Варшава, которая одновременно декларирует серьезный рост оборонного бюджета, возьмет злотые и на пушки, и на масло?

Этот вопрос беспокоит министерство финансов и ее главу Терезу Червиньскую, поскольку ломает все предыдущие планы ведомства. Как сообщается, минфин неофициально выражает недовольство «пятеркой Качиньского», поскольку «не ожидало столь дорогостоящего пакета обещаний, а поиск денег на выполнение программы ложится на плечи министра». Хватаются за голову экономисты и финансовые эксперты. Вопрос один: где взять столько злотых и как это отразится на перспективах польской экономики? Однако нельзя не признать в то же время, что с точки зрения политических технологий «Право и Справедливость» сработала успешно. Как замечает деловая газета Dziennik Gazeta Prawna, правящий лагерь «подал на стол всем лягушку — кто бы ни победил на осенних выборах, ее придется съесть… Почему PiS пошла на это? Потому что это дало ей топливо для политического наступления». Действительно, если сейчас «пятерку Качиньского» еще и проведут через парламент, в 2020 году любому правительству придется исполнять эту программу. Дилемма для противников «Права и Справедливости»: а стоит ли тогда сейчас выигрывать выборы или лучше уступить? Тем более что, судя по опросам, планы PiS «соблазняют избирателей оппозиции».

Elekes Andor Символика польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS)

Одним из сильных ответов оппонентов правящей партии, впрочем, могло бы стать разжигание социального недовольства. Две вещи любят поляки — жаловаться на свою несчастную жизнь и протестовать. За три с половиной года правления «Права и Справедливости» кто только не устраивал акции протеста — и шахтеры, и «мундированные» (полиция, пожарные, тюремщики), и медики, и учителя, и рыбаки, и фермеры. Правда, их активность была направлена не на свержение правительства, а на корректировку его действий. Но в этом году начали проявлять себя новые тенденции. Как замечают польские аналитики, «обладающее весом в Польше аграрное лобби всё громче высказывает сомнения в необходимости поддерживать страну (Украину — С.С.), которая может стать для нас опасным конкурентом в сельскохозяйственной отрасли». Конкретно это проявляется в деятельности фермерского движения «Аграрный союз» (AGROunia), которое выдвигает политические требования, включающие закрытие национального рынка для украинских и западных конкурентов, а также эмбарго на поставки угля из России.

Рост протестной активности создает соблазны для оппозиции, против чего резко выступает влиятельная газета Rzeczpospolita. «Решение лидера «Гражданской платформы» Гжегожа Схетыны поддержать заявленную на апрель забастовку учителей является крайне рискованным шагом», — предупреждает издание, по мнению которого, «игра с силами, которые вводят государство в анархию», означает то, что «Схетына решил поиграть с огнем». На наш же взгляд, похоже, что Польша беременна новой «Солидарностью», которая возглавила забастовочное движение в 1980—1981 годах, привела к падению первого секретаря Польской объединенной рабочей партии Эдварда Герека, потрясла основы Польской Народной Республики и довела ее до краха в конце 1980-х годов. А ведь история Герека вовсе не прошлое для нынешней Польши, в 2017 году к неудовольствию PiS она была актуализирована. Напомним, что Герек, правивший в 1970—1980-х годах, начал хорошо. Он повысил зарплаты, огромные средства вкладывались в промышленное производство и производство товаров массового потребления, организовал масштабное жилищное строительство. Но во второй половине своего срока рост экономики выдохся, правительство было вынуждено пойти на непопулярные меры, которые и привели к массовым протестам.

«Право и Справедливость» очень не любит, когда ее социальную политику сравнивают с действиями Герека, но что есть, то есть, из песни слова не выкинешь. Что будет с Польшей, когда впрыснутый правящей партией в экономику «допинг» закончится? Вполне возможно, что ее ждет кризис и повторение 1980 года, выход на сцену новой «Солидарности» и новых лидеров, которые переформатируют варшавский салон. Кстати, в те годы антикоммунистической оппозиции помогли на Западе. В ЕС хватает противников PiS, не исключено, что они попробуют сыграть в эту игру, но уже против правого лагеря.