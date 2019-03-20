Лесная отрасль уже не первый месяц остается в фокусе внимания властей, как региональных, так и федеральных. Тема стала особенно актуальной в свете нехватки денег в бюджете, что заставляет чиновников искать дополнительные источники финансов. А лес является практически той же нефтью, вот только вместо доходов она приносит одни убытки. О причинах этого странного явления рассказали в Бурятии.

Иван Шишкин. Рубка леса. 1867

По словам зампреда правительства республики Петра Мордовского, цена экспортируемых сегодня пиломатериалов ниже, чем за необработанную древесину. Что уже говорит о том, что вывезти лес-кругляк оказывается выгоднее, чем обрабатывать его на месте и продавать товар с высокой добавленной стоимостью. Но зампред пошел дальше, сообщив, что экспортеры скупают лес по 9−10 тыс. рублей за кубометр, а экспортируют — по 2−4 тыс. руб. Что говорит либо о завышении закупочных цен, что крайне маловероятно, либо о занижении экспортных.

«Такого быть не должно. Сейчас наша задача — разобраться в ситуации совместно с органами налоговой инспекции. Если нам станут известны факты о занижении стоимости пиломатериалов, будем разбираться адресно», — заявил Петр Мордовской.

Это «если» после слов «такого быть не должно» вызывает некоторые опасения в реальном выполнении задачи. Однако масштабы происходящего действительно поражают — один из главных экспортных товаров республики не оказывает практически никакого влияния на ее экономику.

По данным министерства иностранных дел, доля продукции лесопереработки в общем объеме экспорта Бурятии не превышает 18,2%. В абсолютных цифрах это около 144 млн долларов. При этом вклад лесной отрасли во внутренний региональный продукт составляет не более одного процента. Что даже в МИД признают не соответствующим потенциалу республики.

Но даже тот небольшой вклад лесной отрасли в ВРП с лихвой компенсируется убытками от масштабных лесных пожаров. Согласно данным бурятской прокуратуры, ущерб от лесных пожаров в 2018 году составил 988 млн рублей, а пройденная огнем площадь — 24,3 тыс. гектар. Напомним, что в предыдущем, 2017 году пожары охватили леса на площади в 279 тыс. гектаров. По мнению экспертов, причиной возгораний в первую очередь являются черные лесорубы, оставляющие после себя горы горючего хлама — сухие ветки, пеньки, кусты. Не исключают также и организованные поджоги для сокрытия масштабов незаконной вырубки.

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(сс) skeeze Лесной пожар

По словам Мордовского, правительство пытается повысить прозрачность ценообразования для недопущения занижения налоговых обязательств. Для чего, в частности, предложена «крайне жесткая» мера: на сайтах минприроды республики и агентства лесного хозяйства опубликована информация о средних ценах на древесину. Власти надеются, что эта мера простимулирует увеличение поступлений от лесной отрасли в бюджет.

«Легальные заработки в лесу влияют не только на доходы и налоги. Они влияют на средней уровень зарплаты в республике. Чем выше в коммерческой сфере зарплата, тем больше прав мы имеем на повышение зарплат работникам бюджетной сферы. Мы боремся не только за лес, мы боремся за зарплаты учителей и врачей», — несколько высокопарно отметил глава республики Алексей Цыденов.

В правительстве отчитываются, что в результате предпринятых мер уже в четвертом квартале 2018 года средняя цена лесоматериалов на экспорт выросла на 10,1%. Однако, учитывая разницу закупочных и экспортных цен, озвученных Мордовским, это повышение — лишь капля в море. Цена на экспорт должна вырасти не на доли процента, а в четыре-пять раз, и, соответственно, вклад отрасли в ВРП республики может быть в разы выше.

Выяснилось также, что приемные пункты леса сегодня фактически работают на честном слове — на заседании Координационного совета по обеспечению правопорядка в Бурятии предложили взять лесоприемные пункты под единый контроль. Отсутствие такового ожидаемо приводит к многочисленным нарушениям.

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В 2018 году представители лесхоза совместно с правоохранителями проверили 361 пункт приема и отгрузки древесины, в ходе которых было выявлено 602 нарушения законодательства. При этом было составлено 97 протоколов и наложено штрафов на сумму 1,5 млн рублей. То есть в среднем около 15 тыс. рублей на каждый протокол. Или 2,5 тысячи на одно нарушение. Сегодня даже штраф за неправильную парковку зачастую выше.

Но и единый контроль вряд ли исправит ситуацию, учитывая количество приемных пунктов, которых насчитывается более тысячи. Предлагавший ранее ввести мораторий на вывоз леса-кругляка депутат Народного хурала Михаил Гергенов отмечал, что в качестве первоочередной меры необходимо сократить число пунктов приема леса. По его мнению, чтобы система оставалась более-менее контролируемой, можно оставить по одному пункту в каждом из 28 районов и не более десяти — в Улан-Удэ. Однако предложение депутата пока так и не принято, в чем он, кстати, не сомневался.

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(сс) Paweł Czerwinski Бревна

Тем временем в правительстве намерены проверить в 2019 году 96 пунктов. А работники лесхоза, как сообщается на сайте ведомства, ведут планомерную борьбу с черными лесорубами. В 2018 году за нарушение лесного законодательства к уголовной ответственности было привлечено 437 человек, еще 2821 человек привлечены к административной ответственности. Сумма наложенных штрафов составила 14,8 млн рублей, взыскано 8 млн рублей. В этом году, судя по поступающим сообщениям, нарушений будет не меньше.

«Во время рейда в Кижингинском районе, участковый лесничий с сотрудником полиции обнаружили незаконную рубку сосны. В ходе осмотра было установлено, что житель села Могсохон спилил деревья общим объемом около 8 кубометров. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 54 тысяч рублей. Незаконно заготовленная древесина, трактор МТЗ и бензопила STIHL были изъяты». (13.03.2019).

«Во время рейдового патрулирования лесов в Иволгинском районе, участковый лесничий с лесным инспектором проверили действующую лесосеку. В ходе осмотра выяснилось, что у лесозаготовителя все документы в порядке. Однако на лесосеке были обнаружены спиленные неклеймёные деревья. Объем незаконно заготовленной древесины составил около 8 кубометров. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 52 тысяч рублей. Незаконно заготовленная древесина и бензопила были изъяты». (15.03.2019).

«Во время рейда в лесах Заиграевского района, участковый лесничий совместно с сотрудником полиции обнаружили незаконную рубку сосны. В ходе осмотра выяснилось, что правонарушитель спилил деревья общим объемом около 6 кубометров. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 50 тысяч рублей. Правонарушителем оказался 37-летний временно неработающий житель села Новая Брянь. Незаконно заготовленная древесина и бензопила были изъяты». (19.03.2019).

И так день за днем, неделя за неделей, год за годом… лесхоз штрафует, черные лесорубы рубят, а байкальский лес продолжает вывозиться из страны.

Антикоррупционная кампания в Китае, начатая при Си Цзиньпине, проходит под лозунгом «борьба против тигров и мух». Подразумевается, что за коррупцию будут преследовать не только мелких взяточников и нарушителей, но и крупных деятелей. Думается, что пока тигры криминализированной лесной отрасли в России остаются безнаказанными, мух можно ловить до бесконечности. Или до тех пор, пока весь лес не будет вывезен. Тем более что почти полное отсутствие работы в деревне крайне способствуют их появлению.

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