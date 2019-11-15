Согласно информации, распространённой изданием «Коммерсантъ», Россия и Египет подписали контракт на поставку более чем двадцати многоцелевых истребителей Су-35С, общая стоимость соглашения составила примерно $2 млрд. Что значит для Москвы и Каира эта сделка?

Rulexip Сухой Су-35

Египет становится одним из ключевых покупателей российского оружия

Надо сказать, что приобретение истребителей Су-35 Египтом не стало такой уж неожиданностью. Военно-техническое сотрудничество (ВТС) между Каиром и Москвой возродилось после прихода к власти президента Абдул-Фаттаха ас-Сиси в 2014 году. С тех пор Египет приобрёл огромное количество российского вооружения и активно усиливает свои вооружённые силы, что логично, учитывая растущую нестабильность в регионе.

Первый пакет вооружения включал в себя зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300ВМ «Антей-2500» и «Бук-М2Э», а также, с определённой долей вероятности, автомобильную технику (в том числе шасси для модернизации буксируемой артиллерии советского производства) и стрелковое оружие. Его стоимость оценивалась примерно в $3,5 млрд. Дальше — больше, Египет стал покупателем двух универсальных десантных кораблей класса Mistral, которые Франция отказалась поставить России в связи с кризисом на Украине. Заплатив примерно 950 млн евро, Каир фактически компенсировал те деньги, которые Москва вложила в эту неудавшуюся сделку. Более того, продажа вертолётоносцев Mistral открыла дорогу к экспорту штурмовых вертолётов Ка-52, которые Россия планировала разместить на этих кораблях. В итоге в 2015 году был подписан контракт на поставку 46 вертолётов этого типа стоимостью более $1 млрд.

Mil.ru Ударный вертолет Ка-52

Внимания заслуживает и информация о развёртывании лицензионной сборки российских танков Т-90С в Египте. Согласно алжирскому источнику, производство планируется запустить к концу 2019 года, при этом до 2026 года будет собрано около 400 танков. Впервые информация о возможном производстве российских танков Т-90 в Египте появилась в отчёте Уралвагонзавода от 2016 года.

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Отдельно стоит отметить приобретение Египтом более 50 лёгких истребителей МиГ-29М/М2 (предположительно 46 одноместных машин и 6−8 двухместных соответственно). Стоимость этого контракта оценивается примерно в $2 млрд, некоторое количество машин уже было поставлено.

Почему Египет закупает Су-35?

Военно-воздушные силы Египта оснащены достаточно большим количеством боевых самолётов. В их составе числятся около 208 лёгких американских истребителей F-16 различных модификаций, около 30 китайских J-7 (копия МиГ-21), до 40 МиГ-21, 18 французских Mirage 2000, 48 Mirage 5. Помимо этого, начались поставки современных французских истребителей Rafale (24 заказано, есть опцион на ещё 12 машин) и российских МиГ-29М/М2.

Надо отметить, что МиГ-21, J-7 и Mirage 5 являются морально и физически устаревшими самолётами, а их реальный уровень боеготовности вызывает большие вопросы. Фактически Египту необходимо списать 118 боевых самолётов в ближайшее время, через несколько лет начнут устаревать и первые партии F-16, поставка которых началась в 1982 году. Возможно, часть этих машин будет модернизирована, но это будет касаться наиболее «свежих» самолётов. На сегодняшний же день Египет, даже с опционом на 12 Rafale, закроет потребность только в 88 машинах. Приобретение 20−24 Су-35 позволит закрыть вопрос с заменой морально устаревших машин.

Истребитель Rafale

Более того, Су-35 станет самым тяжёлым и мощным истребителем в ВВС Египта. Машина обладает большим боевым радиусом, высочайшим уровнем маневренности и современным бортовым радиоэлектронным оборудованием, которое на порядок превосходит таковое у тех же МиГ-29М. Вполне возможно, что в более отдалённом будущем Каир закупит и дополнительную партию этих самолётов, так как большой парк ВВС со временем будет устаревать. Одно можно сказать точно — ВВС Египта в последние годы претерпевают очень положительные и масштабные изменения, а сочетание машин Rafale и Су-35 представляет угрозу для любого противника.

Что касается российской стороны, то сделка по Су-35 стала уже третьей. До этого наиболее продвинутый российский истребитель закупили Китай (попав за это под американские санкции CAATSA) и Индонезия.

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Учитывая не столь давнее доведение самолёта до серийного состояния и реального уровня боеготовности — это неплохой результат. Вполне возможно, что Су-35 постепенно начнёт вытеснять с рынка другой российский бестселлер — более простой двухместный многофункциональный истребитель Су-30. Таких самолётов в разных модификациях выпущено уже более 600 единиц. Судя по всему, в ближайшие 7−10 лет Су-35 будет наиболее продвинутым российским предложением на рынке истребителей, после чего в игру может вступить экспортная модификация истребителя пятого поколения Су-57.