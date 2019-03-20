Соединённые Штаты и Китай вступили в борьбу за глобальное лидерство и влияние. Ставки очень высоки. Экономика США, доступ к глобальным рынкам и, что самое тревожное, американское господство и ценности оказались в центре этого противостояния, пишет Стивен Л. Кваст в статье для американского издания The Hill.

Американский астронавт Пирс Селлерс в открытом космосе

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Если для предыдущей холодной войны было свойственно идеологическое противостояние, то растущая конкуренция между США и КНР предполагает борьбу за глобальные позиции. С одной стороны, эта позиционная война затрагивает рынки. Выиграет тот, кто сможет максимально быстро предложить большинству рынков самые инновационные технологии. Конкуренция также идёт за ключевые географические точки и маршруты, связанные с глобальной торговлей и потоками информации.

Ceeseven Китайский космический корабль Шэньчжоу

Одной из ключевых сфер является космос. Большинство людей не задумываются о том, что каждый раз, когда они используют навигацию на своём телефоне, снимают деньги с банкомата, смотрят футбольный матч или узнают прогноз погоды, они пользуются американскими космическими технологиями. КНР работает не покладая рук, чтобы оспорить лидерство США в космическом пространстве.

Начиная с 1980 года Китай непрерывно развивает свои космические возможности. Все действия КНР, начиная с запуска своего первого спутника и заканчивая недавней посадкой китайского зонда на обратной стороне Луны, направлены на монетизацию своих космических возможностей и колонизацию космического пространства. Всё китайское общество с энтузиазмом смотрит в космическое будущее КНР.

Некоторые достижения Китая могут показаться совершенно безвредными. Например, продвижение китайских технологий беспроводной связи 5G в космическую эру может показаться безобидным. На самом деле это не так. Опередив США в ключевых областях, Китай сможет захватить рынки и заблокировать доступ населения к их собственным сетям связи. США действительно могут потерять лидерство в технологическом секторе. Более того, Китай может получить новые военные кибервозможности, которые могут затронуть и США. Несмотря на все попытки КНР, США все ещё занимают высокие позиции в освоении космического пространства. Однако существует реальная угроза того, что Вашингтон может лишиться своего лидерства в космосе. Сегодня утрата лидерства в космосе несопоставима с теми пощёчинами, которые СССР нанёс Вашингтону в период холодной войны, сначала запустив в космос спутник, а потом человека. Сегодня утрату лидерства в космосе можно сравнить с ситуацией, в которой оказывается лягушка, слишком поздно осознавшая свое затруднительное положение в момент, когда вода вот-вот закипит.

Kārlis Dambrāns Технология 5G

Чтобы избежать этого, Соединённым Штатам нужно обратить более пристальное внимание на космос и выработать новую стратегию действий. Что если в дополнение к GPS Соединённые Штаты и их союзники за гроши предоставят потребителям беспроводной широкополосный доступ на инфраструктуре 5G в любой точке мира? Что если США смогут обеспечить доставку грузов в любую точку мира в течение 30 минут после запуска? Что если США смогут гарантировать безопасность союзного космического корабля и обеспечат сбор космического мусора? Сегодня всего этого можно легко достичь. Современные космические технологии, включая ракеты-носители многоразового использования, со временем могут стать доступными для широкого круга потребителей. Новые космические технологии позволили бы США разработать более эффективные и недорогие дипломатические и военные стратегии действий, направленные на поддержание свободы.

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Каждый раз, когда тиранические режимы начинают притеснять тех, кто хочет освободиться от угнетения, США должны встать рядом и разделить бремя борьбы за свободу. Руководствуясь этой мудростью, мы должны инвестировать в развитие космических возможностей, которые позволят США стать борцом за свободу не только на Земле, но и за её пределами. И эти инвестиции нужно вложить сейчас. Гонка уже началась, поэтому Вашингтон должен сделать выбор: останется ли он простым зрителем происходящего или всё же примет брошенный ему вызов?