В феврале 2019 года один из голландских исследователей в области кибербезопасности объявил, что китайский подрядчик SenseNets выложил в интернет огромную базу данных по распознаванию лиц, которая использовалась для отслеживания перемещений более 2,5 млн человек в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Ситуация с SenseNets указывает не только на масштабы контроля со стороны китайского правительства, но также является свидетельством того, что технологические фирмы США предоставляют КНР свои знания и даже технологии для наблюдения за китайскими гражданами, пишут Линдси Горман и Мэтт Шрайдер в статье для издания The Foreign Policy.

Rene Mensen Китайский дракон

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База данных SenseNets позволяет получать точные GPS-координаты местонахождения человека в течение 24 часов в сутки благодаря технологии распознавания лиц. Почти треть отслеживаемых лиц являлись мусульманами-уйгурами — представителями этнического меньшинства КНР. База данных SenseNets открыто находилась в интернете в течение шести месяцев, по словам исследователей, её мог бы «повредить и 12-летний ребёнок».

Это открытие свидетельствует о том, что компания SenseNets является одной из ряда китайских компаний, участвующих в создании тотальной полицейской системы контроля в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, который служит испытательным полигоном для новых технологий наблюдения, которые позволили бы сделать процесс наблюдения более дешёвым и эффективным.

Цитата из к/ф «Анон». Реж. Эндрю Никкол. Германия — США. 2018 Тотальное наблюдение

Для достижения этой цели Коммунистическая партия КНР создаёт динамичную технологическую экосистему, задействовав китайские компании с помощью традиционных инструментов государственных закупок. Многие китайские компании имеют глубокие связи с международным технологическим сообществом, что поднимает серьёзные вопросы о злоупотреблении передовыми технологиями. Иностранные компании, стремясь получить доступ к китайским источникам финансирования и данным, вступили в партнёрские отношения с компаниями КНР, не обращая внимания на то, как именно их технологии используются в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и других местах.

В феврале 2018 года Массачусетский технологический институт (MIT) объявил о широкомасштабном исследовательском партнерстве с SenseTime — китайским технологическим гигантом и мировым лидером в сфере развития технологий по распознаванию лиц. Однако затем компания SenseTime завладела 49% акций компании SenseNets. Офисы материнской компании SenseNets Netposa (также китайской), которая направила крупные инвестиции в американские стартапы в области робототехники, находятся в Силиконовой долине и Бостоне. Китайские инвестиции получила, например, компания Exyn, которая разрабатывает программное обеспечение для дронов и участвует в исследованиях в области искусственного интеллекта, которые курирует управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA). Такое положение дел поднимает не только вопросы морали, но и вопросы, связанные с национальной безопасностью и технологиями двойного назначения. Технологии двойного назначения — это технологии, которые могут применяться как в гражданских, так и военных целях. Классическими примерами технологий двойного назначения являются ядерная энергетика и GPS. Однако технологии распознавания лиц, дополненной реальности, квантовые компьютеры также начинают вызывать обеспокоенность по поводу их двойного применения.

Помимо SenseNets также существует китайский лидер по распознаванию голоса iFlytek, который вполне мог бы предоставить программное обеспечение для мониторинга электронных коммуникаций в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Недавно компания iFlytek также объявила о многолетнем исследовательском партнёрстве с MIT.

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Не менее важно то, что детали технического и исследовательского сотрудничества с китайскими компаниями могут быть непрозрачными для международных партнёров, чтобы скрыть нежелательные действия КНР. Например, компания Thermo Fisher, базирующаяся в Массачусетсе, сотрудничала с КНР, пока в феврале 2019 года не выяснилось, что компания продавала ДНК-секвенсоры непосредственно властям Синьцзян-Уйгурского автономного района, которые использовали их для генетического картирования населения. Западные компании и учреждения должны проявить бдительность с точки зрения использования их продукции китайскими партнёрами. Таким образом, находящиеся в США научно-исследовательские организации должны проводить базовую комплексную проверку партнёрских отношений с КНР.

Тотальное наблюдение

Международное научное сотрудничество принесло впечатляющие достижения, начиная с открытия бозона Хиггса и заканчивая искоренением оспы. Научное сотрудничество продолжает стремительно расширяться. Однако более тщательная проверка партнёрских отношений позволила бы инвесторам сократить непреднамеренные риски сотрудничества. В противном случае им придётся взять на себя часть ответственности за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и других местах.