Рынок запрещённых наркотиков — это крупнейший в мире криминальный рынок. Предполагаемый годовой оборот составляет $426−652 млрд и составляет примерно одну треть от объёма глобального рынка нефти. В мире продолжает расти количество смертей, связанных с наркотиками. В период между 2011 и 2015 годами рост количества смертей, связанных с наркотиками, вырос на 145%: со 183 тыс. 500 человек в 2011 году до примерно 450 тыс. человек в 2015 году. Между тем ежегодно продолжают тратить более $100 млрд в рамках тщетной борьбы, направленной на искоренение рынка нелегальных наркотиков, пишут Хуан Мануэль Сантос, Эрнесто Седильо и Рут Дрейфус в статье для издания Project Syndicate.

Цитата из х/ф «T2 Трейнспоттинг». Реж. Дэнни Бойл. 2017. Великобритания Наркоман

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За последние 50 лет многие страны в своей борьбе зашли так далеко, что даже задействовали свои вооружённые силы в борьбе с наркоторговцами. Однако ликвидация нескольких наркокартелей, привлечение виновных к уголовной ответственности и сокращение посевных площадей конопли, коки и мака привели лишь к временным успехам. С другой стороны, борьба с наркотиками в одной стране нередко приводила к ухудшению ситуации в другой. Например, в начале 2000-х годов в Колумбии сократилось производство коки, однако увеличилось в Перу. В итоге увеличение потока наркотиков из Перу в Колумбию почти в два раза увеличило там нелегальный оборот наркотиков за последние несколько лет. Так как наркоторговцы адаптируются к изменяющимся условиям, борьба с наркотиками даёт только временный эффект.

ISAF Headquarters Public Affairs Office Армия Афганистана на маковом поле

Количество человеческих жертв в рамках борьбы с наркотиками просто шокирует. По данным Национального института статистики и географии Мексики, в период с 2006 по 2017 год в Мексике зарегистрировали более 250 тыс. убийств. На Филиппинах с момента вступления в должность президента Родриго Дутерте в 2016 году было совершено до 20 тыс. внесудебных казней. В Колумбии многие политические лидеры, полицейские, солдаты, судьи и прокуроры погибли в результате нападений, организованных наркокартелями.

К сожалению, такой уровень насилия не должен вызывать удивления. Когда наркотики запрещены, они вытесняются на нелегальные рынки, где физическая сила, запугивание, дискриминация и коррупция приходят на смену инструментам государственного регулирования. Кроме того, запрет наркотиков наносит вред здоровью общества, связанный с эпидемиями ВИЧ и гепатита С, гибелью людей от передозировки, переполненностью тюрем, дискриминацией, ростом нищеты и ослабление государственных институтов.

Настало время изменить подход в борьбе с наркотиками. Употребление психотропных веществ связано с агрессивным и опасным для общества поведением, а управление подобными рисками — это ключевая функция правительства. Вот почему Глобальная комиссия по вопросам наркополитики в своём недавнем докладе «Регулирование: ответственный подход к контролю над наркотиками» порекомендовала правительствам легализовать наркотики, которые в настоящее время находятся вне закона.

TBIT Наркотики

Легализацию нередко ошибочно понимают как политику государства, направленную на содействие употреблению наркотиков. Однако на самом деле органы власти, действующие в интересах общества, могут обеспечить правовую основу для производства, распределения и продажи наркотических средств для взрослого населения, учитывая вред каждого конкретного вещества.

Как и в случае с регулированием в любой сфере, реформы должны осуществляться поэтапно. Власти должны руководствоваться доказательствами того, что работает, а что нет. Разные типы наркотиков предусматривают разные способы регулирования в зависимости от их относительных рисков. Подходы также могут варьироваться в зависимости от страны и региона. Героин фармацевтического качества могли бы предоставлять по рецепту людям, которые испытывают наркотическую зависимость и которым не помогли другие методы лечения зависимости.

К счастью, мы уже знаем, как управлять потенциально опасным поведением и потенциально опасными продуктами, не только из опыта организации легальных рынков продажи каннабиса, появившихся в Северной и Южной Америке, но и из опыта, полученного в области контроля за оборотом алкоголя и табака. Извлечённый урок заключается в том, что власти должны обеспечить надлежащий контроль за маркетинговой политикой коммерческих предприятий, чтобы они не стали поощрять потребление тех или иных продуктов в погоне за прибылью. Нам также нужно больше программ по профилактике и мониторингу, которые помогли бы сравнить последствия, связанные как с легализацией наркотиков, так и с их запретом.

Виктор Дени. Капитал. 1920 (фрагмент)

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Опыт использования альтернативных моделей может также помочь в переходе от криминального производства к легальному, когда они реализуются вместе с политикой устойчивого социально-экономического развития. Например, в Таиланде одобрили выращивание опийного мака, что позволило создать альтернативные экономические возможности для сельских фермеров. В Боливии и Турции разрешили выращивание коки и мака для предотвращения незаконных операций.

Призыв к легализации — это не отказ от борьбы с наркотиками, а желание найти более эффективное, долговременное и гуманное решение данной проблемы. Конечно, правовое регулирование не является панацеей от всех проблем, связанных с наркотиками, но оно предоставляет возможность для формирования более безопасного, здорового и справедливого мира. В конечном итоге мы можем выбрать только одно из двух: либо передать контроль за наркотиками в руки правительства, либо оставить его в руках преступных организаций. Третьего пути нет.