



Иван Шилов ИА REGNUM

Отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева была в Турции, если судить по первой реакции, воспринята как «сенсационная неожиданность». Турецкое правительственное агентство Anadolu Ajansı пока ограничилось сообщениями, которые ретранслируют поступающие из Астаны официальные релизы. Правда, некоторые турецкие телеканалы вспоминают, что еще совсем недавно, в начале декабря 2018 года, в университете изобразительных искусств Мимара проходило пленарное заседание на тему «Экономическая стратегия президента Казахстана Нурсултана Назарбаева», а декан факультета истории университета изобразительных искусств профессор Абдулвахап Кара подчеркивал «выдающуюся роль Назарбаева в тюркском мире».

Действительно, казахстанского президента хорошо знают в Турции, его именем называют улицы, есть даже памятник. Отметим и то, что многие турецкие эксперты утверждают, что именно Назарбаев, а не турецкие политики, является «главным инициатором проведения в жизнь идеи об объединении тюркских народов в один экономический союз». Кстати, на конец года запланировано проведение в Баку седьмого саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ). Начиная с 2009 года, когда по инициативе Назарбаева был создан ССТГ или Тюркский совет, встречи лидеров стран, входящих в эту международную организацию, проводились ежегодно. В соответствии с регламентом — поочередно в одной из стран-членов Совета: Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане или Турции.

Теперь в Баку он пройдет без Назарбаева, выступавшего главным «мотором» в выстраивании единого тюркоязычного пространства. Порой дело доходило до того, что никто не мог спрогнозировать, в какую сторону больше качнется маятник внешней политики Казахстана — России или Турции. В роли «главного турка» выступал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Анкара оказывала бывшим тюркским советским республикам не только финансовую и экономическую поддержку, но благодаря богослову Гюлену развивала и бурную культурно-пропагандистскую деятельность. В результате, надо признаться, в новых тюркских государствах была серьезно подорвана советская идентичность. Но в Турции начались сложные процессы, когда она сначала взяла на вооружение имперскую доктрину неоосманизма, а потом предала проклятию Гюлена. Наконец, Турции было отказано в перспективе евроинтеграции.

Так были подорваны основы пантюркизма, идеологии, ориентированной на внешнюю экспансию. Такая турецкая трансформация оказалась неожиданной для всех лидеров бывших советских тюркских республик. Особенно, когда Анкара и Москва стали активно развивать не только торгово-экономическое, но и тесное военно-техническое сотрудничество, а на сирийском направлении они вступили в тесный альянс. Как писал в этой связи один турецкий эксперт, «мало кто ожидал, что «идеология пантюркизма, подаваемая как альтернатива пророссийским настроениям, станет терять силу». Стало очевидно, что тюркоязычные страны, обозначая на уровне слов и деклараций общность интересов, каждая в отдельности вели и ведут собственную «игру», хотя Казахстан в своих действиях был более последовательным.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

Не будем забывать, что, выступая на шестом саммите глав государств Тюркского совета, Назарбаев предлагал использовать возможности Международного финансового центра «Астана», «где созданы все условия для развития финансовых инструментов, консолидации капитала и привлечения известных инвесторов и финансовых экспертов». Или то, что благодаря трехлетнему председательствованию Республики Казахстан в Тюркском совете в школьных программах Азербайджана, Турции, Киргизии и Казахстана был внедрен учебник «Общая история тюрков». Но на практике появился Евразийский экономический союз с Россией, чего нет с Турцией и другими тюркоязычными странами, и Казахстан можно только теоретически рассматривать в качестве «главной базы тюркского мира». Но кто теперь примет эстафету Назарбаева? Известный азербайджанский эксперт Тофик Аббасов, говоря о предстоящем саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств заявил, что «Назарбаев по всем направлениям и вопросам актуального характера смог сформировать надежный запас прочности для уверенности и поступательного движения вперед».

По его словам, что «роль Назарбаева в группе тюркоговорящих стран была конструктивной и дальновидной», с чем соглашались все лидеры, в том числе и турецкий президент Эрдоган. «Не думаю, что после отставки Назарбаева в стане лидеров братских государств возникнут большие сложности на почве первенства среди равных. Экстраординарность Назарбаева в том и заключена, что по всем принципиальным вопросам он неизменно демонстрировал дальновидность ради того, чтобы воссоздать устойчивый тренд, а не ударяться в сиюминутный порыв ради получения тактического результата. Согласно сложившейся практике, проблема лидерства в Союзе тюркоязычных государств, все вопросы организационного порядка находят решение в плоскости консенсуса. Главное в формате организации в том, что для стран-участниц не существует непреодолимых препятствий и нет мотивов антагонистического порядка, что свидетельствует в пользу торжества атмосферы всеобщего единения», — заметил политолог.

Он считает, что перед тюркоговорящими государствами стоят куда более актуальные и серьезные вопросы. Для поиска алгоритмов по ним важна концентрация усилий и сил на главном. «Не думаю, что вопрос лидерства в ходе предстоящей встречи в верхах станет болезненным или же нервозным пунктом повестки. Стороны обязательно найдут приемлемую для всех акторов кандидатуру», — заключил Аббасов.

Что же, посмотрим…