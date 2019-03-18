В основании Архангельска был большой экономический и внешнеполитический смысл. Явление в 1553 году к Николо-Корельскому монастырю «Эдуарда Бонавентуры» с Ричардом Ченслером на борту открыл новые возможности для Англии и России. Но открыл окно новым угрозам и ошибкам. Англичане стали выстраивать логистику под свою торговую монополию — которую даровал Иван IV Васильевич. Они основали порт Святого Николая напротив монастыря, там, где сейчас СРЗ Звездочка — как русский Гонконг. Заняв остров Ягры и контролируя вооруженными кораблями, которых не было у России, Белое море, они могли диктовать условия. Но через несколько лет на Двину приплыли голландцы, и надо торговать с ними. России нужен был порт, не зависящий от одного внешнеторгового партнера, и не на морском берегу, где его могли уничтожить вместе с товарами, а вверх по реке, под защитой мелей, путаных проток и крепости. Ссора Ивана Грозного с Елизаветой Английской, не желающей союза России и Англии, скрепленного браком, ускорил основание города-порта на Северной Двине.

Архангельск, рисунок конца XVII века. Слева — каменные гостиные дворы, в центре — деревянная крепость, справа — Михайло--Архангельский монастырь в Нячерах

Официально день рождения Архангельска — 1584 год, когда указом Ивана Грозного от 1583 года на мысе Пур-Наволок был заложен город «для защиты и торга». Некоторые ученые склоняются к дате основания Михайло-Архангельского монастыря. Древняя обитель основана новгородцами и впервые упоминается в грамоте архиепископа Новгородского Иоанна (1415). Архиепископ благословляет назначение игумена Луки, очередного настоятеля, а также проведение божественных служб. Принять ли 1415 год за дату рождения Архангельска? Но от основания монастыря до подобной грамоты могут проходить десятилетия.

Достоверно продвинуть в более ранний период датировку архангельского поселения по письменным источникам невозможно. Если наши власти хотят уточнить возраст города, как сделали это в отношении Казани власти Татарстана, нужно привлекать археологию. С ее помощью «день рождения» Казани вполне обоснованно перенесли на несколько столетий — в X—XI век. А древняя архангельская археология в парке у Драмтеатра — там, где был первый монастырь и город. Архангельский город, который поставлен по указу Ивана IV Васильевича, — в парке у архангельского Драмтеатра. Сохранился план Архангельска конца XVIII века, и, наложив на него гугл-фотографию из космоса, мы обнаружим, что рвы и остатки стен на плане точно совпадают с границами парка.

Монастырь на его первом месте, под нынешней улицей Набережная Двины, имел деревянные постройки — церкви Михайло-Архангельскую и Ильи Пророка, кельи, склады и амбары.

Владимир Станулевич Архангельский драмтеатр имени М. В. Ломоносова находится в центре территории, занимаемой в XVI–XVII веках деревянной крепостью Архангельска

Крепость, по мнению археолога Олега Овсянникова, имела несколько линий обороны. Первая линия представляла собой надолбы — заграждения из бревен, наклонно врытых в землю. Они не давали штурмующим подойти ко рву и стенам под прикрытием гуляй-города — деревянных стен на колесах. За надолбами располагался ров шириной 9 метров и глубиной 4 метра, внутри рва стоял тын — частокол бревен. За рвом шла стена острога — вкопанные вертикально бревна, заостренные сверху, с внутренней стороны которых ставились мостки для защитников крепости. Острог защищал с трех сторон — нынешних Воскресенской улицы, Троицкого проспекта и улицы Карла Либкнехта, — со стороны реки рва и острога не было.

Острог подкреплял так называемый рубленый город. Городни — квадратные срубы 3 на 3 метра — были вплотную придвинуты друг к другу и составляли стену. Внутри срубы высотой около шести метров до половины заполнялись камнем или землей, а верхняя половина использовалась под амбары, склады оружия и караульни. Рубленый город защищал с четырех сторон, в том числе со стороны реки. Дополнительной защитой с реки был обруб — стена в 17 бревенчатых венцов укрепляющую берег.

К «речной» стене крепости жались постройки монастыря и его главный храм — Михайло-Архангельская церковь. После каждого пожара на ее месте ставили новую деревянную, пока в 1743 году не построили каменную, сейчас на этом месте подземный бункер. У алтарной ее части, примерно под закрытым для движения участком Набережной, — древнейшее кладбище Архангельска. Самое знаменитое захоронение этого кладбища обнаружено в 1647 году, когда, копая яму на дворе воеводы, обнаружили деревянный гроб с мощами настоятеля Михаило-Архангельского монастыря Евфимия Архангелогородского, уроженца двинского села Вознесенье, правившего монастырем в 1585—1589 годах и безуспешно просившего царя Федора Иоанновича перенести монастырь подальше от шумного Новохолмогорского города. Верующие признали мощи святыми и долго им поклонялись, пока епископ Афанасий Холмогорский не увез их, а святость Евфимия поставил под сомнение.

У крепости было трое ворот — Воскресенские — выходили к деревянной Воскресенской церкви, давшей имя будущей улице, в 1715 году ее возвели в камне — ее фундамент в сквере перед областным УВД. С другой стороны, где сейчас Дом леса, были ворота Архангельские — они вели к Стрелецкой слободе, где жили стрельцы гарнизона с семьями. Третьи ворота, Покровские, вели к пристани, и войти в них можно было только с пришвартованного корабля. Севернее крепости-города располагались деревянные гостиные дворы — немецкий и русский.

В такой планировке была своя логистика, подчиненная задачам обороны. Угроза Архангельску исходила со стороны моря. Если бы дома стрельцов, а у них были семьи, ремесла, имущество, располагались ниже по Двине, то они были бы под угрозой — что испортило бы настроение воинов, когда им надо было сражаться за крепость. Поэтому слободу отодвинули в самое безопасное место — вверх по течению — на тот участок, который сейчас находится между улицей Поморской и Карла Либкнехта и Троицким проспектом. Ближе к морю, в качестве приманки, расположили торговые лавки и амбары. Противник при нападении отвлекся бы на грабеж гостиных дворов, и гарнизон мог контратаковать дезорганизованного врага.

План Архангельска XVIII века. Сохранилась планировка деревянной крепости (справа). Она почти точно совпадает с планом современного парка у архангельского Драмтеатра

Кроме монастыря, в крепости было несколько десятков изб на период осадного сидения — в них не жили постоянно. Здесь же находились амбары с запасами.

Периметр острога составлял всего 417 сажень (примерно 800 метров), это примерно совпадает с периметром ограды нынешнего парка. Стены, перпендикулярные реке, имели длину около 75 саженей, а те, что вдоль реки, — около 118 саженей. Размеры Архангельского острога в два раза меньше Сольвычегодского начала XVII века. Почему Архангельский острог такой небольшой? Во-первых, каждая сажень стены дорого стоит. Во-вторых, город располагался на узкой полоске земли, болото начиналось от нынешнего Троицкого проспекта, тогда Проезжей улицы. И, в-третьих, эти стены нужно было эффективно защищать. В январе 1613 года Сольвычегодский острог был взят польским отрядом полковника Януша Шиша из-за длинных стен и малого числа защитников. Сначала в Новые Холмогоры были присланы всего 200 стрельцов с семьями, они могли отбить десант с нескольких кораблей, но не войско в несколько тысяч человек, такое как пришедшее к Холмогорам в декабре 1613 года польско-литовское. К счастью, потрепанная под Холмогорами армия интервентов разошлась на отряды, и только один из них «пробежал мимо» Архангельска.

Первые архангелогородцы

Обслуживать нужды Ново-Холмогорского города должны были 133 семейства переселенных из Холмогор, Кулоя, Уны, Луды, Емецка. В царском указе значилось: «жити им на посаде в новом Холмогорском городе, торговати, а корчемного питья и приезду лихих людей у себя не держати, и никаким воровством не воровати, а с немецами приезжими не дружити, и товаров и у них заморских… таем не покупати, и в государственных ни в каких делах хитрости не чинити». То есть эти люди занимались только внутренней торговлей, обеспечивая нужды гарнизона и «торговых гостей»

Главными в городе были стрельцы — это понятно по ранним планам Архангельска: военные занимали лучшие места под жилье — выше по течению, первую линию на берегу Северной Двины.

Поморская улица через несколько названий вглубь веков была Буяновской. В переписных книгах конца XVI — начала XVII века есть имя Юрия Буянова, стрелецкого сотника. Очевидно, его дом стоял в начале этой улицы. Театральный переулок носил имя Смирнова. Историки считают, что это в честь стрелецкого пятидесятника — Семена Смирнова-Чертовского, героя Смутного времени. В 1613 году Смирнов-Чертовской молниеносным броском к Емецку с сотней стрельцов захватил пленных из числа наступавшего с Онеги польского отряда и узнал планы разграбить Холмогоры и Ново-Холмогоры. Лихой сотник отступил к Холмогорам, сжег посад, чтобы лишить врага крова, и отбил штурм острога. В итоге поляки не взяли ни Холмогор, ни Архангельска. Этот герой Русского Севера жил на углу нынешних Набережной и Театрального переулка.

Владимир Станулевич Памятник Петру Первому стоит над западной стеной деревянной крепости Архангельска, обращенной к Северной Двине

Две беды города

В царствование Бориса Годунова Россию постигли неурожаи, архангелогородцы голодали — вокруг города болота. Из 133 семей переселенцев 40 вымерли, прислали новых, но перепись 1606 снова выявила, что еще 86 семей бежали от голода.

Территория города действительно не была богата плодородными почвами, об этом свидетельствуют планы Архангельска XVII—XVIII веков.

За крепостью была широкая проезжая улица — будущий Троицкий проспект — древнейшая магистраль Архангельска. С другой ее стороны стоял ряд домов с узкими участками метров 90 в длину от берега и 10−20 метров в ширину и малая проезжая улица — примерно где современная Чумбаровка. Сразу за ней ютились хозпостройки, а за ними — «мхи» — болото. Землю для города отвоевывали у болота сами жители — получали болотистый участок, вбивали под дома высокие сваи, тащили на участок сюда все, что можно, — от земли до мусора, и болото отодвигалось на восток. В начале XX века Мхи отступили за Обводный канал, а позже — за железную дорогу.

Главная проблема города — пожары. Самое большое огненное бедствие случилось в 1636 году — тогда город был практически стерт с лица земли. Часть крепости со стороны реки, воеводский двор, кельи, церкви, амбары и торговые лавки уничтожил огонь. Воевода посчитал, что причиной пожара были монастырские постройки — церкви часто горели из-за непотушенных свечей. Монастырь решили перенести — сначала в Кузнечиху, на городской выгон, примерно где сейчас Архангельский медицинский центр на Гайдара 3. Но обнаружилось, что за выгон население платит подати, и монастырь перенесли в Нячеры — между нынешним проспектом Урицкого и зданием бывшего штаба 10-й армии ПВО. В 1667 году снова пожар — теперь сгорели немецкий и русский деревянные гостиные дворы, лавки, таможня — все к северу от нынешней Воскресенской улицы. Вроде бы, небольшая часть построек, — но убыток был огромен. 15 сентября 1670 очередной пожар — огонь уничтожил острог, житницы, церкви, лавки — «все погорело без остатку».

Вероятно, терпение иноземных купцов лопнуло, закончилось оно и у московских властей — гостиные дворы и крепость было решено строить в каменном исполнении, что требовало огромных по тем временам затрат — длина стен крепости и дворов по проекту приближалась к размерам Московского кремля. Но в 1671 году, через 3 года после начала строительства, строители посчитали еще раз расходы на каменные гостиные дворы и крепость, окинули взглядом малочисленных каменных мастеров, и решили соединить два проекта в одном — «те бы башни и зубцы учинить на гостиных дворех вместо города, а на старом городовом месте каменного города нового не делать». Каменные гостиные дворы первоначально должны были иметь Немецкий и Русский дворы, а между ними торговую площадь — вот на месте этой площади и решили сделать крепость, разместив гарнизонные службы.

Владимир Станулевич Ограда парка у Драмтеатра почти точно повторяет ход восточной стены деревянной крепости Архангельска с плана XVIII века

Так место деревянного первоначального города оказалось надолго заброшенным — стены и башни ветшали, дольше всего продержались рвы, их можно было различить в конце XVIII века. Территория бывшего деревянного города пригодилась для строительства главного собора Архангельска — Свято-Троицкого кафедрального. Место ему по легенде определил сам Петр Первый. В 1929 году были планы устроить в его стенах театр, но возобладало желание построить «храм культуры» по-новому. В итоге собор разобрали на кирпичи, под землей остался только фундамент 18 на 42 метра, идущий вдоль дорожки от центрального входа в Драмтеатр к перекрестку Карла Либкнехта и Троицкого.

Парк у Драмтеатра пользуется большой популярностью у горожан, да и руководство Драмтеатра время от времени задумывается, что бы в парке устроить: лучшим проектом была бы открытая археологическая площадка с частью фундамента Троицкого собора и частоколом деревянной крепости, а рядом — копией в натуральную величину башни «архангельского города» и участка его стены. Что касается уточнения даты рождения Архангельска, то ответ могут дать только раскопки.

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