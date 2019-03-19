Пятилетие вхождения в состав России Крыма и Севастополя, отмечаемое 18 марта 2019 года — рубежная дата. Именно тогда, пять лет назад, наша страна провела красную линию, остановившую обезумевшие от вседозволенности Лондон и Вашингтон. Обнулила планы размещения американского флота и флота НАТО в Крыму и Севастополе, свела на нет использование проамериканских норм ДРСМД, перечеркнула стратегию первого обезоруживающего удара и использовала напор санкций на пользу себе.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь. Республика Крым

Объем инвестиций в республике с 2014 года увеличился в 7,7 раза, в Севастополе — в 10 раз. Полуостров в 2019 году снова готовится принять пятый по счету Ялтинский форум, на который в очередной раз вопреки всем санкциям съедутся представители крупного бизнеса из дальнего зарубежья.

Вопреки мантрам, создаваемым на Украине англосаксонским информационным «десантом», драйвером развития полуострова стал именно туризм, тот самый, о «неизбежном провале» которого Киев заявляет чуть ли не каждый год. Крым в 2018 году принял почти 7 миллионов туристов, а это уже не просто высокий уровень, но и, в принципе, рекордный показатель со времен СССР.

ВРП обоих субъектов Российской Федерации за пять лет вырос более чем вдвое, и все эти средства пошли на восстановление региона после развала украинских времен.

Как и в вопросах возрождения государства, Крым и Севастополь подтягивали до уровня территории остальной России путем мультипликативных строек и масштабных проектов. Мегаобъектов, которые неизменно тянули за собой и прочие «отрасли» новой части страны. Конечно, в первую очередь, речь идет о Крымском мосте — самом длинном в Европе. Современном терминале аэропорта «Симферополь», новых электростанциях, подстанциях и энергетическом мосте, дорогах и прочей инфраструктуре.

ИА REGNUM Аэропорт «Симферополь»

К слову, 18 марта президент России официально дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС. Тем самым начатая Украиной 22 ноября 2015 года террористическими методами энергоблокада окончательно себя изжила. Ситуацию сначала выправили 800 МВт энергомоста из Краснодарского края, а теперь и возможности новейших ТЭС.

Отдача новых объектов возросла до 940 МВт электроэнергии, а суммарный объем энергетической мощности Крыма перевалил за 2000 МВт. То есть вместо удушения полуострова нехваткой энергии, на которое так надеялись Киев и Белый дом, Крым и Севастополь сегодня могут обеспечить не только себя, но и другие субъекты Федерации.

Несмотря на всю русофобскую пропаганду, сегодня, спустя пять лет после начала Крымской весны, решение Владимира Путина о воссоединении полуострова с Россией, по данным ВЦИОМ, положительно оценивают 88% россиян. И хотя далеко не все понимают эпохальность данного события для мировой политики, люди осознают, что это было сделано по совести и восторжествовало как акт исторической справедливости, положившему конец хрущевскому волюнтаризму.

Тем не менее в Киеве всё видят иначе и рассуждают о Крыме как о бесправной вещи, которую следует отдать. А между тем еще с декабря 1922 года Республика Крым является субъектом международного права, поскольку её представитель подписывал союзный договор в составе делегации РСФСР.

По украинской конституции Крым никогда не являлся типичной частью государства, поскольку, по основному закону, Украина — унитарная страна, а Крым — автономная республика. Возможно, многим следующая мысль покажется неожиданной, но, следуя букве закона, именно Украина аннексировала Крым у СССР, а не Россия у Украины.

Пресс-служба главы Крыма В Крыму отмечают пятилетие воссоединения с Россией

В начале 1991 года на полуострове был проведен крымский референдум с участием 83% его населения. Вынесенный на 20 января вопрос звучал так: «Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР?» Положительно ответили 93% граждан.

То есть в соответствии с результатами плебисцита в составе СССР была образована автономная республика, а её народ отказался «уходить» в «независимость» вместе с Украиной.

В начале декабря 1991 года УССР обрела самостоятельность по итогам собственного референдума, но речь шла именно об УССР. Крым никак не мог уйти с Украиной автоматически, поскольку был на тот момент автономией в составе СССР.

Согласно действовавшему в то время законодательству, для выхода ему необходим был отдельный референдум, но сделано этого не было. В те времена Западу попросту казалось, что Россия ушла с мировой арены навсегда, и нет никакого смысла в хоть какой-нибудь юридической прозрачности. Какая, в сущности, была разница, законен выход полуострова по результатам чужого референдума или нет, если не будет того, кто мог бы в будущем оспорить его отторжение? Тем не менее всё сложилось не так…

В мае 1992 года никто и думать не мог, что Россия возродится снова. А потому, когда Верховным Советом Крыма пятого числа была принята декларация о суверенитете, все её молча проигнорировали. Более того, спустя три года Киев попросту «отменил» все нормативные акты Крыма, включая крымскую конституцию и суверенные права. То, как Украина «забрала» Крым у Советского Союза, называется рейдерством и незаконным захватом.

Таким образом, 2 декабря 1991 года, с оглашением результатов референдума на Украине, Киев формально аннексировал Крым. И что иронично, за все эти годы не удосужился оформить его положение в своем составе официально.

Кроме того, данный акт экспроприации произошел до появления «независимой» конституции Украины в 1994 году, с которой, собственно, страна и просуществовала до «майданных» годов. То есть три года с момента обретения независимости соседнее с нами государство жило с урезанным вариантом Конституции УССР, было унитарным, где все административно-территориальные образования находились в подчинении центральных властей, и удерживало Крым, который юридически являлся чужой автономией.

spoilt.exile Майдан

По мнению властей Украины, игнорирующих вопиющие факты, Россия провела «аннексию» ровно потому, что согласно конституции Украины Крым имел право на проведение местного референдума только в том случае, если результаты этого плебисцита были бы признаны в Верховной раде. То есть если бы они получили одобрение не менее половины её голосов. Однако в момент инициации крымского референдума на Украине отсутствовала законно избранная власть, что бы ни говорили об этом в Лондоне и Вашингтоне.

В стране был осуществлен классический государственный переворот, и никто в западных столицах не может объяснить, по какой статье конституции был отстранен от исполнения своих обязанностей официальный лидер страны. Ровно поэтому Запад призывает к «духу» закона, лицемерно избегая разговоров о том, чью позицию подтверждает его «буква».

Янукович и законно выбранное правительство были свергнуты без применения легитимных процедур. Высший закон государства перестал существовать вместе с игнорированием новой властью прописанных в нём процедур импичмента. Крым воспользовался правом на самоопределение путем референдума, законно сославшись на международное право.

Как и в случае с отделением Украины от СССР, Запад в 2014 году был слишком убаюкан показной слабостью России. Во всяком случае, для того, чтобы серьезно согласовывать с законом и правом свои действия. По типичной логике Брюссель, Лондон и Вашингтон не считали важным обращать внимание на Россию, а потому не видели смысла маскировать процесс.

Марина Каширская ИА REGNUM Республика Крым

Сегодня же вся незаконность проведенного путча пошагово проясняется. Пока лишь в России и стане ее друзей, однако в перспективе и по всему миру. Рано или поздно всё поменяется, и правда выйдет на первый план. А значит, по мере того, как набор геополитического веса Пекина и Москвы увеличивается, а вместе с ними наступает пора многополярного мира, будет спадать и абсурд нынешней русофобии.

Верховная рада по инерции утверждает, что к моменту референдума уже назначила в Киеве новое правительство, а значит, плебисцит Крыма был незаконен, как и действия Москвы. Однако это лишь фантомная боль. Парламент Украины относится к законодательной ветви власти, а значит, брать на себя функции исполнительной — права не имел.

Да и Киеву ли говорить о юридических процедурах, с учетом того, что и сегодня никто не может объяснить, какой аспект или статья конституции определяла право и порядок применения оружия незаконными вооруженными формированиями в стилизованных под нацистскую символику отрядах формата СС.

Подобное касается всех потуг официальной Украины, от обвинений нашей страны в нарушении Будапештского меморандума и до самой логики произошедших событий.

«Оккупанты» в лице России «дорвались» до Крыма и принялись строить дороги, больницы, детские сады, электростанции, школы, аэропорты и мосты, а «миролюбивые» власти Киева — взрывать опоры ЛЭП и устраивать блокады.

Tavrida-road.ru Строительство трассы «Таврида»

Нормам морали с Украины нас пытаются учить те, кто до майданного переворота выпускал плакаты Ющенко в форме «легионеров», вынуждая того оправдываться. А сегодня те, кто сделал символику нацистов частью политической агитации, одновременно призывая покаяться Москву.

Современный политический класс Украины настолько продвинул страну к самостоятельности и европейским свободам, что приучил украинцев больше всего гордиться силой американского оружия, стабильностью долларовой экономики, меньшинствами толерантной Европы и весом американской валюты. Киев настолько подчинил себя целям Британии и США, что готов включиться в процесс любой русофобии, вплоть до полного и окончательного развала страны.

Вряд ли полуостров и его жителей интересует подобный политический класс. А потому неудивительно, что пять лет назад жители полуострова это великолепно понимали и отдали свое будущее и будущее своих детей в руки Родины — России.