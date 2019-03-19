Всем известно, что в ХХ веке произошла последовательность главных событий, определяющих ход мировой истории. Была создана ФРС США, организованы две мировые войны, создана сеть надгосударственных закрытых структур управления, создана массовая культура, напрямую и через СМИ пропагандирующая употребление наркотиков, ЛГБТ-извращения и так далее.

Цитата из д/с «Белая смерть». реж. Алексей Зацепин. 2002. Россия Наркомания

Мировая финансовая система создала индустрию отмывания наркоденег, включая и контроль над силовыми структурами. Всё остальное не достойно упоминания, так как крутится вокруг названых тем, являясь либо их предпосылками, либо их производными.

От первого события до последнего из вышеперечисленных, всё служит решению главной задачи структур «Нового мирового порядка» — утилизации лишнего населения Земли, упрямо не желающего утилизироваться, плодящегося и размножающегося, и лезущего в глаза со своими требованиями организовать им счастливую жизнь и материальный достаток. Мир узнал о существовании концепции «Золотого миллиарда». В это можно и не поверить, но факты — упрямая вещь. Если только не закрывать на них глаза.

Созданная долгими и упорными трудами система пропаганды и распространения наркотиков стала давать свои первые результаты. Косяком вырубалось из жизни самое молодое и репродуктивно перспективное поколение. Особенно в прицеле оказались слои молодёжи стран Африки и Латинской Америки, континентов, где демографический взрыв принял затяжной характер, а залежи полезных ископаемых интересовали самих хозяев «Золотого миллиарда».

В Европе наркотизация служила цели, во-первых, обкатки новых социальных технологий, во-вторых, снижения потенциала конкурирующего континента. В самих США через наркотики так же создавались технологии контроля за развитием наркоотрасли, а также утилизировались слои бесперспективного населения, как белого, так и цветного. Чтобы экспортировать технологию, её надо обкатать у себя дома.

Сейчас достигнуты первые запланированные результаты. СПИД полыхает густым пожаром, выкашивая тех, кого нерентабельно утилизировать через газовые душегубки и мировые войны. Кто избежал заразы, не избежит наркотика, кто избежал и того, и другого, попадут в сети массовой культуры, и оттуда их вернут на доработку — в среду распространения СПИДа и наркотиков.

Вырваться некуда. Анестезия в виде индустрии развлечений и рекламы потребительства надёжно фиксируют целевые группы, ослабленные перед этим отсутствующей или специально снизившей стандарты системой образования. Показатели смертности стали выходить на плановые рубежи.

Цитата из д/с «Белая смерть». реж. Алексей Зацепин. 2002. Россия Наркомания

Настала пора сделать следующий шаг в деле освобождения планеты от лишнего населения. До настоящего времени удавалось убедить население, что распространение наркотиков — дело, неподконтрольное власти. Теперь надо этим воспользоваться. Разведки, способные установить движение мухи в амазонских джунглях и отыскать хозяина любых денег, как бы их ни маскировали, никак не могут найти следы денег наркомафии (а это триллионы долларов), а также определить ключевых наркоторговцев, бегающих в колумбийских и мексиканских джунглях и прячущихся в афганских кишлаках. Самых сильных шпионов ловят, — а этих, ну, никак не поймать. Ускользают — и всё тут. Все глаза проглядели, смотрят, смотрят — и не видят. Ну, никак нет у них методов против Кости Сапрыкина.

Начал народ умирать в плановых количествах — и настала пора перейти от стихии к научной организации труда. Вывести потребление наркотиков из тени и надёжно защитить его от всяких неожиданностей. Ведь если народ мрёт, как мухи, то кто знает, как общество среагирует. А тут уже всё предусмотрено — вот оно, решение. Мозговые центры не зря извилинами скрипят, мыслительные танки не зря палят бюджетное топливо и расстреливают интеллектуальные боеприпасы.

Вот что пишет по этому поводу знаменитая своей непартийной «беспристрастностью» и потому кристальной «честностью и объективностью» корпорация RAND:

«С ростом смертности от передозировки наркотиков такие города, как Филадельфия и Сан-Франциско, пытаются создать специально отведенное место, где медицинские работники могут контролировать потребление наркотиков.

Более 10 стран разрешают места контролируемого потребления, также известные как «безопасные места для инъекций», а США — нет.

Министерство юстиции утверждает, что эти сайты будут нарушать федеральный закон. Тем не менее некоторые в сообществе снижения вреда утверждают, что закон, запрещающий места, где разрешено употребление наркотиков, не был предназначен для запрета медицинского надзора за употреблением запрещенных наркотиков.

Вместе с коллегами-исследователями из беспартийной корпорации RAND мы провели прошлый год, анализируя международные подходы к решению проблемы опиоидов, и ожидаем, что в США активизируются дискуссии об этих участках, поскольку всё больше юрисдикций ищут новые идеи для снижения смертности от передозировки, особенно с участием фентанила».

Заметьте — очень озабочены они ростом смертности и потому, исследовав ситуацию, решили последовать примеру других прогрессивных стран и поставить употребление наркотиков под контроль врачей. Раз уж движение нельзя предотвратить, его надо возглавить.

А вообще — было ли желание его предотвращать?

Как пел Игорь Тальков: «Не вращаете глобус, вы не найдёте». Не листайте каталоги статей мозговых танков и мыслительных трестов — вы не найдёте ни одного материала на тему в стиле ленинской статьи «Как нам реорганизовать рабкрин». Как им реорганизовать розыскную деятельность так, чтобы уничтожить наркобизнес на корню. Нет такой партии, нет такой темы, нет такого задания. Считается, что нечего тут и думать — это невозможно, и всё тут. Даже и думать в эту сторону нечего.

Василий Верещагин. Опиумоеды (фрагмент). 1868

А думать надо над другим. Как нам в целях контроля над хаотичной смертностью от наркотиков упорядочить это дело и легализовать их потребление. Под крышей которого расширить легальную сферу их оборота.

Это поможет перейти к следующему окну Овертона — легализация дискуссии о легальном потреблении наркотиков даст свои плоды в виде создания легальных центров по приёму наркотиков населением. Создать и обезопасить работу специальных сайтов, где будут даны адреса безопасного наркопотребления. То, что побочная смертность всё равно будет расти, это вопрос следующий. Как уроки секспросвета не уменьшили венерические заболевания, но вовлекли в ранний беспорядочный секс новые толпы молодёжи.

Главное, шаг к легализации наркоты будет сделан исторический. По гуманным соображениям будет взломано вековое табу на всякую идею легализации наркопотребления. Ведь за легализацией потребления последует легализация распространения. С уплатой налогов и всего прочего. Как было с легализацией проституции.

«Употребление наркотиков под наблюдением врача снижает риск смертельных передозировок, передачи заболеваний и другого вреда, связанного с применением негигиеничных препаратов для использования под наблюдением» — агитирует RAND. Хочешь ширяться — так приди, получи чистый шприц, врач давление померяет, вену обработает спиртом, дозу поможет подобрать, карточку заведёт. Всё ради блага человека! Кто во власти может быть против блага человека?

Да, есть проблема, говорит RAND. Федеральный закон против. Собственникам таких помещений грозит потеря собственности. В таком случае власти могли бы игнорировать работу таких сайтов. Но лучше всего изменить федеральный закон. Исключить из него места контролируемого потребления наркотиков.

Министерству юстиции США давно пора определиться в отношении таких сайтов и условий их работы. Тем более что в Колорадо и в Вашингтоне уже приняты законы штатов, где это дело разрешено — вразрез с законом федеральным. И вместо запрета их центральной властью, ей предложено прогнуться под изменчивый мир и не вставать на пути прогресса. Ибо такова воля сами знаете кого — не народа, конечно, в мире есть кое-кто поважнее народа.

Так осуществляется гегемония — методом молекулярной агрессии в старое культурное ядро общества. Всё как учил Антонио Грамши. Так как агрессия молекулярная, её надо применять долго. Долгое воздействие ведёт к проникновению идеи, и под его влиянием меняется образ мышления населения. Возникает новое культурное большинство.

Гегемон создает свою интеллигенцию, которая манифестирует новые принципы от имени гегемона в интересах гегемона. Наступает революция. Которая всегда происходит в сфере культуры. В данном случае — культуризуется потребление смерти. Чтобы не вздумали отказываться. И чтобы полиция не мешала.

Цитата из х/ф «Пираты ХХ века». реж. Борис Дуров. 1979. СССР Охотники за опиумом

RAND действует по всем правилам продвижения идеи. Хочешь создать новое — дай ему имя. Каннабис — запомните это слово, вам с ним придется скоро не раз и не два встретиться. В 2013 году заместитель генерального прокурора Джеймс Коула (вот он, агент влияния гегемона) через министерство юстиции выпустил названный в его честь «Меморандум Коула». Там предлагалось «определиться» в отношении каннабиса и приводились в пример штаты, уже создавшие «сильные и эффективные нормативные акты и правоприменительные системы» (вот как!) в отношении каннабиса (нейтральное слово, заменитель негативного старого термина).

Нет, идея святая, как у Остапа Бендера — забота о детях. Предотвращение распространения наркотиков среди несовершеннолетних. Как будто одно исключает другое!

RAND торопит: «Участкам будет разрешено работать, пока министерство юстиции не изменит свою позицию, что происходит. Записка Коула была отменена в 2017 году, но на практике мало что изменилось».

В США полыхает пожар наркореволюции. Администрация Трампа объявила опиоидный кризис национальной чрезвычайной ситуацией. И RAND соблюдает внешние приличия:

«Хотя сокращение расходов и расширение доступа к медикаментозному лечению для лиц с расстройствами, связанными с употреблением опиоидов, должны оставаться главными приоритетами, некоторые юрисдикции, вероятно, захотят сделать еще больше для решения проблемы передозировок и отравлений фентанилом.

Выбор, стоящий перед федеральными политиками, заключается не только в подавлении контролируемых мест потребления или в изменении федерального закона. Как показал федеральный подход к легализации каннабиса, существуют варианты среднего уровня, которые следует рассмотреть».

Так лоббисты наркобизнеса призывают к компромиссу с ними. Так внушается то, что раньше считалось табу. Так растлевают нацию, так убивают население США, после чего технология будет перенесена на глобальный уровень. В этом можно не сомневаться, зная, как они действовали прежде.

И именно для следующего шага в направлении окон Овертона и сделали своё заявление современные доктора Менгеле из корпорации RAND. Тему старательно уводят прочь от обсуждения более эффективных способов пресечения наркоторговли. Все силы на подконтрольное — и тем самым легальное — наркопотребление.

США превращаются в один большой концлагерь, где утилизация лишнего населения проводится на научной основе в соответствии с федеральными законами и по воле правящего класса. В США пока идёт обкатка технологии легального массового уничтожения людей. Следующими будут страны-сателлиты США, принимающие у себя американскую гегемонию и схему американской демократии. Населению прочих стран приготовиться.