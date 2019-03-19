Отставка Назарбаева в канун Новруза
Сегодня, 19 марта, в канун праздника Наурыз (Новруз), первый и бессменный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке. Известие это прогремело как гром средь ясного неба. Хотя слухи о том, что патриарх казахской политики, который правит Казахстаном с 1990 года, собирается на покой, периодически распространялись и ранее. Последний раз они активизировались в начале февраля текущего года после обращения Назарбаева в Конституционный суд республики с просьбой разъяснить статью Конституции об основаниях для досрочного прекращения полномочий президента. Тут же заговорили об очередной подготовке к транзиту власти. Однако сам политический долгожитель поспешил успокоить взволнованную общественность: никаких досрочных выборов проводить он не планирует.
Кстати, пункт 3-й статьи 42-й Конституции Казахстана, за разъяснением которой Назарбаев обратился, говорит о том, что президент может досрочно уйти со своей должности только по двум основаниям: если он физически не в состоянии исполнять свои обязанности или если он совершил государственную измену. По собственному желанию он уйти не может. Предполагалось, что Назарбаев снова проведет досрочные выборы, как в 2015 году и еще трижды до этого, не дождавшись декабря 2020 года. Однако Конституционный суд в ответ на запрос главы государства пояснил, что из Основного закона республики вытекает право президента на отставку, что является элементом президентской формы правления и конституционного статуса главы государства и следует из других положений Конституции, в том числе права на свободу труда, свободу выбора рода деятельности и профессии. Таким образом, Назарбаев получил добро на добровольную отставку, чем сегодня и не преминул воспользоваться.
А до этого, 21 февраля, Назарбаев отправил правительство Казахстана в отставку, новый кабинет министров возглавил Аскар Мамин. Президентские полномочия же с завтрашнего дня перейдут к главе Сената (верхняя палата парламента) Касым-Жомарту Токаеву. А Назарбаев останется «казахским Дэн Сяопином, который будет с высоты птичьего полета наблюдать за тем, что там происходит. И выступать в роли арбитра между ведущими финансово-промышленными группами или кланами», —предрекал еще в феврале в интервью «Московскому комсомольцу» заведующий отделом Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. И правда, Назарбаев сам сегодня заявил, что остается председателем Совета безопасности, председателем партии «Нур Отан». Но все же, как признал сам патриарх, решение ему далось непросто.
«Я принял непростое решение», — сказал президент. В своей прощальной речи он назвал «великой честью» службу на посту первого президента независимой страны, особо отметил, что вместе со своим народом на руинах СССР строил ставшее успешным государство, у которого есть свой флаг, свой герб, что «впервые в истории страны мы построили свою столицу». Шоком на просторах СНГ назвал новость зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «По какому пути пойдет Казахстан? Нурсултан Абишевич всегда выступал за дружеские отношения с бывшими странами СССР, он считал, что только лишь совместной интеграцией можно победить трудные вопросы. С Россией — это огромный пласт соглашений и в области таможенных, социальных вопросов, сельского хозяйства», — отметил Водолацкий.
В Баку одним из первых откликнулся руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, который расценил это событие как исторический шаг, который накануне праздника весны и обновления носит еще и глубокое символическое значение. «Назарбаев вписал свое имя в историю своего народа и в историю постсоветского пространства золотыми буквами, сумев сохранить мир и стабильность в своем обществе в сложных геополитических условиях, утвердить Казахстан в качестве ведущей страны своего региона», —сказал он, отметив глубокую благодарность азербайджанской общественности другу Азербайджана, имеющему неоценимые заслуги в деле становления и развития современных азербайджано-казахстанских отношений. «Его принципиальная позиция в деле решения нагорно-карабахского конфликта, по всем важнейшим вопросам региональной и международной политики снискали ему признательность и уважение миллионов людей», — подчеркнул Велизаде.
Руководитель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович такое решение Назарбаева не считает неожиданным: «Я могу сказать, что к этому решению все уже готовились достаточно давно, потому что возраст властен даже над самыми опытными и уважаемыми политиками. Поэтому вполне естественно, что о желании президента уйти в отставку говорили многие. Более того, многие нормативные акты, запущенные политические реформы разграничения полномочий президента, парламента и кабинета министров, на которые делал акцент уходящий президент, указывали на то, что он максимально готовит политическую систему к национальному и эффективному транзиту власти при сохранении стабильности». Казахстанский политолог Айдос Сарым же, несмотря на все предвестники, был удивлен. «Честно говоря, удивлен. Я уже давно говорил, что власть перестала удивлять. Сегодня меня удивили. Как бы там ни было, это история», — написал он у себя на странице в Facebook.
Между тем уже после заявления Назарбаева об отставке появилась информация о том, что сегодня до объявления своего решения он имел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Однако даже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не располагает информацией о содержании этого разговора. Нетрудно предположить, что Назарбаев поделился принятым решением с президентом России. О реакции Путина приходится только догадываться, поскольку нет пока официальных сообщений ни из Кремля, ни из других республик СНГ.