Сегодня, 19 марта, в канун праздника Наурыз (Новруз), первый и бессменный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке. Известие это прогремело как гром средь ясного неба. Хотя слухи о том, что патриарх казахской политики, который правит Казахстаном с 1990 года, собирается на покой, периодически распространялись и ранее. Последний раз они активизировались в начале февраля текущего года после обращения Назарбаева в Конституционный суд республики с просьбой разъяснить статью Конституции об основаниях для досрочного прекращения полномочий президента. Тут же заговорили об очередной подготовке к транзиту власти. Однако сам политический долгожитель поспешил успокоить взволнованную общественность: никаких досрочных выборов проводить он не планирует.

Иван Шилов ИА REGNUM

Кстати, пункт 3-й статьи 42-й Конституции Казахстана, за разъяснением которой Назарбаев обратился, говорит о том, что президент может досрочно уйти со своей должности только по двум основаниям: если он физически не в состоянии исполнять свои обязанности или если он совершил государственную измену. По собственному желанию он уйти не может. Предполагалось, что Назарбаев снова проведет досрочные выборы, как в 2015 году и еще трижды до этого, не дождавшись декабря 2020 года. Однако Конституционный суд в ответ на запрос главы государства пояснил, что из Основного закона республики вытекает право президента на отставку, что является элементом президентской формы правления и конституционного статуса главы государства и следует из других положений Конституции, в том числе права на свободу труда, свободу выбора рода деятельности и профессии. Таким образом, Назарбаев получил добро на добровольную отставку, чем сегодня и не преминул воспользоваться.

А до этого, 21 февраля, Назарбаев отправил правительство Казахстана в отставку, новый кабинет министров возглавил Аскар Мамин. Президентские полномочия же с завтрашнего дня перейдут к главе Сената (верхняя палата парламента) Касым-Жомарту Токаеву. А Назарбаев останется «казахским Дэн Сяопином, который будет с высоты птичьего полета наблюдать за тем, что там происходит. И выступать в роли арбитра между ведущими финансово-промышленными группами или кланами», —предрекал еще в феврале в интервью «Московскому комсомольцу» заведующий отделом Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. И правда, Назарбаев сам сегодня заявил, что остается председателем Совета безопасности, председателем партии «Нур Отан». Но все же, как признал сам патриарх, решение ему далось непросто.

(сс) msykos Здание Правительства Казахстана

«Я принял непростое решение», — сказал президент. В своей прощальной речи он назвал «великой честью» службу на посту первого президента независимой страны, особо отметил, что вместе со своим народом на руинах СССР строил ставшее успешным государство, у которого есть свой флаг, свой герб, что «впервые в истории страны мы построили свою столицу». Шоком на просторах СНГ назвал новость зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «По какому пути пойдет Казахстан? Нурсултан Абишевич всегда выступал за дружеские отношения с бывшими странами СССР, он считал, что только лишь совместной интеграцией можно победить трудные вопросы. С Россией — это огромный пласт соглашений и в области таможенных, социальных вопросов, сельского хозяйства», — отметил Водолацкий.

В Баку одним из первых откликнулся руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, который расценил это событие как исторический шаг, который накануне праздника весны и обновления носит еще и глубокое символическое значение. «Назарбаев вписал свое имя в историю своего народа и в историю постсоветского пространства золотыми буквами, сумев сохранить мир и стабильность в своем обществе в сложных геополитических условиях, утвердить Казахстан в качестве ведущей страны своего региона», —сказал он, отметив глубокую благодарность азербайджанской общественности другу Азербайджана, имеющему неоценимые заслуги в деле становления и развития современных азербайджано-казахстанских отношений. «Его принципиальная позиция в деле решения нагорно-карабахского конфликта, по всем важнейшим вопросам региональной и международной политики снискали ему признательность и уважение миллионов людей», — подчеркнул Велизаде.

Руководитель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович такое решение Назарбаева не считает неожиданным: «Я могу сказать, что к этому решению все уже готовились достаточно давно, потому что возраст властен даже над самыми опытными и уважаемыми политиками. Поэтому вполне естественно, что о желании президента уйти в отставку говорили многие. Более того, многие нормативные акты, запущенные политические реформы разграничения полномочий президента, парламента и кабинета министров, на которые делал акцент уходящий президент, указывали на то, что он максимально готовит политическую систему к национальному и эффективному транзиту власти при сохранении стабильности». Казахстанский политолог Айдос Сарым же, несмотря на все предвестники, был удивлен. «Честно говоря, удивлен. Я уже давно говорил, что власть перестала удивлять. Сегодня меня удивили. Как бы там ни было, это история», — написал он у себя на странице в Facebook.

Между тем уже после заявления Назарбаева об отставке появилась информация о том, что сегодня до объявления своего решения он имел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Однако даже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не располагает информацией о содержании этого разговора. Нетрудно предположить, что Назарбаев поделился принятым решением с президентом России. О реакции Путина приходится только догадываться, поскольку нет пока официальных сообщений ни из Кремля, ни из других республик СНГ.