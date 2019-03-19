Ранее ИА REGNUM сообщало о том, как в интересах АО Дон-Строй-Инвест в столице стали сносить уникальное здание ДК имени Серафимовича и нескольких построенных по уникальным проектам детских садов. Ныне их уже нет, а мы возвращаемся к теме по вновь открывшимся обстоятельствам. Об этих обстоятельствах мы расскажем в следующих статьях, а начнем с уникальности уничтоженного алчными девелоперами и чиновниками места.

Андрей Александров для ИА REGNUM Детский сад Волхонка ЗИЛ

Также хотим поблагодарить за предоставленные материалы члена инициативной группы «Тишинка» Петра Цивлина. И извиниться перед делавшими заключение экспертами за то, что ввиду ограниченности наших страниц не смогли опубликовать их отчет полностью.

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ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

по объекту

«ДК им. А.С. Серафимовича»

по адресу: г. Москва, Средний Тишинский пер., вл. 5/7, стр. 1, стр. 2

Настоящее экспертное заключение составлено на основании обращения инициативной группы граждан по спасению ДК им. А.С. Серафимовича и во исполнение решений протокола заседания Экспертного совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры от 17 июля 2017 года «О ситуации, сложившейся вокруг «ДК им. Серафимовича А.С.» (г. Москва, Средний Тишинский пер., вл. 5/7, стр. 1, стр. 2), и проблемах сохранения исторической среды города, экспертами Троскиной Н.Д., Шевченко Э.А. и Рыжко О.В., аттестованными Министерством культуры Российской Федерации на проведение государственной историко-культурной экспертизы и обладающих соответствующей квалификации в области истории искусства, архитектуры и градостроительства в целях обеспечения всестороннего и полного обоснования рекомендаций в отношении объекта экспертизы: «ДК им. А.С. Серафимовича» по адресу: г. Москва, Средний Тишинский пер., вл. 5/7, стр. 1, стр. 2.

Клуб завода Авиаприбор имени А.С. Серафимовича в 30-е гг.

С первых лет Советской власти в стране была провозглашена государственная политика вовлечения в общественную и культурную жизнь всех граждан страны. Реализация идеологических установок по распространению массовой пролетарской культуры повлекла за собой появление общественных зданий, приспособленных для массовых политических и культурно-просветительских мероприятий: народных домов и театров, кинотеатров, Домов и Дворцов культуры, сельских и рабочих клубов. Особое место занимали клубы и Дворцы культуры, имеющие многофункциональное назначение и подразделявшиеся на несколько видов: клубы домов-коммун, клубы отраслевых профсоюзов, районные и городские клубы местных Советов. Здесь проходили собрания, митинги и театральные постановки, действовали кружки художественной самодеятельности и библиотеки, спортивные секции, в отличие от помпезных Дворцов культуры они служили центром притяжения и культурной жизни населения. Как правило, в названиях клубов отражалась их ведомственная принадлежность различным отраслям народного хозяйства или конкретному предприятию.

В 1928−29 году для рабочих оборонного завода «Авиаприбор» было запроектировано здание собственного Дома культуры, для размещения которого было расселено, реконструировано и приспособлено подходящее по параметрам и конструктивным характеристикам фабричное здание.

Клуб торжественно открылся 15 августа 1930 г. Но еще до его официального открытия, на первом этаже клуба разместилась заводская столовая, до тех пор, пока для нее не было построено отдельное здание. Также в клубе находилась редакция заводской газеты «Авиаприборовец».

В журнале «Строительство Москвы» за 1935 год приводится неосуществленный проект реконструкции клуба завода «Авиаприбор», выполненный известным архитектором Б. Штивелем, одним из членов ВОПРА — Всероссийского общества (Всесоюзное объединение) пролетарских архитекторов, часто участвовавшим в различных творческих конкурсах. Определить автора окончательного проекта в настоящее время не удалось, скорее всего, рабочий проект перестройки был разработан и реализован архитектурными мастерскими Наркомтяжпрома, в чьем ведомстве находился в то время завод «Авиаприбор», а в качестве первоначальной идеи мог быть использован эскиз известного архитектора.

В 1930 году в целях придания зданию нового облика, соответствующего эстетическим требованиям своего времени, оно было перестроено с изменением главного фасада, выходящего на Средний Тишинский переулок, в стилистике, близкой конструктивизму.

В 1933 г. клубу завода «Авиаприбор» в связи с 70-летием присваивается имя писателя и военного корреспондента Александра Серафимовича, что было обоснованным и естественным, так как это место было напрямую связано с памятью автора эпохального советского произведения, классической поэмы в прозе «Железный поток». В общей сложности имя Серафимовича получили улицы в 19 городах и поселках, станица Усть-Медведицкая была переименована в Серафимович. Следует отметить, что в центре города Смоленска находится здание в стиле конструктивизма, поставленное под государственную охрану как объект культурного наследия в связи посещением его А.С. Серафимовичем.

Следуя основным целям государственной культурной политики, в здании Клуба завода «Авиаприбор» проводились различные культурно-просветительские и политические мероприятия для рабочих завода, в том числе политучеба, вечера вопросов и ответов, вечера Осоавиахима, совещания производственного трибунала, встречи с руководителями партийного движения, политэмигрантами. Так, например, в 1935 г. завод «Тизприбор» посетил Н.С. Хрущев, в то время занимавший должность секретаря МК и МГК ВКПБ.

На постоянной основе действовали духовой оркестр, хоровой и струнный кружки, драмкружок, изостудия и пр. Демонстрируются так называемые «платные» спектакли.

В те же годы на площадке клуба действует база Первого московского (передвижного) рабочего театра, в деятельности которого принимают участие известные советские режиссеры и актеры.

Театр был основан в 1926 году по инициативе ряда рабочих организаций. По информации справочника «Театры Моссовета» за 1934 г., «задачей театра была борьба с халтурой так называемых «диких» коллективов, наводнивших театральную жизнь того времени, а также ознакомление массового зрителя района с лучшими образцами современной и классической драматургии в спектаклях постоянно действующего художественного ансамбля…»

Специфика «передвижки» рабочего района в значительной степени стимулировал развитие и рост Первого рабочего театра.

Постоянное общение с рабочим зрителем, его требования из года в год утверждали театр как реалистический художественный организм. Одновременно необходимость давать спектакли на любых клубных площадках содействовала выработке портативного сценического оформления, умению сочетать художественное обслуживание с массово-политической работой.

Театр, ставя перед собой задачу создать собственный репертуар как из лучших произведений классического наследия, так и из новых произведений советских и современных западноевропейских драматургов, одновременно стремится приблизить к массовому зрителю лучшие из идущих в центральных стационарных театрах пьесы, но давая их в самостоятельном разрешении.

Одним из идеологов создания Московского рабочего театра был режиссер, педагог и историк театра Владимир Брендер, уже упоминавшийся ранее в связи с деятельностью литературного кружка «Среда». Наряду с Брендером здесь работал Эммануил Краснянский. В архивных материалах имеются сведения о постановках Первого рабочего театра, показанных на сцене клуба.

Это «Поднятая целина» Михаила Шолохова, «Дорогой цветов» Валентина Катаева, «Бронепоезд № 1469» Вс. Иванова, «Страх» А. Афиногенова, «Мой друг» Н. Погодина, «Правда хорошо, а счастье лучше», «Бешеные деньги», «Поздняя любовь» А.Н. Островского, пьеса-трагифарс «Плохо, но правда» Бернарда Шоу, «Жизнь зовет» В. Билль-Белоцерковского, «После бала» Н. Погодина, комедия «Часовщик и Курица» Н. Кочерги, «Горе от ума» А. Грибоедова.

Но, по существу, ДК завода «Авиаприбор» имени А.С. Серафимовича в эти годы был известной на всю Москву антрепризной театральной площадкой, где играли спектакли многие известные театры, а его расположение в районе революционной Красной Пресни придавало всем мероприятиям, происходившим на сцене, революционно-романтический оттенок. На сцене регулярно играли самые известные спектакли лучших московских театров. Целью такой деятельности было культурное и политическое просвещение рабочего класса, представлявшего в то время основное население района.

В период до начала Великой Отечественной войны на сцене ДК были показаны спектакли и других известных театров города, в том числе «Интервенция» Московского современного театра, «Женитьба Белугина» Театра им. Мочалова (при участии заслуженного артиста республики Всеволода Блюменталь-Тамарина) и другие. Одним из знаменательных событий жизни клуба им. А.С. Серафимовича был творческий отчет театра Немировича-Данченко, в 1941 году. Во второй половине 1940-х годов ДК им. А.С. Серафимовича служил базой для ансамбля музыкальной комедии Московской областной филармонии.

После Великой Отечественной войны в Доме культуры завода «Тизприбор» имени А.С. Серафимовича возобновилась клубная и культурно-просветительская деятельность. С 1948 года в клубе на постоянной основе активно действовала студия изобразительного искусства под руководством Юрия Григорьевича Ряжского, воспитавшего десятки самодеятельных художников. В 1966 году в клубе с большим успехом прошла выставка графических работ заслуженного деятеля искусств РСФСР, архитектора, скульптора, художника, книжного иллюстратора, Саввы Григорьевича Бродского.

В 1961 году в ДК им. А. С. Серафимовича хоровым дирижёром и педагогом Е.Н. Свешниковой была создана детская хоровая студия «Веснянка». В 1970 балетмейстером Александром Николаевичем Филипповым был основан детский танцевальный коллектив «Калинка», который теперь носит его имя. Выпускники «Калинки» танцуют в ведущих танцевальных ансамблях нашей страны, в Большом театре России, ансамбле им. Игоря Моисеева, в ансамбле «Березка», хоре им. М.Е. Пятницкого и других.

Оба коллектива получили широкую известность как в стране, так и за рубежом, продолжая свою творческую деятельность и в настоящее время. ДК им. А.С.Серафимовича неоднократно становился местом проведения Московского фестиваля самодеятельного хорового искусства «Хоровая весна».

В большом зрительном зале Дома культуры регулярно проводились творческие вечера с участием известных деятелей культуры и искусства. Среди них: Любовь Орлова, Фаина Раневская, Василий Лановой, Армен Джигарханян, Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, Стахан Рахимов и Алла Йошпе, Павел и Дмитрий Коганы, Юлий Ким, Татьяна и Сергей Никитины, Елена Камбурова, Алла Баянова, Александр Розенбаум, Галина Нечаева. Организовывались вечера памяти Владимира Высоцкого, Даниила Андреева, Александра Меня, Александра Галича.

Слава Дома культуры как очага свободолюбия и прогресса подтвердилась и в годы перестройки, когда здесь был открыт культурный центр, деятельность которого была связана с популяризацией новых веяний в культуре и общественной жизни. В 1986 году для приспособления большого зрительного зала Дома культуры имени А.С. Серафимовича под кинозал были проведены ремонтные работы, в рамках которых были заложены оконные проемы второго и третьего уровня на главном фасаде, и было произведено переоборудование для показа кинофильмов.

Здесь проходили премьеры и предпремьерные показы знаковых фильмов эпохи перестройки, в том числе «Асса» (1987 г., реж. С.А.Соловьев), «Маленькая Вера» (1988 г., реж. В.В. Пичул). В тот же период здесь был организован киноклуб, где снимался ряд выпусков информационной передачи «Взгляд» (Дмитрий Захаров, Владислав Листьев и Александр Любимов, Александр Политковский и др.), неотъемлемого компонента перестройки и гласности.

С 1988 г. в ДК работал Польский центр информации и культуры, возглавляемый известным актером Станиславом Микульским, в котором проводились встречи с классиком польского кино Анджеем Вайдой. С циклом лекций об отечественной истории выступал известный советский историк и искусствовед Владимир Махнач.

В конце 1980-х гг., задолго до официального широкого признания религиозного просвещения, на площадке культурного центра читал публичные лекции по библеистике, истории религиозного пути человечества и церкви, религиозной философии и богословию известный пастырь и проповедник отец Александр Мень, прославившийся активной христианско-просветительской деятельностью и катехизацией новообращенных. Здесь им были прочитаны циклы «Жизнь после смерти», «Стрела, запущенная в вечность», лекция о Н.А. Бердяеве и др. После трагической гибели просветителя в течение нескольких лет в здании проходили вечера, посвященные его памяти.