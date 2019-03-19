Константинопольский патриарх Варфоломей в минувшее воскресенье, 17 марта, в праздник Торжества Православия отслужил литургию, после которой рукоположил новых священников. Как пишут греческие издания, Варфоломей, обращаясь к ставленникам, заявил при этом, что они в своем священническом служении должны быть всегда поборниками «прав и привилегий Всесвятого Вселенского престола, что очень актуально сегодня, когда их ложно оспаривают с позиций чисто светских критериев». Этому константинопольский патриарх противопоставил «священный опыт, порядок и традиции православия, которое является непоколебимой скалой, о которую разбиваются волны честолюбия и выгоды, желая навредить сакральному и нерушимому первенству руководства Константинопольской церкви в любви и служении».

Pravmir.ru

Итак, обозначены два главных тезиса, которые Фанар сейчас выдвигает на передний план: свое первенство и угрозы ему по линии «чисто светских критериев». Эти нотки звучали и в ответе Варфоломея предстоятелю Албанской православной церкви архиепископу Анастасию, предложившему своему константинопольскому собрату соборно урегулировать украинский кризис. «Богоносные отцы посредством божественных и священных канонов возложили на трон Константина всем известную всесвященную и страшную его сверхграничную ответственность не в виде привилегий, но жертвы, ведомые Духом Святым, провидев нужду окончательного урегулирования возникающих в Поместных церквях проблем, которые не могут быть разрешены ими самими», — отвечает на это Фанар. И в этой связи грамотный комментарий делает Союз православных журналистов Украины: «Достойна отдельного внимания ассоциация Константинопольской кафедры с троном Константина. Святой равноапостольный Константин Великий был светским правителем, императором, а не епископом. Если же фанариоты ассоциируют себя с «троном Константина» в светском значении, то впору задать вопрос: а где он сейчас, этот «трон Константина»?»

Однако, похоже, что ответ Фанар уже нашел. Что бы ни говорил Константинопольский патриархат, но его тесную работу и координацию с Вашингтоном в операции по расколу украинского православия и объединения непризнанных Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви в Православную церковь Украины не видит сегодня только слепой, да и то лишь в темной комнате. Резко активизировался государственный департамент США. После того как 14 декабря прошлого года в Киеве было объявлено об учреждении ПЦУ, которой Фанар предоставил томос об автокефалии, главе ПЦУ митрополиту Епифанию (Думенко) позвонил госсекретарь США Майк Помпео. Он подчеркнул поддержку Вашингтоном религиозной свободы и украинского суверенитета и «призвал уважать возможность всех украинцев исповедовать религию по своему выбору». А заодно американская дипломатия информационно прикрывает Фанар. Так, 5 марта сего года посол США в Греции Джеффри Пайетт заявил, что Россия пытается подорвать авторитет патриарха Варфоломея: «Мы видели доказательства такого рода манипулирования информацией в Греции. Мы видели российские усилия в Церкви, усилия по подрыву роли Вселенского патриарха».

Gov.ua Вручение томоса

Вашингтон и Константинопольский патриархат — давние знакомые и партнеры, о чем в ноябре прошлого года напомнил влиятельный греческий православный клирик Александр Карлуцос. Выступая на церемонии вручении вручения премии патриарха Афинагора в области прав человека за ценные заслуги перед Церковью и греко-американской общиной, отец Александр заявил: «Наши политические связи с Овальным кабинетом начались, когда тогдашний архиепископ Афинагор был призван в ноябре 1948 года возглавить Священный престол Святого Андрея в качестве элемента доктрины Трумэна и плана Маршалла, чтобы не дать Первому престолу православия попасть в коммунистические руки сталинского СССР. Вот почему президент Трумэн решил лично отправить своего доверенного друга в Константинополь на его президентском самолете, известном тогда как «Священная корова». От этой приверженности использовать «чисто светские критерии» в церковной политике Фанар не отказался и до сих пор. Сейчас Константинопольский патриархат вновь понадобился Вашингтону, реанимировавшему религиозный фактор в своей практической деятельности. И это грозит не только Украине.

Фанар столкнулся с серьезным сопротивлением Церквей, которые, вопреки некоторым прогнозам, либо открыто отказываются, либо саботируют под различными предлогами признание Православной церкви Украины. В частности, тормозит этот процесс Элладская православная церковь, которая, казалось бы, должна неукоснительно шагать с Фанаром в ногу. Константинопольскому патриархату очень важно подавить «бунт» епископов Греции, с которыми он связан этнически, исторически и географически. А значит, следует ожидать давления американцев на Афины. Это первое. Второе. Приготовиться следует и Анкаре. Хотя турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя призывы расстрелявших в новозеландских мечетях террористов «освободить Святую Софию от минаретов», решительно заявляет, что «Стамбул никогда не превратится в Константинополь», Турции есть над чем задуматься. Пока ее целостности угрожают маневры Вашингтона с курдами. Однако американские геостратеги могут открыть и «второй фронт», реанимировав планы времен Первой мировой войны восстановления Византийской империи и изгнания турок из Малой Азии.

Как сообщала недавно газета американских греков The National Herald, ожидается, что Варфоломей посетит США в июле. Помпео пригласил его выступить на конференции, посвященной окружающей среде, а патриарх принял его приглашение, обозначив, что заодно совершит архипастырский визит в греческую православную епархию Америки. В последний раз Варфоломей был в Соединенных Штатах десять лет назад, в октябре 2009 года. Сегодня у него есть все шансы найти там понятливых собеседников и обрести «трон Константина».