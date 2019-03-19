



Александр Горбаруков ИА REGNUM Рулетка

Развитие венесуэльского кризиса вдруг оживило на Западе разговоры и дискуссии о прогнозах известного французского журналиста Тьерри Мейсана. Оказывается, он в своих статьях, написанных задолго до событий в Латинской Америке, прогнозировал перевод «большого кризиса» с Ближнего Востока на один из американских континентов. Мейсан утверждал, что вслед за «арабской весной» наступит «весна латиноамериканская», то есть череда революций и переворотов в Латинской Америке.

Описанный им тогда сюжет сейчас развивается достаточно точно, за исключением некоторых деталей, которые предвидеть было невозможно. Но в то время французского аналитика обвиняли в излишнем увлечении конспирологией, использовании фейковых новостей и тому подобном. Сам же он в одном из интервью говорил, что «не является политическим экстрасенсом, работает с дипломатическими документами, консультирует чиновников, дипломатов» и «не увлекается теориями заговоров, а описывает методы работы некоторых правительств, которые редко попадают в СМИ или предаются гласности». Он признавал, что «не обязательно совершенно прав», но «уверен в приведенных фактах» и более «близок к истине по сравнению с многими другими». В этой связи многие эксперты призывают вернуться к тому, о чем писал еще недавно Мейсан по Ближнему Востоку, где с появление в сентябре 2015 года российских военных в Сирии «завершился определенный цикл» и все задаются вопросом, что будет дальше. Сам французский журналист утверждал, что «политика Запада в этом регионе будет меняться». Сегодня с этим согласны почти все.

Réseau Voltaire Тьерри Мейсан

Но как именно? Чтобы ответить на этот вопрос, дадим вводную. Мейсан доказывал, что США и их некоторые западные партнеры, особенно Великобритания, тщательно занимаются долгосрочным планированием развития событий на Ближнем Востоке. К этой работе привлечены историки, экономисты, географы, демографы, картографы, военные и, конечно, средства массовой информации, осуществляющие при необходимости зондажный информационный вброс. Приведем пример. В недрах этого «мозгового центра» родилась и появилась в 1997 году монография американских исследователей Дж. Кемпа и Р. Харкави «Стратегическая география и меняющийся Ближний Восток». В ней ставился вопрос о необходимости перекройки границ в этом регионе. Затем, после 11 сентября 2001 года The New York Times публикует новую карту Ближнего Востока, составленную ученым Института мира США Робином Райтом. К тому времени идея «демократизации и реконструкции Ближнего Востока» переносится в сферу реальной «политики.

После вторжения американцев в Ирак в 2003 году президент США Джордж Буш —младший в ходе выступления в Национальном фонде демократии заявляет о проекте «Большой Ближний Восток», который должен стать «продолжением Версальского мирного договора, завершившего Первую мировую войну». Ближний Восток трактовался расширенно, как территория государств с преобладающим мусульманским населением: от Марокко до Пакистана включительно и от Турции до Судана, Закавказья и Средней Азии. Главная идея — оттянуть от России Закавказье и Туркестан, интегрировать существующие там государства в формат бывших Османской и Персидской империй, а дальше провести реинтеграцию под предлогом реализации «четырнадцати пунктов» Вильсона и отказаться от поддержки существующих авторитарных режимов во имя «стабильности и безопасности». Однако она не оправдала себя, поскольку привела к ухудшению обстановки в регионе.

В июне 2006 года в американском журнале Armed Forces Journal появилась карта «Большого Ближнего Востока», подготовленная подполковником в отставке, сотрудником Национальной военной академии США Ральфом Петерсом. Он, как и следовало ожидать, призывал анализировать ход событий в регионе, исходя из тех проблем, которые оставили итоги территориального передела Первой мировой войны, рекомендовал восстановить границы «времен президента США Вудро Вильсона», воссоздать ситуацию, которая позволила бы народам и этносам «Большого Ближнего Востока» вернуться к «естественным историческим границам», что, по его мнению, «позволит устранить причины многих современных конфликтов». А дальше шла геополитическая конкретика. От Сирии и Ирака планировалось отторгнуть часть территории в пользу курдов, приморские сирийские земли отдать Ливану. В состав «Большого Курдистана» должны были войти и Восточная Турция, и, возможно, часть Западного Ирана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орел

Позже американский профессор Майкл Дэви «модернизировал» карту Петерса: на побережье Сирии появлялось небольшое государство алавитов, Голанские высоты отходили к Израилю, на территории нынешней Иордании создавалось Палестинское государство, Ливан делили на государства шиитов и маронитов. Вслед за этим бывший американский дипломат Дэннис Росс, историк Дэвид Фромкин, политологи Кеннет Поллак и Даниэль Байман внесли в проект свои дополнения: раздел Саудовской Аравии и Ирака, а также Египта, из которого делали два государства — на основе городского региона в дельте Нила и западную племенную область, Кувейт и Катар включали в Объединенные Арабские Эмираты, провозглашался Левант в Восточном Средиземноморье. Была и вариация создания из массы арабских государств единой Арабской державы с центром на Аравийском полуострове.

В целом же, по мнению The New York Times, «на Ближнем Востоке вместо пяти должно появиться 14 государств». Кстати, в той или иной форме приведенную фактуру использовал в своих публикация Мейсан. Однако многие западные и российские ориенталисты на первых порах воспринимали такие публикации как «плод воображений аналитиков» или «игры интеллекта». А что сейчас? Процентов на 50−60 все это превратилось уже в геополитическую реальность. Точно так же, как реальностью стал одновременный запуск в регионе сразу несколько идущих параллельно сложных процессов: несколько национализмов, межконфессиональное противостояние, замешанное на исламе идейное террористическое течение. Но кто за всем этим стоит? По Мейсану, США, которые проводят в жизнь планы, разработанные в свое время американским политиком-республиканцем (занимавшим в разные годы пост министра обороны) Дональдом Рамсфелдом и вице-адмиралом Артуром Цебровским. Речь идет о ликвидации государств сначала Ближнего Востока, а затем Карибского бассейна, где планировалось уничтожить около 20 прибрежных и островных государств, за исключением Колумбии, Мексики и, возможно, британских, американских, французских и голландских территорий.

(сс) Jordi Bernabeu Farrús Война в Сирии

В идейной основе этих прожектов лежит один важный тезис. По оценке американских экспертов, большинство населения государств на Ближнем Востоке и в Латинской Америке настроено против американцев и изменить это в свою пользу обычными средствами для Вашингтона не представляется возможным. Выход в фрагментации, пока во внешней политике и в геополитике доминирует фактор силы, а не права. При этом считается, что главная работа на стратегическом уровне на Ближнем Востоке уже завершена и сейчас Вашингтон осуществляет там маневры тактического значения в ситуации, когда запущена пандемия гражданских войн в Афганистане, Ираке, Судане, Ливии, Сирии и Йемене. Мейсан предполагает, что в Латинской Америке, как и на Ближнем Востоке, будут разваливаться старые союзы и появятся тактические, наполненные внутренними противоречиями альянсы. Мы же видели, как неожиданно сблизились Россия, Турция и Иран, которые до сирийского кризиса не думали о таком союзе. В этой связи доцент Парижского института политических исследований Фредерик Ансель, выступая во французской газете Le Figaro с прогнозом относительно возможных геополитических преобразований на «Большом Ближнем Востоке», заявил, что «арабская весна» продолжается и географически будет расширяться.

Сейчас нужно считать свершившимся промежуточным фактом «балканизацию региона», считает эксперт, а актуализация иранской проблематики, приближение волн геополитической деградации к Закавказью, которое американскими стратегами включено в «Большой Ближний Восток», предполагает новую динамику развития событий в этом регионе. По мнению Анселя, американцы продолжают реализовывать на Ближнем Востоке запланированный курс и президент США Дональд Трамп ни на шаг от него не отступил. Однако нельзя исключать и такое развитие событий, что вопреки Вашингтону могут возникнуть совершенно иные и неожиданные для США варианты. Посмотрим, что Мейсан еще напишет по этому поводу.