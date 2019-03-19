Монголия является одним из немногих соседей России, с которым крайне редко возникают сложности в общении. Даже после развала социалистического блока и «прихода демократии» страна оставалась дружественной по отношению к нам. Но решение монгольских властей улучшить экологическую ситуацию в Улан-Баторе в перспективе может привести к разрушению этих отношений.

Николай Рерих. Монголия (Поход Чингиз-хана). Ок.1937

Бурный рост экономики Монголии в нулевые годы, который порой исчислялся двузначными цифрами роста ВВП, привел к резкому росту населения столицы. Характерной чертой Улан-Батора в этот период стали гигантские юрточные кварталы в пригороде. В поисках заработков люди из отдаленных городков и деревень приезжали в столицу со всем своим скарбом и устраивались жить, установив на подходящем пустыре юрту. В результате население города с 90-х годов увеличилось почти втрое и сегодня составляет немногим менее 1,5 миллиона человек. То есть в столице проживает почти половина всего населения страны. Подобный процесс происходит практически во всех развивающихся странах Азии, Латинской Америки или Африки.

Но, в отличие от бразильских фавел, улан-баторским юрточным кварталам нужно тепло, поскольку зимние морозы в Монголии не уступают сибирским. Это привело к росту потребностей в энергоресурсах. А с ними в стране как-то не задалось.

Предположительно, монгольские недра хранят гигантские запасы нефти и сланцевого газа, но для их разведки и организации добычи необходимы большие капиталовложения. Большая часть страны представляет собой голые степи или пустыни, леса расположены в основном на севере, вдоль границы с Россией.

Монгольский пейзаж

Когда монголы жили по старинке, разреженно на огромной площади страны, отсутствие дров не было проблемой — источником тепла служил кизяк. Благо производителей этого восполняемого топлива в стране во все времена было достаточно. Но с концентрацией населения в столице вопрос с энергоресурами встал в полный рост, из-за чего жители пригородов перешли на отопление углем. Что и вызвало проблемы.

Любой российский путешественник, побывавший в Улан-Баторе зимой, замечает, насколько там сложная ситуация с загрязнением атмосферы. Дышать тяжело даже в центре столицы, что и говорить про юрточные кварталы, где проживает до 200 тысяч семей. По данным агентства по мониторингу окружающей среды Монголии, зимой 2017 года в пригородах столицы концентрация тонкодисперсных частиц в атмосфере могла достигать более 1000 микрограммов на кубометр.

На проблему обратили внимание во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где отмечают, что страна входит в список наиболее загрязненных в мире в зимние месяцы. Согласно аналитической записке Регионального бюро ВОЗ, загрязнение воздуха Улан-Батора на 80% вызвано сжиганием необработанного угля домашними хозяйствами и котельными низкого давления в юрточных районах столицы.

Власти страны пытались решить эту проблему, экспериментируя с переходом на электрическое отопление ночью вместо угольного в 2016 году. Но выяснилось, что электроэнергии нужно гораздо больше, чем могут обеспечить старенькие ТЭЦ. Были и популистские заявления о переселении всех жителей пригородов в многоэтажные благоустроенные дома, однако из сотен тысяч семей квартиры получили считаные десятки.

Очередная попытка справиться с ситуацией будет в 2019 году. Правительство страны вводит с мая полный запрет на использование угля населением столицы, а также малыми предприятиями. Об этом сообщает бюллетень Всемирной организации здравоохранения. Исключение составят крупные предприятия, имеющие специальные лицензии на производство тепла и электроэнергии. При этом власти обязались обеспечить жителей юрт более чистым переработанным твердым топливом и планируют к сентябрю 2019 года довести объем резервов до 600 000 тонн.

Дым из труб. ТЭЦ

Однако в ВОЗ указали на половинчатость этого решения, отметив, что в долгосрочной перспективе нужно переходить к более чистым источникам энергии. Впрочем, и без этого понятно, что со временем стране электричества будет требоваться все больше.

И здесь у властей есть два пути: наращивать импорт, либо увеличивать генерацию внутри страны. Монголия уже покупает электроэнергию у своих соседей, причем у Китая даже больше, чем у России. Но китайское электричество идет на обеспечение энергоемких горнорудных объектов на юге страны. С другой стороны, Россия имеет мощности для наращивания поставок, и Москва не раз выражала готовность продавать больше электричества, но здесь вмешивается политика.

Монголия уже имеет гигантский дефицит в торговле с Россией. Импортируя нам товаров на 57,4 млн долларов, у нас она покупает на 1,25 млрд. Поэтому желание не увеличивать зависимость от России вполне объяснимо.

Возобновляемые источники энергии, на которые власти делают большую ставку, обеспечивают сегодня около 5% потребностей, а по планам к 2023 году этот показатель вырастет до 20%, а еще через семь лет — до 30%. Однако это все гипотезы, к тому же страна не сможет полностью положиться на ветряки и солнечные панели, учитывая их нестабильность и зависимость от природных условий.

Так мы и возвращаемся снова к проблеме гидроэлектростанции на притоке Селенги — реке Эгийн-гол. Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года проектная компания объявила закрытый тендер на исследование, чтобы определить влияние ГЭС на окружающую среду. В перспективе она может стать самой крупной в Монголии с проектной мощностью 315 МВт и, как ожидается, позволит разом решить множество проблем.

Kremlin.ru Турбины ГЭС

Но российские экологи сходятся во мнении, что ее строительство вызовет еще больше проблем для Байкала, уже находящегося не в лучшей форме. Напомним, Селенга обеспечивает до половины ежегодного притока воды в озеро. Как ранее заявил российский координатор коалиции «Реки без границ» Александр Колотов, по Эгийн-голу Улан-Батор не имеет никаких обязательств перед Москвой, а все решения будут приниматься властями Монголии и Всемирным банком, тогда как Россия рискует остаться безучастным наблюдателем.

Впрочем, российские власти также последовательно выступают против строительства ГЭС, а их мнение в Монголии не могут просто так игнорировать. Как пишут в монгольских СМИ, причиной отказа от проектов Шурэнской и Орхонской ГЭС стало именно влияние Москвы.

В вопросе с Эгийн-гольским проектом сложностей добавляет то, что он стал инструментом внутренней политики. В феврале бывший президент страны Цахиагийн Элбэгдорж в критике действующего лидера заявил, что если он — Халтмаагийн Баттулга является другом Владимира Путина, почему бы ему не договориться с российским президентом о строительстве Эгийн-гольской ГЭС.

Ранее в интервью ИА REGNUM эксперт министерства энергетики Монголии Гэндэнсурэн Ёндонгомбо заявил, что строительство ГЭС является в первую очередь вопросом независимости страны. Так что отказ от проекта может быть представлен оппозицией как слабость и зависимость Баттулги, поддерживающего в настоящий момент репутацию сильного лидера. Но пойдет ли на это президент?