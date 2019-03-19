На фоне продолжающейся критики со стороны президента США Дональда Трампа по поводу низкого уровня расходов на оборону в странах НАТО министр вооружённых сил Франции Флоренс Парли заявила, что Франция «приложит все усилия вместе с европейцами, чтобы взять на себя большую долю бремени». Однако она добавила, что Франция рассчитывает на «автономию» и надеется, что остальные партнёры не услышат в этом слове ничего, кроме «здоровых связей, независимой и крепкой дружбы», пишет Дэвид Вемер в статье для издания Atlantic Council.

U.S. Air Force Французские военные

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Помимо озабоченности по поводу низких оборонных расходов среди европейских союзников, Трамп также раскритиковал призывы стран ЕС к укреплению внутренней обороны и формированию общеевропейских вооружённых сил. Когда президент Франции Эммануэль Макрон призвал к созданию «настоящей европейской армии» в ноябре 2018 года, Трамп предположил, что это попытка «защитить ЕС от США».

«Эммануэль Макрон предложил создать собственную армию для защиты ЕС от США, Китая и России. Однако в эпоху Первой и Второй мировых войн этим занималась Германия. Чем это закончилось для Франции? Им в Париже пришлось учить немецкий язык, пока не пришли США. Выбирайте, платить за НАТО или нет», — заявил Трамп.

Выступая в американском аналитическом центре Atlantic Council 18 марта, Парли заявила, что движение в направлении «европейской автономии не стоит рассматривать в качестве шага против США», добавив, что «это не должно послужить причиной меньшей вовлечённости США». По словам главы оборонного ведомства Франции, меры, направленные на укрепление оборонительного потенциала ЕС помогут облегчить военное бремя США. Это важно, поскольку Вашингтон сейчас больше сфокусирован не на ЕС, а на Восточной Азии и Ближнем Востоке. Парли заявила, что таким образом «мы должны помочь» США.

Jim Mattis Флоранс Парли

Парли отметила, что европейские страны предприняли шаги по укреплению своего оборонного потенциала, поскольку «безопасность на континенте была подвергнута серьёзным испытаниям». Тревога в европейских столицах усилилась из-за предположения Трампа о том, что Вашингтон может обусловить своё дальнейшее участие в НАТО увеличением европейских финансовых взносов в Североатлантический союз.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил 14 марта, что в 2018 году члены НАТО уже четвертый год подряд увеличили свои оборонные расходы. В настоящий момент семь государств, включая Латвию, Литву и Польшу, достигли установленного объёма оборонных отчислений в 2% ВВП, который был определён на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году. Ожидается, что Румыния достигнет этой цели в 2019 году. Что касается Франции, то она пока не достигла необходимого уровня оборонных отчислений.

Парли признала, что европейские партнёры должны вносить больший вклад в НАТО, отметив, что европейским странам также нужно проделать огромную «домашнюю работу, если они хотят встать на ноги и действительно разделить бремя с США». Она сказала, что Франция «полностью поддерживает настойчивость США в отношении 2%» и готова всячески поддержать стремление к данной цели. Однако она заявила, что все проблемы в данной сфере связаны с отсутствием у ЕС собственных автономных возможностей, отметив, что в настоящий момент в рамках НАТО на долю США приходится 91% самолётов-заправщиков, 92% беспилотников и 100% стратегических бомбардировщиков и систем ПРО. По её мнению, развитие европейского потенциала в этих областях поможет уменьшить оборонное бремя США и укрепить способность ЕС реагировать на кризисы, не рассчитывая на значительную поддержку со стороны Вашингтона. Парли подчеркнула, что вместо того чтобы рассматривать это укрепление обороны как угрозу, «автономия должна стать ещё одной вариацией дружбы».

На фоне жалоб Вашингтона о том, что Германия предпочла не покупать американские F-35, Парли выразила обеспокоенность тем, что силу приверженности НАТО теперь хотят поставить в зависимость от «покупки союзниками того или иного оборудования». Парли указала, что о приверженности НАТО говорится в 5 статье Устава, и нет такой «статьи» под названием «F-35».

U.S. Air Force Истребители F-35 в полёте

Также Парли не согласилась с заявлениями Трампа о том, что НАТО только и делает, что вытягивает ресурсы США. «Альянс — это не односторонняя операция. США получают серьёзные выгоды», — сказала она. Парли пояснила, что Франция «была одним из самых эффективных союзников США», она внесла свой военный вклад в Афганистане. Париж одним из первых вошёл в американскую коалицию по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии. Парли отметила, что, несмотря на то, что в отношениях между США и Францией всегда существовали те или иные политические разногласия, они никогда не мешали Франции «оставаться на практике одним из самых активных союзников» в области безопасности.

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Генерал морской пехоты США Джеймс Л. Джонс-младший, бывший председатель Atlantic Council, согласился с Парли, добавив, что «наши страны порой не соглашались и не понимали друг друга в прошлом… Но, несмотря на политические разногласия, США и Франция разделяют общие либеральные демократические ценности и сталкиваются с общими проблемами… Сотрудничество не прекращается, когда между друзьями время от времени возникают разногласия».

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Парли заявила, что США могут рассчитывать на Францию и в будущем. «Вы можете рассчитывать на нас… не только в рамках нынешних конфликтов, но и в будущих», — отметила глава оборонного ведомства Франции.