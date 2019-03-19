Недавний визит президента Ирана Хасана Рухани в Ирак и его умеренные дипломатические победы могут привести к обострению саудовско-иранской конкуренции в Ираке. После визита иранского президента Саудовская Аравия, несомненно, предпримет решительные меры, чтобы сбалансировать иранские достижения в Ираке, пишет Дньанеш Камат в статье для издания Syndication Bureau.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

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Визит Рухани начался с посещения важных шиитских святынь. Он стремился продемонстрировать, что никакая другая страна не сможет установить аналогичные религиозно-культурные связи, существующие между Ираном и Ираком. Скорее всего, Саудовская Аравия ответит укреплением своих связей с суннитскими племенами Ирака. Вероятно, Эр-Рияд также активизирует восстановление разрушенных суннитских регионов в Ираке.

Например, ОАЭ — близкий союзник Саудовской Аравии — взяли на себя обязательство по восстановлению разрушенной великой мечети Ан-Нури, построенной в XII веке в Мосуле. Саудовская Аравия планирует задействовать подконтрольные ей арабские СМИ, чтобы укрепить культурные связи между двумя странами на основе их общего арабского наследия.

Рухани также стремился углубить экономическое сотрудничество с Ираком. Наиболее значимыми экономическими достижениями в ходе визита стали меморандумы о взаимопонимании, предполагающие увеличение экспорта в Ирак иранских энергоресурсов и развитие железнодорожного сообщения между двумя странами. Также с апреля 2019 года власти отменят визовые сборы для иранских и иракских граждан. Однако всё это лишь условно можно назвать достижениями. Иран не может позволить себе инвестировать в крупные железнодорожные проекты, поскольку его экономика подверглась сильному санкционному давлению со стороны США. Вашингтон также оказывает давление на Багдад, требуя, чтобы он диверсифицировал импорт энергоресурсов, отказавшись от иранских поставок. Наконец, отмена визовых сборов — это не совсем то, чего добивался Иран, рассчитывавший на безвизовый режим.

Что касается Саудовской Аравии, то она может задействовать свои широкие финансовые возможности, чтобы превзойти Иран в финансовой сфере. Эр-Рияд мог бы инвестировать средства в стратегические проекты, которые позволили бы создать рабочие места для граждан Ирака и улучшить их условия жизни. Саудовская Аравия могла бы инвестировать в производство электроэнергии, образование и здравоохранение. Также Эр-Рияд мог бы облегчить для граждан Ирака процесс получение саудовских виз и подключить энергосистему Ирака к энергетической инфраструктуре Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

President.ir Хасан Рухани во время визита в Ирак

Конечно же, саудовская делегация, в состав которой вошёл министр торговли и инвестиций Маджет Бен Абдалла аль-Кассаби, прибыла в Багдад на следующий день после визита Рухани. Для того чтобы защитить свои проекты от возможных атак со стороны подконтрольных Ирану иракских группировок, Саудовская Аравия могла бы инвестировать средства в укрепление безопасности своих активов в Ираке. Иран отнёсся бы к такому шагу крайне негативно.

С политической точки зрения встреча Рухани с иракской политической элитой имела большое значение для кооптации в иракскую элиту лидеров суннитских племён. Глава МИД Ирана написал в Twitter, что «все иракцы — наши друзья». Это соответствует цели Ирана по кооптации суннитских лидеров в проиранское правительство Ирака, чтобы добиться гегемонии. Действительно, даже сообщалось о том, что шиитские ополченцы, подконтрольные Ирану, включили в свои ряды бывших боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в суннитских районах Ирака.

Данное обстоятельство не может не беспокоить Эр-Рияд, который, скорее всего, постарается укрепить свои связи с шиитскими и суннитскими политиками Ирака, пообещав им своё покровительство и инвестиции в избирательные округа. Уже более года Саудовская Аравия настойчиво пытается наладить связи с радикальным лидером иракских шиитов Муктадой ас-Садром и его парламентским блоком. Стоит отметить, что заявления ас-Садра носят отчетливый антииранский оттенок. Не случайно радикальный лидер иракских шиитов не стал встречаться с Рухани во время его визита.

President.ir Хасан Рухани во время визита в Ирак

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Иран может помешать Саудовской Аравии заручиться поддержкой иракских шиитов, спровоцировав волнения в иракских регионах, в которых преобладают шииты. Противодействие Саудовской Аравии, скорее всего, приведет к усилению саудовской поддержки повстанческих группировок суннитов, борющихся против влияния Тегерана в периферийных районах Ирана: в Ахвазе и горах Белуджистана.

В идеале Багдад мог бы использовать саудовско-иранскую конкуренцию для продвижения своих национальных интересов, одновременно способствуя сближению между двумя странами. Но это вряд ли произойдёт. Иракское государство сильно фрагментировано, а слабое правительство возглавляет аполитичный технократ. Более того, Иран и Саудовская Аравия готовы решительно противостоять региональным амбициям друг друга. Ирак оказался в самом центре саудовско-иранской конкуренции.