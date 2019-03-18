25 марта в Белоруссии считается неофициальным праздником (День Воли) националистов и радикально настроенной оппозиции. Менее чем за две недели в информационном пространстве одной из обсуждаемых тем остается позиция официального руководства к данной дате.

ИА REGNUM

Как известно, на завершающемся этапе Первой мировой войны войска Германской империи и союзников захватили большую часть территории нынешней Белоруссии. Опираясь на их поддержку, местные коллаборационисты 25 марта 1918 года объявили о создании независимой от Советской России Белорусской Народной Республики (БНР). Провозглашенное государственное образование просуществовало несколько месяцев. Завершившаяся война, вывод иностранного контингента, а также поддержка большинством населения большевиков привели к эмиграции (3 декабря) руководящего состава БНР в Вильнюс, после чего 1 января 1919 года советским правительством Белоруссии была провозглашена Белорусская Советская Социалистическая Республика.

Распад СССР способствовал появлению на постсоветском пространстве «альтернативных» исторических концепций, популяризирующих период 1918−19 года и называющих советское время «периодом оккупации». Эти процессы сегодня отчетливо наблюдаются в странах Прибалтики, отсчитывающих начало своей государственности не с 1991 года, а с момента отделения этих республик от Советской России. Таких же взглядов придерживается белорусская националистическая публика, представители которой неоднократно выступали с инициативой перенести празднование Дня Независимости Белоруссии на 25 марта и ежегодно организуют шествия, приуроченные к этой дате.

В основном численность участников акции не превышает 400−500 человек, однако встречаются периоды «обострений». Одним из наиболее многочисленных стало мероприятие 1996 года, участники которого на фоне возникшего в то время противостояния между Александром Лукашенко и представителями парламента (24 ноября 1996 года прошел референдум, завершивший политический кризис) активно поддерживали оппонентов действующего президента. Также агрессивный характер демонстрация приобрела в 2017 году, что объяснялось началом реализации властями «декрета о тунеядцах».

Как говорят некоторые эксперты, в последние время отношение белорусского руководства ко Дню Воли, участники которого неоднократно задерживались правоохранителями, претерпело некоторые изменения. В прошлом году власти отказали санкционировать проведение шествия в центре города, однако «приняв во внимание столетие провозглашения БНР», официально разрешили провести 25 марта концерт возле Оперного театра. Отметим, что известный белорусский оппозиционер Николай Статкевич всё же устроил шествие своих сторонников, которых по различным оценкам набралось не более 500 человек.

Николай Статкевич. 1998

В этом году организаторы признали ошибочность поступка Статкевича, заявив о планах провести предстоящее мероприятие в «статичном формате», что, вероятно, можно расценивать как надежду на такое же, как в прошлом году, лояльное отношение со стороны руководства. Напомним, согласованный Мингорисполкомом прошлогодний мартовский концерт собрал у Оперного театра 40 тысяч (!), что несопоставимо с несколькими десятками или, в лучшем случае, сотнями человек, которые участвуют в несогласованных националистических шествиях.

Главным условием, выдвинутым националистами, остается предоставление многолюдного места по образцу с прошлым годом. Речь идет о крупных локациях, расположенных в центре Минска.

Так или иначе, Александр Лукашенко подчеркнул свое критическое отношение к данным инициативам. «Собрания не будет. Это слышат все, кто будет принимать постановление. Собирайтесь и проводите, зачем вы лезете на стадион (стадион «Динамо» — прим. авт.)? Это личное оскорбление для меня», — заявил белорусский лидер в ходе «Большого разговора» с журналистами, напомнив, что националисты уже имеют место для проведения мероприятия в северной части белорусской столицы (площадь «Бангалор»).

Интересно, что в дискуссию между президентом и оппозицией вмешался представитель Госдепартамента США Джордж Кент, подчеркнув, что позиция белорусского руководства влияет на санкционную политику США в отношении Минска. В частности, дипломат напомнил, что в конце прошлого года США продлили временную приостановку санкций в отношении 9 белорусских компаний не на полгода, как это было раньше, а на 12 месяцев.

Mfa.gov.by 4 марта 2019 года Владимир Макей встретился с американской делегацией во главе с заместителем помощника Государственного секретаря США Джорджем Кентом

Как сообщил американский политик, Вашингтоном учитывался проявленный белорусскими властями «позитивный подход» к собраниям оппозиции в 2018 году, в первую очередь, к прошедшей 25 марта акции. «Разрешение на проведение подобного мероприятия 25 марта этого года будет расценено как очередной шаг вперед», — заявил представитель госдепа. Отметим, что во внешнем торговом балансе Белоруссии товарооборот с США составляет менее 1%.

На сегодняшний день Мингорисполком отклонил несколько заявок националистов собраться во многолюдных местах в центре Минска. Очевидно, если на оставшиеся заявки также придет отказ, с приближением 25-го числа недовольство организаторов будет расти, и, как показывает опыт прошлых лет, перерастет в провокации. Так или иначе, предпосылок говорить, что провокаций будет много, а предстоящее мероприятие получит массовый характер, пока нет. Продолжая тему опыта прошлых лет, высокая явка Дня Воли бывает только в периоды социальной или политической напряженности, либо, возвращаясь к 2018 году, обеспечивается самими же белорусскими властями.

Однако на фоне намерений представителей руководства улучшить диалог с Западом, принципиальная позиция Мингорисполкома и задержание даже нескольких активистов, очевидно, не будут оставлены без внимания за рубежом, где ожидают от Белоруссии «очередного шага». Другой вопрос состоит в интересе для Минска этих «шагов».