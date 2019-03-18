Заморозки холодной войны возвращаются в наш мир подобно метелям в апреле. Недавние события на Украине, сегодняшние участившиеся военные угрозы со стороны блока НАТО — всё это рецидивы восприятия России как злобной державы. Поэтому события той необъявленной войны снова становятся актуальными, ибо, по выражению советского историка Покровского, история — это политика, опрокинутая в прошлое.

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Брет Байер, американский журналист и политический обозреватель, представил читателям в прошлом году свою новую книгу. Она посвящена визиту президента США Рональда Рейгана в Москву в мае 1988 года. Что можно было написать про этот краткодневный визит?

В ходе поездки Рейгана в СССР был подписан договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в Москве студентам МГУ Рейган прочёл лекцию о свободных рынках, а также президент США посетил Донской монастырь, встречался с диссидентами — это само по себе достойно стать темой книги. Любопытный эпизод произошел во время совместной прогулки Горбачёва и Рейгана по Красной площади. Кто-то из любопытствующих спросил Рейгана: «Господин президент, вы и до сих пор считаете Советский Союз империей зла?» — «Нет, я имел в виду другое время, другую эпоху». Это и стало темой книги: визит как маркер новой эпохи.

Однако, помимо этих ярких страниц истории, автор показывает, что они были всего лишь верхушкой айсберга, именуемого «холодная война». Проводимая Горбачёвым политика «нового мышления», нацеленная на прекращение этой борьбы, идеально отвечала целям США. Как оформлялась сама идея поездки, как она готовилась, какую политическую подоплёку она имела? Автор даёт вполне исчерпывающие ответы на эти вопросы в книге — это заняло больше чем половину самой книги! В этой части прослеживается чёткая линия — показать эволюцию политики Рейгана в отношении СССР, которая сделала возможным его визит туда.

При этом у книги есть и недостаток. «Домосковские» страницы заполнены ещё и биографией самого Рейгана. Безусловно, становление его как политика — интересная вещь, однако можно было бы и ограничиться его президентством, ибо этот материал вполне комплементарен для выводов о его отношении к СССР и вытекавшей из этого политике.

Да, это более журналистское исследование, чем научная монография, однако стоит учесть одну вещь. Ричард Аллен, советник Рейгана по вопросам внешней политики с 1981 по 1982 год, в своей рецензии «Долгая игра Рейгана» весьма тепло и радостно встретил эту книгу. Впрочем, это взгляд победителей, что не умаляет ценности книги для нас.

Книга ценна тем, что подробно показывает один из судьбоносных моментов холодной войны с американской стороны. Это делает её вполне достойной и даёт право назваться хорошим трудом, на котором будущие исследователи смогут построить свои новые книги о холодной войне.