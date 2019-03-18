



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 11—17 марта 2019 года стали: шестой год понтификата папы Франциска; что дала католикам сделка Ватикана с Пекином; Турция голосует на выборах в условиях рецессии; жизнь в плену джихадистов; венгры хотят новых лидеров для Европы; после выхода Великобритании из ЕС он станет более «католическим»; иезуит и Россия.

13 марта 2013 года начался понтификат папы Римского Франциска. Шестой год его понтификата был отмечен раной злоупотреблений и страданиями из-за некоторых внутренних нападок. Его ответом стал призыв вернуться к сердцу веры, пишет в колонке главный редактор Vatican News (Ватикан) Андреа Торниелли. Шестая годовщина избрания стала для папы Франциска годом, наполненным важными международными поездками, отмеченным в начале и в конце двумя «синодальными» событиями: встречей по защите несовершеннолетних, которая состоялась в феврале этого года в Ватикане с участием президентов епископских конференций всего мира, и специальным синодом на тему Амазонии, который пройдет в октябре в Ватикане. Важным событием стала недавняя поездка в Объединенные Арабские Эмираты, во время которой понтифик подписал совместную декларацию с верховным имамом Аль-Азхара. Ожидается, что этот документ приведет к результатам в области свободы вероисповедания. Тема экуменизма будет превалировать в следующих поездках в Болгарию и Румынию, а желаемая, но пока еще официально не утвержденная поездка в Японию поможет напомнить о разрушениях, вызванных ядерным оружием, и станет предупреждением для настоящего и будущего человечества, которое переживает «третью мировую войну по частям», о чем нередко говорит Франциск.

(сс) Jeffrey Bruno Папа римский Франциск

Сделка Ватикана с Пекином не исключила злоупотреблений против католиков в КНР и создает плохой прецедент для вмешательства китайского правительства в дела других религий, включая тибетский буддизм и мусульман-уйгуров в Синьцзяне, заявил посол США по особым поручениям по международной религиозной свободе Сэм Браунбэк, передает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Он выступил 8 марта в клубе иностранных корреспондентов в Гонконге в рамках форума по религиозной свободе, совместно организованного Тайванем и США. По словам Браунбэка, в Китае на уровне провинций власти запрещают всем лицам моложе 18 лет посещать церковь во время служения месс, закрывают сотни незарегистрированных храмов, католических и протестантских, разрушают кресты и церкви, оказывают давление на христиан, чтобы те отказались от своей веры. В сентябре Святой престол достиг временного соглашения с китайским правительством, которое позволяет китайской католической Патриотической ассоциации формировать списки кандидатов в епископы. «Таким образом, право выбирать лидеров Католической церкви в Китае частично принадлежит Коммунистической партии КНР, что, вероятно, приводит к тому, что только те лица, которых партия считает лояльными ее интересам, предлагаются в Ватикан на утверждение», — сказал Браунбэк. Кардинал Фернандо Филони, префект Конгрегации евангелизации народов, отвергает любую интерпретацию сделки как «односторонней жертвы», которая ничего не требует от лидеров, связанных с официальной католической организацией Китая. По его словам, «речь не идет о том, кто выигрывает или кто проигрывает, кто прав или неправ». Он выражает надежду, что не услышит о том, что китайские чиновники выходят за рамки условий соглашения. Браунбэк также заявил, что китайское правительство «продолжает нарушать священное право на свободу вероисповедания, которое закреплено в его Конституции, а также в Декларации прав человека ООН». Его речь вызвала ответ китайского МИД, который назвал выступление американского дипломата «злонамеренной атакой и клеветой на религиозную политику Китая».

jack_tank Католический собор в Китае

Турция идет на выборы 31 марта, чтобы избрать местные органы власти в разгар своей первой за последние десять лет рецессии, сообщает AsiaNews (Рим, Италия). Ожидается, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и его правящая Партия справедливости и развития (ПСР) победят. Но они сталкиваются с более объединенной оппозицией и более усталым электоратом, что может привести к более низкой явке. Тем не менее это даст президенту возможность усилить свою власть над страной после прошлогодних президентских и парламентских выборов. Турция разделена на 81 провинцию. Наиболее важными являются политическая столица Анкара, экономическая и коммерческая столица Стамбул и Измир. Выборы проходят в трудное время для правящей партии, которая в прошлом выигрывала благодаря (неосуществленным) обещаниям быстрого экономического роста. Отрицательные тенденции начали себя проявлять с конца 2018 года, когда страна погрузилась в рецессию, в то время как инфляция вышла на уровень двузначных цифр. Однако профессор политологии и международных отношений Университета Башкент Мендерес Чинар предупреждает, что «плохое состояние экономики» не обязательно приведет к потерям ПСР в пользу оппозиции, чьи избиратели тоже показывают признаки усталости. Наиболее вероятный сценарий — низкая явка, отчасти связанная с отсутствием серьезных альтернатив, несмотря на то, что оппозиция работает вместе. Оппозиция на самом деле вряд ли отберет Стамбул у ПСР с ее кандидатом, бывшим премьер-министром Бинали Йылдырымом. Но у нее может получиться преуспеть в Анкаре с Мансуром Явашем.

OSCE Parliamentary Assembly Выборы в Турции

В Культурном центре «Покровские ворота» прошла вторая встреча из цикла «Прямой эфир из Сирии», пишет Рускатолик.рф (Москва, Россия). Из Дамаска по Skype к гостям обратилась сестра Тереза Канакри, сирийка, которая 25 лет провела в миссии в Санкт-Петербурге. Она рассказала о текущем положении дел в Дамаске и поделилась свидетельством веры одной семьи с северо-востока Сирии, которая год провела в плену террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эти люди жили в ассирийском селении Телль аль Джезирех. Когда туда пришли боевики, они взяли в заложники 207 христиан, в том числе — членов семьи. Родители Каролина и Мартен были в это время в отъезде, поэтому в плен попали их дети: Жозефина (22 года), Тамар (20 лет) и Шарбель (15 лет), а также их дедушка, которому было 90 лет. Вернувшись, они узнали о случившемся, и Мартен решил отправиться к террористам, чтобы вернуть детей. Ему не удалось убедить боевиков, но он предпочел остаться в заложниках вместе с другими членами своей семьи, чем вернуться домой без них. Как свидетельствует Мартен, в плену он убеждал остальных заложников не отрекаться от Христа. Потому что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обещало свободу тем, кто обратится в ислам. И такие нашлись. Правда, вместо обещанной свободы их отделили от заложников-христиан и стали держать с мусульманами, а после освобождения им пришлось остаться на оккупированной территории. Мартен увещевал не только христиан, заключенных вместе с ним, но и главарей террористов. Он прекрасно знал Коран, и боевики, восхищенные его знаниями, предлагали ему обратиться в ислам и стать шейхом. Он отвечал, что обратится, если поймет, что ислам лучше христианства, но пока он в этом не уверен. Все это он говорил радикальным исламистам, вооруженным автоматами, прямо в лицо. Чтобы было понятно, с кем пленники имели дело. Мартен рассказывает об одном случае, когда террористы взяли шесть человек и казнили троих из них на глазах остальных. Те, кто остался жить, должны были, стоя на коленях, на камеру провозгласить казнь. Среди них был Мартен. Он не мог говорить, и его заставили повторить три раза. Затем его и других двоих отправили в камеру и дали им хорошую еду. Есть никому не хотелось. Тогда Мартен взял хлеб и воду, прочитал Символ веры, молитву «Отче наш», слова освящения, и все собравшиеся причастились. Они были готовы умереть, как мученики. Но Господь сохранил им жизнь. Возможно, для того, чтобы весь мир мог услышать их свидетельство.

Preacher lad Православная церковь в Сирии

Венгры хотят новых лидеров для Европы и «нового старта», чтобы остановить кризис континента на фоне мусульманской иммиграции, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя выборы в Европейский парламент в мае, информирует Crux (Денвер, США). «Мы те, кто хочет сильной Европы, сильных национальных государств и сильных новых лидеров на европейском фронте, — подчеркнул Орбан в обращении к аудитории, собравшейся в Национальном музее в память о революции 1848 года против Габсбургов. — Мы хотим начать все сначала, чтобы остановить упадок Европы, положить конец лихорадочным мечтам о Соединенных Штатах Европы и позволить Европе снова принадлежать европейцам». Премьер также выразил гордость за роль своей страны в прекращении «вторжения мигрантов» на континент, когда Венгрия построила ограждения на своих южных границах в конце 2015 года. «Мы хотим, чтобы завеса упала с глаз людей Европы, чтобы они могли увидеть и понять, что без христианской культуры в Европе не будет свободной жизни, — сказал венгерский премьер, который рассматривает мусульманских иммигрантов как угрозу европейскому образу жизни. — Без защиты нашей христианской культуры мы потеряем Европу, и Европа больше не будет принадлежать европейцам».

После выхода Великобритании из Европейского союза он станет более «католическим», утверждает KATHPRESS (Вена, Австрия). С англичанами в ЕС католиков около 54%. Но после Brexit в «ЕС из 27» окажется около 265 миллионов католиков, что соответствует доле населения в 59,5%. Правда, эти цифры являются приблизительными. Часто сами религиозные общины не знают точно, из скольких членов они состоят, особенно если не организованы централизованно.

Юлия Шукан, преподаватель славистики в Университете Париж Нантер, прокомментировала La Croix (Париж, Франция) ход президентской кампании на Украине. По ее словам, «мы находимся в большой неопределенности по сравнению с предыдущими выборами 2014 года». Среди фаворитов — Владимир Зеленский. Хотя наблюдается рост рейтинга президента Украины Петра Порошенко. По мнению украинцев, это «грязная кампания в том смысле, что она ведется ударами и доносами» и «больше сосредоточена на критике других, чем на программах и обещаниях». Успех кампании Зеленского можно объяснить тем, что «это в первую очередь протестное голосование», связанное с «недоверием, которое украинцы испытывают к своей политической системе, вызванное разочарованием после майдана, неудачами в борьбе с коррупцией, работой администрации и полиции». Его электорат — это чаще всего мужчины в возрасте 25—34 лет, проживающие в основном в центре страны, но также на востоке и западе. Но еще неизвестно, проголосуют ли эти молодые люди, которые обычно не ходят на выборы, 31 марта.

Congress of local and regional authorities Выборы на Украине

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук сделал заявление по поводу желания униатов провести службу в Софийском соборе в Киеве, информирует Католицький Оглядач (Львов, Украина). «Для нас, греко-католиков, речь не идет о праве на недвижимость, а определяющими являются две вещи — ценности и отношения, — сказал Шевчук. — Когда мы говорим о соборе Святой Софии, то имеем в уме определенные христианские ценности, христианские корни европейской украинской цивилизации, а не храм, не новые места для богослужения. Если речь идет о дискуссии вокруг Софийского собора и о возможности совершать богослужения различными Церквями, скажу честно, эта дискуссия мне очень не нравится. Ведь она приобрела нецерковный характер». Архиепископ отметил также, что «вопрос христианских корней (европейского и украинского цивилизационного пространства) теперь в опасности: «Почему я говорю, что эти ценности под определенной угрозой? Ибо, с одной стороны, мы видим, что присвоить себе такого типа корни хочет идеологема «русского мира», которая по-своему интерпретирует содержание христианских принципов в современном государственном, культурном или цивилизационном пространстве. С другой стороны, определенные представления о европейскости (которые, к сожалению, уже распространены на Украине) заключаются в отказе от христианского фундамента и ценностей». Шевчук подчеркнул, что УГКЦ хотела показать: она тоже является наследницей киевской традиции, а Софийский собор важен и для греко-католиков. Это было весомым основанием для того, почему УГКЦ подала просьбу отслужить литургию в соборе 7 апреля.

Tanya.K Софийский собор. Киев

National Catholic Register (Айрондэйл, США) побеседовала с апостольским администратором в Киргизии отцом-иезуитом Энтони Коркораном. Много лет он провел в России. «Я люблю русский народ и русский язык, — отметил отец Энтони. — Я не идеалист в отношении какой-то одной национальности, везде разные люди, но свидетельство христиан, которые хранили свою веру на протяжении многих десятилетий гонений на Церковь, продолжает вдохновлять меня, русская способность к великодушию тоже. Русский народ «подтверждает» окончательную победу дела благодати в человеческом сердце». Отвечая на вопрос, когда он заинтересовался Россией, отец Энтони сказал: «Когда мы были детьми, бабушка говорила нам, что Дева Мария хочет, чтобы все ежедневно молились за Россию. Я думаю, что тогда началось мое увлечение Россией. Помню, у меня было сильное чувство сострадания к русскому народу, даже если и был страх перед советской властью. Когда я вошел в общество Иисуса в 1985 году, то разделял желание служить священником в Советском Союзе. Наш мастер настаивал: «Бог когда-нибудь откроет даже СССР, и Церковь будет искать священников. Тогда вы должны быть готовы».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.