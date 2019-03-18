Николай II стал последним Романовым на русском троне, что предопределило отношение к нему. До сих пор не стихают и долго не утихнут споры о том, был ли он виновен в крушении империи и трона и насколько виновен? О нём написаны целые библиотеки — но что ни книга, то пасквиль, то житие. А биографий нет и не предвидится, за очень редкими исключениями.

К таким редчайшим исключениям в зарубежной русистике относится книга известного учёного Роберта Сервиса, автора биографий Ленина, Троцкого, исследований о мировом коммунизме, о русской революции. Посему в 2017 году он обратился к теме, изящно сочетающей в себе и биографию, и революцию, и причины оной, — к последним годам жизни последнего русского императора.

Книга хороша тем, что автор не растекается мыслию по древу, а последовательно показывает события, которые проходят перед глазами читателя, как лента кинематографа. Контекст событий, характеристики личностей точны, кратки и органично вписываются в общее повествование, нисколько не нарушая общей его гармонии. Книга разбита по главам, и они подробно восстанавливают события, произошедшие от роковой псковской ночи 2 марта 1917 года до не менее страшной ночи в Екатеринбурге с 16 на 17 июля, и даже его посмертную судьбу. Все 23 года царствования заняли всего две главы, а революция и отречение — одну. Однако из них мы почерпнули всё, что нам необходимо для дальнейшего чтения. От того, что Николай II любил борщ и Чайковского, до основных проблем политики — вроде мифа о «всесильном Распутине» и проблем тотальной войны в 1914—1917 гг.

Автор чётко говорит: проблема оценки Николая II в том, что и сторонники, и противники путают человека и правителя. А послереволюционные дни дают шанс увидеть в нём прежде всего человека, которым он был всегда, и что определяло его жизнь и поступки. Именно Николай как человек — основная мысль книги. Даже в первых двух главах мы видим человека, а потом уже царя. Но кто этот человек? Автор не даёт ответа. Он с методичностью летописца фиксирует его реакции, решения и жизнь, не давая особых оценок. Противники императора разочаруются — автор просто спокоен и нейтрален к своему герою. Или же сочувствует его положению? Вопрос риторический.

Всё это основано на русских источниках, на мемуарах современников и близких к императору лиц и на малоизвестных бумагах Гуверовского архива, в частности из фонда генерала Дитерихса, расследовавшего дело об убийстве императора. Из этих материалов создаётся красивое, суховатое, но вполне серьёзное описание того, как революция отнеслась к последнему императору Всероссийскому.