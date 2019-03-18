Переезд трёх министерств правительства РФ в комплекс зданий «Москва-сити» завершится в конце марта — начале апреля 2019 года, рассказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин в видеоблоге правительства на YouTube. По его словам, переезд нужен для того, чтобы повысить эффективность, ведь старое здание, как оказалось, было неэффективным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва-Сити

«Можно одним словом сказать, что мы из старого неэффективного здания переезжаем в новое здание, сокращая площадь и повышая эффективность», — сказал Орешкин.

Прописку в небоскрёбах получат Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязи. Их размещают в 42-этажной башне «IQ-квартал». Всего чиновникам потребуется 70 тысяч квадратных метров. Сейчас они занимают 170 тысяч метров.

«Главный вопрос — повышение эффективности: повышение эффективности работы и экономической эффективности. Если говорить про эффективность работы, то это новая среда, улучшенные коммуникации между сотрудниками, и главное, что теперь всё наше ведомство собирается в одном здании. И вместе с нами другие ведомства, с которыми наше ведомство коммуницирует. Что касается экономической эффективности, то это сокращение расходов, сокращение служб, которые обслуживают здание, это экономия на IT. То есть целый набор историй, которые в целом дают гораздо большую эффективность», — сообщил министр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

В конце он намекнул, что если всё пройдёт хорошо, то такая работа правительством будет продолжена. Следовательно, можно ждать в «Москва-сити» другие министерства, зампредов и председателя правительства Дмитрия Медведева.

В экономическую эффективность, впрочем, верится с трудом. Элитная недвижимость в комплексе «Москва-сити» является одной из самых дорогих в столице. А вскоре, несложно спрогнозировать, метров министерствам потребуется больше, когда руководители отделов и ведущие специалисты устанут от открытого пространства и захотят себе отдельные кабинеты. Эффективность, хотя бы мнимая, — единственное правдоподобное оправдание, зачем российскому правительству понадобился переезд из обычных зданий в башни небоскрёбов.

Руководители правительства РФ уже давно нечастые гости в российских регионах, не считая трёх столиц — Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. О том, какое представление имеет о реальной экономике сам господин Орешкин, показало его недавнее выступление в Государственной думе. Но особенно ярко о приоритетах исполнительной власти страны говорят поездки Дмитрия Медведева. Он, как известно, внешней политикой не занимается, но визиты за рубеж совершает намного чаще, чем по России. Вот его активность в РФ (без указанных выше столиц) за последние полгода, с октября 2018 года:

11−12 марта 2019 года — Красноярский край (на Универсиаду).

11 декабря 2018 года — Ямало-Ненецкий АО.

16 ноября — Приморский край.

23 октября — Калининградская область.

А так Медведев ездил в другие страны:

5 марта — Люксембург.

4 марта — Болгария.

1 февраля — Казахстан.

13 декабря и 26 ноября — Белоруссия.

19 ноября — Вьетнам.

17 ноября — Папуа — Новая Гвинея.

13 ноября — Италия.

5 ноября — Китай.

1 ноября — Казахстан.

18 октября — Бельгия.

11 октября — Таджикистан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Делаем выводы о кругозоре и о том, что в действительности премьер-министр знает о проблемах граждан России, кроме данных Росстата и публикаций СМИ. Переезд правительства в «Москва-сити» ещё сильнее оторвёт исполнительную власть от реальности, в которой живут люди. Теперь чиновники будут взирать на мир с высоты облаков московских башен.

Кстати, «неэффективные» здания министерств не останутся пустовать. Как писал РБК, их могут передать Высшей школе экономики.