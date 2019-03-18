Правительство РФ изнежилось до «Москва-сити»
Переезд трёх министерств правительства РФ в комплекс зданий «Москва-сити» завершится в конце марта — начале апреля 2019 года, рассказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин в видеоблоге правительства на YouTube. По его словам, переезд нужен для того, чтобы повысить эффективность, ведь старое здание, как оказалось, было неэффективным.
«Можно одним словом сказать, что мы из старого неэффективного здания переезжаем в новое здание, сокращая площадь и повышая эффективность», — сказал Орешкин.
Прописку в небоскрёбах получат Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязи. Их размещают в 42-этажной башне «IQ-квартал». Всего чиновникам потребуется 70 тысяч квадратных метров. Сейчас они занимают 170 тысяч метров.
«Главный вопрос — повышение эффективности: повышение эффективности работы и экономической эффективности. Если говорить про эффективность работы, то это новая среда, улучшенные коммуникации между сотрудниками, и главное, что теперь всё наше ведомство собирается в одном здании. И вместе с нами другие ведомства, с которыми наше ведомство коммуницирует. Что касается экономической эффективности, то это сокращение расходов, сокращение служб, которые обслуживают здание, это экономия на IT. То есть целый набор историй, которые в целом дают гораздо большую эффективность», — сообщил министр.
В конце он намекнул, что если всё пройдёт хорошо, то такая работа правительством будет продолжена. Следовательно, можно ждать в «Москва-сити» другие министерства, зампредов и председателя правительства Дмитрия Медведева.
В экономическую эффективность, впрочем, верится с трудом. Элитная недвижимость в комплексе «Москва-сити» является одной из самых дорогих в столице. А вскоре, несложно спрогнозировать, метров министерствам потребуется больше, когда руководители отделов и ведущие специалисты устанут от открытого пространства и захотят себе отдельные кабинеты. Эффективность, хотя бы мнимая, — единственное правдоподобное оправдание, зачем российскому правительству понадобился переезд из обычных зданий в башни небоскрёбов.
Руководители правительства РФ уже давно нечастые гости в российских регионах, не считая трёх столиц — Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. О том, какое представление имеет о реальной экономике сам господин Орешкин, показало его недавнее выступление в Государственной думе. Но особенно ярко о приоритетах исполнительной власти страны говорят поездки Дмитрия Медведева. Он, как известно, внешней политикой не занимается, но визиты за рубеж совершает намного чаще, чем по России. Вот его активность в РФ (без указанных выше столиц) за последние полгода, с октября 2018 года:
11−12 марта 2019 года — Красноярский край (на Универсиаду).
11 декабря 2018 года — Ямало-Ненецкий АО.
16 ноября — Приморский край.
23 октября — Калининградская область.
А так Медведев ездил в другие страны:
5 марта — Люксембург.
4 марта — Болгария.
1 февраля — Казахстан.
13 декабря и 26 ноября — Белоруссия.
19 ноября — Вьетнам.
17 ноября — Папуа — Новая Гвинея.
13 ноября — Италия.
5 ноября — Китай.
1 ноября — Казахстан.
18 октября — Бельгия.
11 октября — Таджикистан.
Делаем выводы о кругозоре и о том, что в действительности премьер-министр знает о проблемах граждан России, кроме данных Росстата и публикаций СМИ. Переезд правительства в «Москва-сити» ещё сильнее оторвёт исполнительную власть от реальности, в которой живут люди. Теперь чиновники будут взирать на мир с высоты облаков московских башен.
Кстати, «неэффективные» здания министерств не останутся пустовать. Как писал РБК, их могут передать Высшей школе экономики.