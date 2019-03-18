Да, сумел азербайджанский президент Ильхам Алиев удивить и обрадовать. Причем даже своих недругов. В стране традиционно перед праздниками, особенно в преддверии национального праздника Новруз, глава государства принимает решения о помиловании. Алиев за годы руководства республикой издал 33 распоряжения о помиловании, согласно которым около 5000 человек раньше времени были освобождены из заключения. Нынешний год тоже не стал исключением.

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В подтверждение совершенствования в Азербайджане помилования как гуманистического и правового института президент подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц, которое охватило в целом 431 человека. Из них 399 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождены от отбывания остальной части наказания. Среди помилованных есть 14 иностранных граждан. Но сенсационным стало включение лиц, которые находились в списках местных и зарубежных правозащитных организаций «как политические оппозиционеры», оппоненты властей, осужденные по различным статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Здесь и члены Партии народного фронта Азербайджана, и молодежного движения «Нида», и бывший министр здравоохранения Али Инсанов, и ряд других оппозиционеров.

Брюссель отреагировал моментально, распространив коммюнике с поддержкой решения президента Азербайджана. Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) в специальном заявлении выразил удовлетворение в связи с актом помилования, изданным в честь мусульманского праздника Новруз, отметив, что «среди помилованных также представители политических партий, неправительственных организаций, блоггеры и журналисты, что является долгожданным шагом». Главный редактор одного из бакинских изданий Айдын Гулиев считает, что акт о помиловании сыграл большую роль в устранении возможностей вмешательства во внутренние дела страны некоторых международных организаций и политических центров под предлогом прав человека.

Цитата из м/ф «В стране невыученных уроков». Реж. Юрий Прытков. 1969. СССР Правильное решение

Благодарность поступила даже от одного из самых ярых критиков азербайджанской власти, политэмигранта Эмиля Милли, который признал «смелость решения самого Ильхама Алиева», обозначив освобождение части оппонентов власти как «демонстрацию реальной политической силы и уверенности в себе». Такого же мнения придерживается и политолог Рустам Шахсуваров, который в беседе с бакинским порталом Axar.az отметил, что широкая амнистия, предпринятая президентом, вызвала оживленные дискуссии в лагере оппозиции, многие оппозиционеры приветствовали ее и выразили позитивное и теплое отношение к решению президента, оценив широкую амнистию как важный шаг на пути дальнейшего демократического преобразования общества, которая послужит также укреплению и улучшению международных позиций Азербайджана.

«Что и говорить, решение президента Азербайджана было смелым, решительным и стало сюрпризом для очень многих. Этим своим шагом он показал, что является сторонником гуманности и единения всего народа, всех слоев общества и людей самых разных мировоззрений и политических взглядов во имя Азербайджана и его национальных целей и задач», — отметил Шахсуваров. По мнению руководителя клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгара Велизаде, данный шаг следовало бы рассматривать в контексте других событий последнего времени. В частности, речь идет о помиловании блогера Мехмана Гусейнова, посещении Баку Рустамом Ибрагимбековым, заявлений ряда оппозиционных деятелей, сделанных ими в последнее время и поддержавших эти изменения.

«Обращает на себя внимание, что большинство оценок отмечает уверенность действующей власти в своем авторитете и влиятельности в народе, что составляет реальную базу подобных шагов. Естественно, в ряде случаев речь идет о непримиримых оппонентах власти, которые отнюдь не отказываются от своей деятельности. Однако в изменившихся условиях оппозиции уже, возможно, придется изменить прежнюю тактику и действовать в условиях новой ситуации, заменяя прежние, потерявшие актуальность лозунги на более конструктивные предложения и подходы к решению тех или иных проблем», — считает политолог.

Политолог Тофик Аббасов же не думает, что следует искать особый смысл в данной акции властей: «Новруз — главный национальный праздник азербайджанского народа, согласно устоявшейся традиции, в это время ежегодно в Азербайджане комиссия по помилованию представляет Милли Меджлису и главе государства свои рекомендации по смягчению наказаний граждан, вынесенных ранее судебными органами страны. Вот и на этот раз снова в предпраздничные дни президент откликнулся на инициативу комиссии по помилованию и удовлетворил ее заключения по делам ранее осужденных».

(сс) Gulustan Танец молодых ребят, одетых в одежду пастухов, во время Новруза в Баку

Вместе с тем все-таки эта амнистия коренным образом отличается от всех предыдущих по своему составу. Ее следует рассматривать в контексте других смелых социальных шагов, которыми ознаменовался 16-й год президентства Алиева, в числе чего — повышение минимальной пенсии, пособий и заработных плат бюджетников, выплат крупных сумм семьям шехидов, беспрецедентный указ по проблемным кредитам физических лиц, согласно которому государство взяло на себя погашение той части кредитных долгов, которая выросла вследствие девальвации, и прочее.

Социальная защита и гуманизм становятся определяющими факторами внутренней политики государства, что в довольно сложной геополитической обстановке, в которой оказался Азербайджан благодаря своему географическому расположению, становится необходимым условием единения всего народа, вне зависимости от политических взглядов.