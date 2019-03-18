Главные события Хакасии в специальном обзоре ИА REGNUM

Иван Шилов ИА REGNUM Хакасия

Хакасия в режиме повышенной готовности

Огнеборцы Хакасии и республиканские власти бьют тревогу из-за роста числа пожаров в регионе. От муниципалитетов требуют принять незамедлительные меры безопасности. А в качестве причин сложившейся ситуации специалисты называют раннюю весну и человеческую халатность. Нередко возгорания начинаются из-за мусорных свалок. Усугубляет ситуацию сухая ветреная погода.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном главке МЧС, по состоянию на 16 марта в Хакасии было зарегистрировано 25 степных пожаров и 26 палов травы. Наибольшее число возгораний ликвидировали в Абакане и Усть-Абаканском районе. Тревожную ситуацию обсудили на комиссии по ЧС.

Огнеборцам пока удаётся не допустить перехода пламени на населённые пункты и объекты экономики.

«Однако нынешняя весна напоминает 2015 год — почти везде сошёл снежный покров, погода — аномально жаркая, часто дуют порывистые ветра. Необходимо выполнить весь комплекс защитных мероприятий для недопущения чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении МЧС.

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То, что произошло в Хакасии весной 2015 года, местные жители назвали «Огненной Пасхой». Четыре года назад, в апреле, предположительно, из-за пала сухой травы загорелись дома в разных районах республики. За двое суток от огня пострадало более 14 тысяч гектаров леса, было уничтожено более 1,2 тысячи строений. Погибли 32 человека, более 1,5 тысячи пострадавших обратились за медицинской помощью. Без жилья остались 6,5 тысячи человек. Региону был нанесён огромный ущерб, значительно пострадало сельское хозяйство.

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stevepb Пал травы

Но, кажется, страшные пожары 2015 года начали потихоньку забываться. По данным МЧС, некоторые районы ещё не приступили к плановым отжигам растительности, не в полной мере созданы контрольные группы в Боградском районе и Черногорске.

Главам районов и городов поручено обеспечить полную готовность контрольных групп в течение недели и принять другие необходимые меры для предотвращения огненных трагедий.

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ИА REGNUM ранее уже сообщало, что в Хакасии зафиксирован резкий всплеск числа степных пожаров и палов травы. В связи с этим в регионе с 12 марта по 14 апреля ввели режим повышенной готовности. Тем временем спасатели подчёркивают, что приближающийся дачный сезон ещё больше осложнит пожарную обстановку в Хакасии.

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Пылающий цех напугал жителей Хакасии

На фоне тревожной обстановки с природными пожарами в Хакасии 17 марта поступило сообщение о возгорании на территории завода «Искож» в Черногорске.

Как сообщили в МЧС, горели кровля неэксплуатируемого цеха и резиновые изделия. Площадь пожара составила 1500 кв. м. Тушение пожара осложнило обрушение кровли здания.

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К вечеру 17 марта пожар локализовали. В 22:18 по местному времени огнеборцы Хакасии сообщили о том, что пожар потушен, однако окарауливание места ЧП будет продолжено. В ликвидации возгорания были задействованы 66 человек: пожарные из Черногорска, Абакана, Усть-Абакана, а также специалисты военизированной горно-спасательной части. Использовалось 18 единиц техники. Причины происшествия в настоящее время устанавливаются.

Тем временем подписчики хакасских пабликов в соцсетях продолжают делиться фотографиями этого пожара. Картина устрашающая: на фото видно, что столб чёрного дыма достигал внушительных размеров.

ВКонтакте: АБК Абакан Пожар

Сегодня, 18 марта, выяснилось, что пожар на заводе не прошёл бесследно для жителей Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении Роспотребнадзора, организовавшем в связи с пожаром лабораторные исследования воздуха, до ликвидации возгорания на территории посёлка Тепличный было установлено превышение показателей по сероводороду. По словам специалистов ведомства, это «характерно при горении резиновых покрышек». Кроме того, превышение предельно-допустимой концентрации (ПДК) было отмечено по угарному газу, фенолу, диоксиду азота.

18 марта были проведены повторные замеры, по результатам которых превышение ПДК указанных химических веществ не было установлено.

В правительстве Хакасии заверили, что по состоянию на 12:00 (местн.) 18 марта обращений ни в стационар, ни в скорую помощь от граждан, проживающих в районе произошедшего пожара на заводе «Искож», не поступало.

Уничтожение леса под видом санитарных рубок

Как оказалось, хакасскому лесу угрожают не только пожары. В регионе в феврале 2019 года разгорелся скандал, связанный с вырубкой кедра.

«Кедр рубить нельзя, но если кому-то из лесозаготовителей очень хочется, то можно. В Хакасии эта ценная порода деревьев вырубается даже на берегу рек в водоохранных зонах, в местах промысла кедрового ореха, а также на землях традиционного природопользования малых коренных народов Сибири без разрешения общин», — говорится в специальном репортаже Александра Лукьянова «Санитары леса» на «России 24».Согласно выводам журналистов, под видом санитарной рубки заготавливается и потом экспортируется за границу деловой лес.

Как передаёт 19rus.info, кедр экспортируют в Китай. Также уточняется, что после выхода репортажа в селе Нижний Матур Таштыпского района Хакасии начались нападки на противников незаконной рубки — на них посыпались заявления и штрафы.

Как показало расследование активистов Общероссийского народного фронта, только половина фирм, которые занимаются продажей леса в Абакане, подключились к системе «ЕГАИС лес». Во время своих проверок народофронтовцы нашли поддельные документы, по которым 15 тысяч кубометров древесины, в том числе и кедра, были легализованы и проданы за границу, говорится в репортаже. Общая сумма ущерба — более 100 млн рублей.

Иван Шишкин. Рубка леса. 1867

Приводится также информация, что в 2018 году из Сибири за рубеж, по данным таможни, вывезено 4 млн кубометров леса, в том числе с территории Хакасии — 300 тысяч «кубов».

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Хакасии, в 2018 году в регионе было зарегистрировано 58 преступлений, предусмотренных ст. 260 Уголовного кодекса РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Были прецеденты и в Таштыпском районе. В августе 2018 года выездная прокурорская проверка выявила незаконную рубку на территории Верх-Таштыпского участкового лесничества.

В марте на сходе в селе Матур Таштыпского района жители республики высказали мнение, что кедр нужно занести в Красную книгу и запретить его рубить.

Что касается посадки деревьев взамен срубленных, депутат Матурского сельсовета Сергей Чебодаев рассказал о вопиющем случае. Весной 2017 года он увидел в лесу возвышенность, прикрытую кедровыми лапами. Подняв их, депутат увидел большое количество кедровых саженцев — от 100 до 200 тысяч. По документам, скорее всего, эти саженцы были высажены.

«Мы боимся и переживаем за то, что достанется нашим потомкам», — говорит депутат.