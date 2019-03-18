Солдаты НАТО — военнослужащие размещенного в Польше контингента побывали на необычной экскурсии, передает телеканал Euronews. Группе из ста человек, прибывших из США, Великобритании, Румынии и Хорватии, показали бывший нацистский лагерь смерти Штуттгоф, расположенный в 37 километрах от Гданьска. «Это особенный визит, поскольку в этом году мы отмечаем 80-летие начала Второй мировой войны, и все места, которые посетили солдаты в ходе этой поездки, так или иначе связаны с подготовкой мероприятий, посвященных 80-летию начала войны», — прокомментировала телеканалу Агнешка Дыдич из Польского национального фонда.

Станислав Стремидловский ИА REGNUM Июнь 2018. Сегодня из Штуттгофа выйти можно живым — а тогда только мертвым

Но почему был выбран именно Штуттгоф? Ведь он был сравнительно небольшим концлагерем, за девять лет существования через него прошло около 110 тысяч человек, из которых 65 тысяч погибли. Сравните с Аушвицем-Биркенау, в котором, по одним данным, было уничтожено до 1,6 миллиона человек, по другим — 2,5 миллиона. У нас своя версия, однако о ней позже. Вначале стоит рассказать о том, в чем уникальность Штуттгофа. А он был первым концлагерем, созданным нацистами за пределами Германии, и последним освобожденным от нацистов. Его двери открылись 2 сентября 1939 года. Впрочем, вначале это был пункт сосредоточения для интернированных лиц в рамках проекта этнической чистки, включавшего ликвидацию польских элит (интеллигенции, религиозных и политических лидеров) в районе Гданьска (Данцига) и Западной Пруссии. И только в январе 1942 года он стал полноценным концлагерем.

Летом прошлого года автор этих строк в составе группы российских журналистов, посетивших Польшу по приглашению польского министерства иностранных дел, побывал в Штуттгофе. Мы прибыли из Варшавы, где промокли от непрерывного дождя, в солнечный Гданьск. Такая же хорошая погода стояла и на следующий день, когда наша делегация выехала в бывший концлагерь, ныне музей. Со стороны он не производит впечатления, выглядит как небольшой пансионат в лесу. Но когда перед входом в него вы заходите в расположенный слева барак со стеклянным четырехугольником, заполненный детской обувью, которую нацисты снимали сами понимаете с кого, отношение резко меняется. Это страшное место, зло которого не выветрилось и спустя более 80 лет после прекращения его работы. Поверженный дракон, который еще может ожить, если человечество не будет бдительно наблюдать за ним.

Печи крематория. Штуттгоф. 1945

Наш экскурсовод и собеседник, представитель музея Вальдемар Шиманьский, несколько часов подробно рассказывал о быте заключенных. Показывал бараки, газовую камеру, крематорий… Для нас, гостей из России, Штуттгоф — место особенное. Хотя нацисты держали здесь заключенных из 25 стран (в основном поляков, русских и евреев), как говорится в русскоязычной версии буклета о концлагере, к гражданам CССР немцы здесь относились с особой жестокостью. Но «несмотря на это, россияне являлись сплоченной группой заключенных, часто доказывая мужество и твердость духа». После обзорной экскурсии некоторые из нас еще какое-то время беседовали с паном Шиманьским, задавая вопросы не только о прошлом, но и настоящем, и будущем. А он со своей стороны посетовал на то, что группы из России — нечастые гости здесь, и попросил: «Пожалуйста, передайте россиянам, пусть приезжают к нам, мы вас ждем и помним».

Да, нам есть, что помнить. 9 мая 1945 года на территорию Штуттгофа вошли солдаты 48-й армии 3-го Белорусского фронта под командованием полковника Семена Цыпленкова. Однако застали они всего лишь около 100 заключенных, которым удалось спрятаться во время организованной нацистами окончательной эвакуации 11 тысяч человек. Эта история запечатлена на стендах бывшего концлагеря — ныне музея. Надо думать, сотрудники его, проводившие экскурсию для солдат НАТО, среди которых были представители стран антигитлеровской коалиции, США и Великобритании, рассказывали им, кто выбил нацистов из этого уголка польской земли, чьи солдаты гибли здесь. И вот почему это могло делаться в Штуттгофе, а не каком-то ином концлагере нацистов в Польше, более «раскрученном» в мировом информационном поле.

Еще раз напомним, что Штуттгоф был изначально основан для ликвидации поляков и таким воспринимается. В то время как, например, Аушвиц-Биркенау в большей степени ассоциируется с уничтожением евреев и Холокостом, день его освобождения официально признан днем памяти этой трагедии. Польше в этой ситуации важно напоминать всем остальным, что и она является жертвой нацистской оккупации, что мучили и убивали также поляков. А заодно таким образом Польша может бороться с утверждениями о тотальном польском антисемитизме времен Второй мировой войны и существовании якобы «польских концлагерей». Но есть и другая проблема. Как в голове иностранца, прибывшего в Польшу, должно укладываться то, что от нацистов эту страну освобождали советские войска, они же ликвидировали зловещие «лагеря смерти», где были убиты миллионы, с тем, что сегодня Варшава повсеместно сносит памятники воинам Красной армии?

Парадокс. Однако пока Польша не справится со своей обидой на прошлое, в соответствии с которой ее освободили «плохие» советские солдаты вместо «хороших» американских, пока не отдаст дань уважения людям, уничтожившим нацистские концлагеря, не будет ей покоя. И до тех пор, думаем, у нее будут проблемы с евреями, припоминающим полякам Вторую мировую войну, с очередным проявлением чего Варшава столкнулась недавно во время пребывания в Варшаве премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и последовавшего вслед за тем скандалом.