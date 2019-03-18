



Иван Шилов ИА REGNUM

Европейский парламент одобрил доклад, предлагавший приостановить переговоры с Турцией. ЕП одобрил предложение докладчика по Турции Кэти Пири 370 голосами против 109, воздержались 143 члена. Спикер от правящей турецкой партии «Право и Справедливость» (ПСР) Омер Челик прокомментировал это следующим образом: «С нашей точки зрения, данное решение является никчемным, не имеющим силы и дискредитирующим». Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Волкан Бозкыр решительно осудил принятие доклада Пири, заявив: «Принятие Генеральной ассамблеей Европарламента необоснованных утверждений, содержащихся в докладе, является показателем продолжающегося предвзятого отношения Европарламента к нашей стране». Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также резко отреагировал на это решение.

Вместе с тем неясно, что имелось в виду, когда в Анкаре было заявлено, будто принятый доклад основывался на «односторонних армянских рассказах». Хотя этим подходом («армянские рассказы») правительство ПСР дало подсказки, каким образом оно будет использовать решение ЕП в свою пользу накануне выборов. Европейский парламент является законодательным органом Европейского союза, однако принятые им решения носят рекомендательный характер. Доклад голландского парламентария Пири имеет интересные особенности. В первую очередь он представляет собой последний вывод Европарламента по Турции за законодательный период 2014 — 2019 гг. Новый состав его будет сформирован после выборов в конце мая сего года.

(сс) DAVID ILIFF Европейский парламент в Страсбурге

Нынешний доклад представляет собой также самый жесткий документ, принятый Европейским парламентом в отношении Турции. Кроме того, наряду с советом приостановить переговорный процесс в нем уделяется место двум новым элементам. Высказывается желание «заново определить взаимоотношения Турции с ЕС на основе эффективного партнерства». Европарламент впервые с 2005 года, когда были начаты переговоры о вступлении, отражает в своем решении такую идею. Обозначается желание обусловить взаимоотношения Турции с ЕС демократией, верховенством закона и уважением основных прав.

В докладе впервые было использовано выражение «Гюленовское движение». В особенности подверглась открытой критике разведывательная деятельность турецкого правительства за рубежом. Еще одним моментом является рекомендация необходимости заморозить только переговоры с Турцией, при этом оставив за ней статус страны-кандидата. Эксперты комментируют это как шаг, предпринятый Европейским парламентом, чтобы «не обидеть» и «не разочаровать» Анкару и зарубежных демократов. Если известно, что система единоличного правления, появившаяся в Турции вслед за изменением Конституции, сделала недееспособными демократические организации и институты, следовательно, Анкара не в состоянии соблюдать Копенгагенские критерии.

Diyar se Фетхуллах Гюлен

В этом случае получается, что обрушился правовой и политический фундамент статуса кандидата. И если Совет ЕС примет решение об официальном прекращении переговоров, будут сокращены выделяемые Союзом средства. Это приведет к возникновению проблем у многих НПО в Турции. В настоящее время средства ЕС напрямую расходуются неправительственными организациями. Если Турция лишится статуса кандидата, правительство ПСР, используя политические ходы, может помешать расходованию этих средств неправительственными организациями.

Даже если после решения ЕП не будет снят статус кандидата, все же заявлено, что Турция не сможет стать членом ЕС. Турецкое правительство вновь вернет в повестку дня риторику единства против «врагов-христиан» в отношении «турок-мусульман», отринет ценности ЕС, тем самым консолидируя базу и националистические слои общества вокруг себя. В области прав человека будет снижено влияние Европейского союза на турецкое правительство. Хотя Брюссель и будет стараться поддерживать механизмы диалога с Анкарой, будет работать Таможенный союз, Ассоциативный совет, будут проводить и саммиты Турция — ЕС.

Необходимо обозначить некоторые вопросы из доклада по Турции в виде следующих пунктов:

В принятом докладе жирным подчеркнуто, что режим чрезвычайного положения в Турции фактически продолжается до сих пор. Отмечается серьезный регресс в вопросах свободы выражения, свободы собраний и свободы собственности, которыми пренебрегают в судах в рамках процедур чрезвычайного положения. Открыто критикуется использование Национальной разведывательной организацией (MİT) за рубежом различных организаций, в первую очередь министерства по делам религии (Диянет) с целью оказания давления на движение Гюлена и оппозиционеров. Подчеркивается, что подобная ситуация угрожает суверенным правам и социальному порядку европейских стран, что затрагивает службы безопасности европейских стран. Резкой критике подвергаются факты аннулирования турецких паспортов. Имеет место злоупотребление законом о борьбе с терроризмом для оправдания нарушений прав человека. Турецкое правительство доставляет неудобство своими методами: похищениями своих граждан из других стран, скрытым преследованием. Противозаконные операции по похищению людей, организованные MİT, впервые попали в доклад Европарламента. Также отмечается нефункциональность комиссии по чрезвычайному положению. Подчеркивается открытая угроза независимости и беспристрастности закона в связи с увольнением более 4 тысяч судей и прокуроров. Отмечается, что задержание 570 адвокатов создает препятствие для права на защиту и справедливое судебное разбирательство. Существует серьезная обеспокоенность в связи с тем, что членство в профсоюзе квалифицируется как доказательство преступления, отмечается, что это создает серьезное препятствие на пути развития прав профсоюзов в стране.

Vera Kratochvil Турция и Евросоюз

Пири говорила: «Наш призыв не наносит ущерба статье 49 ЕС о членстве в части права на «повторную подачу заявления в любое время». То есть эта ситуация не означает, что Турция в будущем никогда не сможет стать членом ЕС. Каковы ценности ЕС? Свободы, экономическая привлекательность… Многие люди в Турции до сих пор хотят, чтобы их страна пошла по этому пути! Если мы не хотим соблюдения этих ценностей страной-кандидатом, тогда Европа утратит свою существующую привлекательность. Пожалуйста, донесите эти мысли вашему правительству, не обвиняйте по этому поводу ЕС. Обвиняйте свое правительство в том, что оно не смогло провести необходимые реформы для безвизового режима. Хочу отметить, что ключ находится в Анкаре, и по этой причине если турецкий народ достаточно силен, чтобы вынести этот вопрос на повестку дня перед своим правительством, то могут быть предприняты реальные шаги».

То, что докладчик по Турции заявила, что ключ находится в Анкаре, если турецкий народ достаточно силен, чтобы вынести этот вопрос на повестку дня перед своим правительством и добиться реальных шагов, в действительности показывает, что европейские страны понимают, что происходит в Турции, изменившей свой курс после коррупционных скандалов 17−25 декабря 2013 года, а также переворота 15 июля 2016 года, по которому до сих пор нет ясности.