Общеизвестно, что чуть позже премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Иране с визитом 9 марта побывал и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров. В отношении его пребывания в Тегеране и проведённых переговоров было достаточно информации, аналитических материалов и т. д. Но тем не менее, по мнению многих исследователей, в переговорах Э. Мамедъярова в Иране, помимо преданных огласке официальных заявлений и констатаций, была также и определённая доля закрытой информации. А с 10−11 марта Азербайджан, как известно, начал масштабнейшие военные учения в зоне конфликта с Республикой Арцах — НКР: задействованы были до 10 тысяч военнослужащих, до 500 единиц танков, бронетехники, в том числе автомобильной и специальной техники, до 300 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, авиация и т. д. Известно, что во время учений азербайджанская сторона отрабатывала исключительно наступательные действия, были даже произведены условные «залпы» по Арцаху — НКР из относительно недавно приобретённых Азербайджаном у Белоруссии РСЗО «Полонез».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ручные

Наблюдателям также известно, что Армения официально осудила эти учения, подчеркнув на уровне своего МИД: «…На фоне заявления о встрече лидеров двух стран Азербайджан предпринимает военные учения наступательного характера, о которых не было оповещения вопреки международным обязательствам». То есть Ереван обвинил Баку в грубом нарушении международных договоров, регулирующих правила оповещения о проведении военных учений в зоне, которую охватывает ОБСЕ. По сути, с критикой и обвинениями в адрес Баку выступил и МИД Арцаха — НКР, хотя в его заявлении основной акцент был сделан в сторону всё-таки известного заявления сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ и реакции на это заявление со стороны Азербайджана. Власти НКР, в сущности, просто напомнили сопредседателям МГ ОБСЕ и азербайджанским властям, что у них полное и законное право на отдельное и прямое участие в мирных переговорах, процитировав положения из решения Хельсинкской дополнительной встречи СБСЕ от 24 марта 1992 г., Пражского документа заседания СМИД СБСЕ 1992 г., документах СБСЕ 1993 г. и Итогового документа Будапештского саммита СБСЕ 1994 г., в которых (в особенности в соглашениях о прекращении огня в зоне конфликта) чётко фиксировалось, что вооружённые формирования НКР выступают отдельной конфликтующей стороной и отдельно подписывали и подтверждали договоренности о прекращении огня от 12 мая 1994 г.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджанская армия

Словом, было вполне заметно, что после визитов в Иран Н. Пашиняна и Э. Мамедъярова в регионе обостряется дискуссия именно по Нагорному Карабаху — Арцаху и о том, сколько же на самом деле конфликтующих сторон признавала сама ОБСЕ (СБСЕ), а значит — и страны-сопредседатели МГ ОБСЕ, т. е. США, Россия и Франция. И вот на этом фоне зациркулировало сообщение о том, что армянский премьер-министр начал готовиться к визиту… в Израиль, причём с довольно высокого уровня — со стороны замминистра иностранных дел Армении Григора Ованнисяна, который заявлял израильской газете The Jerusalem Post, что Армения даже обсуждает вопрос открытия посольства в Израиле, чтобы вывести отношения между двумя странами на «новый, более высокий уровень». А посол Армении в Израиле Армен Смбатян (резиденция в Ереване) подтвердил в беседе с «Радио Свобода», что делегация МИД Армении во главе с Г. Ованнисяном в Израиле, помимо прочего, обсудила «организационные вопросы, связанные с предстоящим визитом премьер-министра Армении Никола Пашиняна и министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в Израиль». Смбатян объяснял необходимость такого визита и открытия армянского посольства в Израиле так — мол, надо «стараться сдерживать его [Израиль — прим.]» от слишком тесного военно-технического сотрудничества с Азербайджаном. И даже — более того: «Мы должны быть в состоянии сделать это, чтобы мы тоже могли иметь это [т.е. израильское] оружие. Мы должны стать сильнее. Другое дело, что мы должны быть настолько близкими с нашими коллегами, с нашими израильскими друзьями, чтобы могли каким-то образом сдерживать. Это уже покажет время». Положа руку на сердце, скажем — давно не доводилось читать подобного наивного представления об истоках израильско-азербайджанского военного, военно-технического и разведывательного сотрудничества.

Но обратим внимание вот на такую деталь — миру известно, что сейчас Израиль предлагает всем странам «переносить» посольства из Тель-Авива в Иерусалим. У Армении вообще не было посольства в Израиле, как, впрочем, и у Израиля — в Армении, израильский посол в Армении в резиденции своей восседает в Тбилиси, в Ереване бывает крайне редко и наездами. Априори понятно, что после известных решений США о «признании Иерусалима израильской столицей» власти Израиля любой стране, которая пожелает установить двусторонние отношения с Израилем и открыть там своё посольство, будет предлагать сразу «обосноваться» в Иерусалиме. Азербайджан, к примеру, несмотря на свои наитеснейшие отношения с Израилем (а это не только вышеперечисленные сферы — в мировых СМИ нет-нет да проскальзывали сообщения о том, что между братскими странами есть и весьма щепетильный бизнес по линии лабораторий «чёрных трансплантологов»… предлагаем ознакомиться хотя бы с сообщением РИА Новости от 28 мая 2012 г. — https://ria.ru/20120528/659604426.html, или азербайджанского сайта aze. az от 21 июля 2012 г. — https://aze.az/news_chernyie_transplantologi_79828.html), всё-таки осудил США за то решение и был среди 128 стран, проголосовавших в 2017 г. «за» резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Иерусалиму, фактически призывающую объявить недействительным решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. В принятой резолюции государства — члены ООН подтвердили особый статус Иерусалима и подчеркнули, что любые меры, направленные на его изменение, «не имеют юридической силы». Так что готова ли нынешняя власть Армении пойти на ухудшение отношений своей страны с мусульманским миром, в частности с тем же Ираном, который также весьма остро реагировал на узаконение оккупации Восточного Иерусалима, если во время визита Н. Пашиняна его и принимать будут в Иерусалиме (как в столице…), и посольство предложат открыть в этом городе? Вопрос, ответ на который мы даже не станем пытаться прогнозировать.

(сс) Dan Иерусалим

А далее было 12 марта с его совместным заседанием (явно экстренным, пусть даже заседанию предшествовала затяжная подготовительная работа) Советов безопасности Армении и Арцаха — НКР под председательством Н. Пашиняна и президента НКР Бако Саакяна. Естественно, что нюансовые темы и мнения — они остались за закрытыми дверями. Мы умышленно предлагаем отказаться от версирования и прогнозирования и в отношении данного совместного заседания Совбезов Армении и Арцаха — НКР. Причина проста: всё, что до сего «места» нами было изложено, так или иначе связано с тем, что и Армения, и Азербайджан направляли своих посланников в Иран. Впрочем, один намёк мы всё же сделаем — мы помним, что в 2019 г. традиционная армянская партия «Армянская революционная федерация» (Дашнакцутюн) [АРФ-Д] вполне ожидаемо провела свой очередной съезд, именующийся Общим собранием, именно в Арцахе, в Степанакерте. Мы также знаем, что единственной армянской партией, в той или иной мере действующей среди армянской общины Ирана, является именно АРФ-Д, и армянские депутаты иранского Мажлеса (парламента), как правило, или члены АРФ-Д, или сочувствующие этой партии. Известно также, что во время встреч премьер-министра Армении Н. Пашиняна в Тегеране и Исфахане в залах, где он общался с иранскими армянами, висел вполне хорошо известный в Армении лозунг-заявление одного из активнейших участников ещё «Карабахского движения», героя освободительной войны Леонида Азгалдяна, погибшего ещё в 1992 г.: «Арцах — это Армения, и — точка». Такова цепь событий, ведшая армянского премьера к совместному заседанию Совбезов Армении и НКР в Степанакерте. И помнится, что официальный представитель МИД Ирана Бахрам Кассеми, ныне назначенный иранским послом во Франции, даже был вынужден объясняться с МИД Азербайджана из-за использования армянами Ирана данного лозунга во время встреч с Н. Пашиняном…

Нетерпеливые читатели обоснованно могут удивиться — а к чему всё это сейчас напоминается? И вот с этого момента начинается самое странное, но и — интересное. Азербайджанские в основном СМИ внезапно 10 и 12 марта начали сообщать о неких боестолкновениях на ирано-азербайджанской границе. Предлагаем внимательно ознакомиться с этими сообщениями. По данным Госпогранслужбы Азербайджана, около 06:50 утра 10 марта вооружённые лица предприняли попытку перейти на территорию Азербайджана из Ирана. В ответ требования и предупредительный выстрел азербайджанских военнослужащих, нарушители открыли огонь. В результате перестрелки младший сержант Сахавет Мамедов получил пулевое ранение в область груди, рядовой Джабраилов Видади — в руку. Оба пограничника были доставлены в госпиталь, но жизнь Мамедова Сахавета спасти не удалось. Согласно сообщению, сами нарушители сбежали обратно на территорию Ирана. Возбуждено уголовное дело. Известно об этом боестолкновении, что попытка незаконного пересечения границы имела место на служебной территории пограничного отряда «Горадиз» вблизи села Бала Бахманли Физулинского района Азербайджана. Подчеркнём — это именно зона конфликта между Арцахом — НКР и Азербайджаном…

Уже 12 марта пресс-служба Госпогранслужбы Азербайджана сообщила, что азербайджанские пограничники ночью того дня обнаружили шестерых вооружённых нарушителей границы, которые предприняли попытку проникновения на территорию закавказской республики со стороны Ирана. Инцидент произошёл в 00:07 по местному времени на служебной территории погранзаставы вблизи села Остаир Ярдымлинского района республики. А это уже, отметим, Талышстан, ближе к Талышским горам. Погранзастава была поднята по тревоге. Обнаружив нарушителей, азербайджанские пограничники преследовали их у границы и приказали остановиться. Однако злоумышленники не подчинились и открыли огонь. Пограничники применили оружие, после чего один из нарушителей границы был убит на месте. Его сообщники, воспользовавшись темнотой и сложным рельефом местности, сбежали обратно на иранскую территорию. О происшествии были незамедлительно проинформированы иранские пограничники, которые также присоединились к поиску нарушителей. В результате осмотра территории рядом с ликвидированным нарушителем границы было обнаружено четыре тюка с героином и опиумом, большим количеством сильнодействующих психотропных препаратов, одно охотничье ружьё и патроны. Начальник Госпогранслужбы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев отдал распоряжения о продолжении оперативно-разыскных мероприятий. Позднее Гулиев провёл встречу с пограничным комиссаром Муганского участка Ирана, на которой обсудил совместные мероприятия по розыску нарушителей границы.

Дарья Антонова ИА REGNUM На границе

Для полноты же странности картины хотим добавить, что именно 12 марта было опубликовано сообщение МИД России, в котором говорилось, что «под предлогом неурегулированности нагорно-карабахского конфликта, пограничная служба Азербайджана продолжает отказывать в пропуске на территорию страны лицам, независимо от гражданства, имеющим прямые или косвенные признаки принадлежности к армянской национальности». МИД РФ также сообщил, что выпустил соответствующее предупреждение российским гражданам, направляющимся в Азербайджан. Мотивируется это невозможностью обеспечить личную безопасность таких лиц, поясняет российское МИД. «Неоднократные обращения российской стороны к азербайджанской стороне о недопустимости дискриминационных действий по этническому признаку в отношении прибывающих в Азербайджанскую Республику граждан Российской Федерации игнорируются», — говорится в предупреждении. С учётом изложенных обстоятельств, ведомство настоятельно рекомендует российским гражданам при планировании поездок в Азербайджан тщательно взвешивать вероятные риски… Ну, мы в данном случае даже ничего не будем комментировать и разъяснять — и так ясно, что Россия сигнализирует своим гражданам считать Азербайджан небезопасным местом для поездок и пребывания. Правда, интересует вопрос — а заявление российского МИД о небезопасности для российских граждан посещать Азербайджан, оно появилось просто так, что так решили на Смоленско-Сенной площади, или всё же это заявление неким образом связано и с совместным заседанием Совбезов Армении и НКР в Степанакерте, и с боестолкновениями на ирано-азербайджанской границе 10 и 12 марта? Ответ на данном этапе на сей вопрос даже не то что не предвидится — о нем сложно даже фантазировать…

Мы решили «докопаться», прежде всего, до того, а что же на самом деле имело место 10 и 12 марта на ирано-азербайджанской границе. Сразу заявим: попытки посредством изучения информационных потоков иранских СМИ, как официальных, так и независимых, пока ни к чему не привели. Создаётся впечатление, что в Иране вообще «не в курсе», что там происходило. Для примера: в отличие от нынешних инцидентов на границе марта 2019-го, когда в апреле 2016 г. шли бои между Армией обороны НКР и азербайджанскими вооружёнными силами вдоль границ с Ираном, все иранские СМИ, в том числе официоз, живо и бурно реагировали, должностные лица приграничных останов (провинций) и командование погранвойск Ирана постоянно прибывали на границу в районе боевых действий между армянами и азербайджанцами и т. д. и т. п. Да и в последующие годы, когда со стороны Азербайджана в чём-то обвиняли Иран в связи с попытками «нарушения границы», отповедь была почти моментальной, да ещё — со стороны довольно высокопоставленных командиров Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), в ведение которого и находится вопрос обеспечения безопасности границ Ирана. Сейчас же, как мы уже сообщали в предыдущие месяцы, к активной защите иранских госграниц приступила и конституционная армия Ирана. Ну и как в таком случае может быть, чтобы в иранских СМИ вообще не освещались вооружённые инциденты со стрельбой на ирано-азербайджанской границе? Нонсенс…

Лишь одно только перечисление заголовков новостей из Ирана, в которых хоть как-то упоминался Азербайджан, уже даёт понять, на чём акцентировали внимание пользователей своих новостей редакции ведущих иранских СМИ. «Открылась постоянная фотовыставка об исторических отношениях Ирана и Нахичевана»; «Нет ограничений на пути расширения ирано-азербайджанских связей»; «У Ирана нет ограничений для расширения отношений с Азербайджаном»; «Проект железной дороги Решт — Астара считается важным шагом для региона: Рухани»; «Азербайджанский медицинский университет и иранский институт Ройан подписали соглашение о сотрудничестве»; «Азербайджан и Иран активизируют контакты в транспортной сфере»; «Иран призвал к расширению экономических отношений с Азербайджанской Республикой»; «Иран и Азербайджан наладят сотрудничество в области сельского хозяйства». Как видим, нет даже слабенького намёка на то, что между двумя соседями 10 и 12 марта на границах вообще что-то происходило. Напротив, все акценты — именно на то, что ничто не препятствует развитию связей и сотрудничества между Ираном и Азербайджаном. Зато, отметим, все дни с начала визита иранского президента Хасана Рухани в Ирак, в том числе 10 и 12 марта, новостные ленты иранских СМИ полны сообщений о переговорах и заявлениях, подписанных документах между Тегераном и Багдадом. То есть у иранских СМИ стояла твёрдая задача — максимально всячески и со всех сторон освещать именно иракское направление нынешних внешнеполитических инициатив Ирана. Что, разумеется, тоже не случайно — но сегодня Ирак и ирано-иракские отношения нас не интересуют, нам бы понять, что происходило на ирано-азербайджанской границе. А информационные потоки Ирана в этом оказались не слишком эффективными помощниками.

Robfoto Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу

В отличие от иранских СМИ, портал «Кавказский вестник» провёл аж целое исследование того, что сообщали азербайджанские СМИ о приграничных инцидентах (http://casp-geo.ru/na-azerbajdzhano-iranskoj-granitse-presechena-kontrabanda-narkotikov/?fbclid=IwAR1WfFfCsNwkWnomspNssn4kvaVu_3grvxeKZydzidxwWVpkwnokVRGqfl8). В информативном плане в этих сообщениях нет ничего нового — по сути, без изменений ретранслируются официальные сообщения Госпогранслужбы Азербайджана. Но нас заинтересовал странный и тенденциозный комментарий «Кавказского вестника» — процитируем: «В связи со случившимся следует отметить, что в последнее время азербайджанские силовики регулярно сообщают о задержаниях лиц, пытающихся пересечь границу страны с Ираном, как правило, с целью контрабанды наркотиков. Так, 25 июля прошлого года Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики сообщала о пресечении попытки граждан Исламской Республики Иран переправить на азербайджанскую территорию партию опиума весом один килограмм. 5 ноября 2018 года азербайджанские пограничники задерживали плавсредство, двигавшееся из Ирана в направлении села Шахагаджы Астаринского района Азербайджана, в котором двое жителей Астаринского района пытались переправить через границу наркотические средства общим весом 2 килограмма 420 граммов. Таким образом, произошедшие на азербайджано-иранской границе инциденты указывают на существование канала контрабанды наркотических средств из Ирана в Азербайджан. Способствует этому, вероятно, высокое предложение афганских наркотиков на территории Ирана. Пограничная полицейская охрана Исламской Республики регулярно информирует о результатах своей работы на 900-километровой границе с Афганистаном. По данным иранской стороны, Тегеран потратил более 700 миллионов долларов на контроль своих границ и предотвращение транзита наркотиков, предназначенных для европейских, арабских и центральноазиатских стран. Однако, несмотря на предпринимаемые меры, по всей видимости, иранские пограничники задерживают далеко не все наркотики, которые перемещаются через границу с Афганистаном».

С одной стороны, вроде бы ни сам Азербайджан, ни авторы «Кавказского вестника» не обвиняют Иран ни в чём. Напротив, приведённые в данном издании «примеры» попыток «регулярной контрабанды наркотиков» из Ирана — просто смехотворны, очевидно же, что это не та контрабанда, о которой, например, счёл необходимым предупредить мировое сообщество ещё 6 марта гендиректор иранской штаб-квартиры по контролю над наркотиками Эшкандар Момени, когда находился с визитом в России. По сообщению агентства IRNA, Момени в Москве в интервью заявил, что на предстоящем заседании ООН в Вене будут приняты решения о легализации использования конопли. Он отметил, что некоторые страны, включая Канаду, коноплю исключили из списка запрещённых наркотических средств. Большинство стран — производителей конопли в Южной Америке и члены ЕС стремятся к легализации использования конопли из-за того, что её реализация способствует прибылям. Момени также сообщил о подписании меморандума между иранской штаб-квартирой по контролю над наркотиками и МВД РФ. По его словам, Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков, отметив, что европейские страны должны внести вклад в борьбу с контрабандой наркотиков. Указав на выращивание опиума в Афганистане, иранский чиновник отметил, что производство наркотиков в Афганистане увеличилось с 200 тонн в 2000 г. до 10 тыс. тонн в 2019 г. В заключение Момени сообщил о консультации с российской и китайской сторонами по принятию общих решений о конопле.

Гаэтано Превиати. Курильщики гашиша

Но, с другой стороны, обратим внимание — и сам заголовок материала из «Кавказского вестника» («На азербайджано-иранской границе пресечена контрабанда наркотиков»), и строчка из комментария («…в последнее время азербайджанские силовики регулярно сообщают о задержаниях лиц, пытающихся пересечь границу страны с Ираном, как правило, с целью контрабанды наркотиков») несут в себе провокационную дезинформацию. Тем более что в одном из перечисленных случаев признаётся, что границу по воде пытались пересечь… граждане Азербайджана, а не Ирана или, допустим, Афганистана. А ведь все знают, что источник наркотрафика и опиума, и конопли — это Афганистан, а также некоторые провинции Пакистана. Ещё президент Ирана Махмуд Ахмадинежад во время своего правления как минимум раз 5−6 раз утверждал, что именно оккупация Афганистана со стороны США и НАТО дала толчок резкому росту производства наркоты в Афганистане и увеличению количества попыток вооружённого прорыва наркоторговцев из этой страны в Иран. О каких таких «каналах контрабанды наркотических средств из Ирана в Азербайджан» рассуждают с умным видом авторы «Кавказского вестника» — подозреваем, что не просто так… — если известно, что в ежегодном докладе Госдепартамента США «Международная стратегия по контролю за наркотиками 2013 г.» отмечено, что «каждый год через Азербайджан транзитом провозится до 11 метрических тонн героина». В докладе отмечалось, что «в 2011 году в Азербайджане было изъято всего 557 кг наркотиков, в том числе 164,9 кг гашиша, 52,2 кг героина, 298,9 кг каннабиса и 14,1 кг опия» и так далее. Давайте сравним, прямо по публикации в «Кавказском вестнике», что больше: 1 кг опиума, 2 кг 420 г конопли, или — вот, как якобы было 12 марта 2019 г. — «четыре тюка с героином и опиумом, большим количеством сильнодействующих психотропных препаратов»? Или всё-таки «каждый год через Азербайджан провозится до 11 метрических тонн героина», как утверждал в 2013 г. Госдепартамент США?

На наш взгляд, «торг здесь неуместен» — тем более что, как сообщало IRNA 13 марта, председатель полиции борьбы с наркотическими средствами Ирана Мохаммад Масуд Захедиан заявил, что число задержанных наркодилеров в этом году удвоилось по сравнению с прошлым годом, и иранский КСИР обнаружил и изъял 670 тонн наркотических средств с начала иранского года (начался 21 марта 2018 г.) в стране. Основное направление — всё тот же Афганистан. Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков, благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80% мирового оборота опиума, 40% героина и морфина, — подчеркнул Захедиан. 14 марта то же самое агентство IRNA сообщило, что начальник полиции Южного Хорасана Маджид Шоджа сказал, что в бункере машины для перевозки газа было обнаружено и изъято 167 кг метамфетамина. Преступники арестованы и ожидают суда. В обоих случаях IRNA подчёркивало: «Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году». Как можно переиначить общеизвестное изречение, имеющий мозги да поймёт и осознает…

Кстати, 15 марта иранские СМИ сообщили, что выше уже упоминавшийся Эшкандар Момени в ходе переговоров с заместителем генерального секретаря Китайской Национальной комиссии по контролю за наркотиками (NNCC) Вей Сяоцзюнем «на полях» 62-й сессии Комиссии по наркотическим средствам (CND) Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) в Вене выступил с инициативой о сотрудничестве с Россией и Китаем в борьбе с незаконным оборотом наркотиков в регионе. «Многие страны приветствовали инициативу трёхстороннего сотрудничества между Ираном, Китаем и Россией, направленную на расширение сотрудничества», — заявил Момени. Иранский чиновник добавил, что эта инициатива вступит в силу, как только Китай выразит свое мнение по этому вопросу, сообщает IRNA. «Если итоговый документ по этому трёхстороннему сотрудничеству будет окончательно подготовлен и одобрен, он может сыграть эффективную роль в углублении отношений тройки относительно их усилий по борьбе с наркотрафиком», — добавил он. Момени подчеркнул необходимость расширения двустороннего сотрудничества с Китаем в области обмена разведывательной информацией и оснащения лабораторий для обнаружения наркотиков, заявив, что Иран также готов сотрудничать в этой сфере. Вей Сяоцзюнь также подтвердил, что две страны, имеющие давние политические и экономические связи, должны активизировать свои усилия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Он отметил, что детали трёхсторонней инициативы должны быть определены таким образом, чтобы Тегеран, Пекин и Москва могли координировать свои антинаркотические операции. Вэй Сяоцзюнь также отметил, что его страна готова помочь в оснащении иранских лабораторий.

66.мвд.рф Наркотрафик

Но теперь отвлечёмся от боестолкновений на ирано-азербайджанской границе 10 и 12 марта, от наркоты, вообще — от азербайджанского направления. Во-первых, следует отметить, что в последние 7−10 дней ещё более активизировались контакты между Ираном и Россией. Настолько, что, по нашему мнению, даже рамок одного материала не хватит, чтобы охватить весь спектр вопросов, которые обсуждались за указанный период времени между представителями Тегерана и Москвы. Во-вторых, как сообщало IRNA, 9 марта иранский президент Х. Рухани в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом призвал к решительным действиям Пакистана в связи с инцидентом в середине февраля и заявил, что бездействие Исламабада может поставить под угрозу отношения между соседями. «Мы ждём ваших решительных действий против этих террористов, — заявил Рухани. — Мы не должны допустить, чтобы десятилетия дружбы и братства между двумя странами были подорваны действиями небольших террористических групп, источник финансирования и вооружений которых известен нам обоим». Напомним: речь о теракте против военнослужащих КСИР, когда погибли 27 иранских пограничников. Иран обвинил своего регионального соперника Саудовскую Аравию и заклятого врага — Израиль, а также США в этом нападении и других трансграничных рейдах террористов с территории Пакистана. Рухани также отметил, что Тегеран готов сотрудничать с Исламабадом в процессе уничтожения террористических лагерей. «В собственных интересах Пакистана не допустить, чтобы наша территория использовалась террористическими группами, и пакистанская армия готова более решительно противостоять террористам с помощью информации, предоставленной Ираном, — сказал в ответ Имран Хан. — Сообщаю вам, что пакистанские силы приблизились к укрытию террористов, и вскоре для Ирана появятся хорошие новости».

Далее — как сообщало 12 марта Fars News, президент Ирана Х. Рухани, выступая перед иракскими государственными деятелями, лидерами племён и религиозными лидерами в Багдаде, предупредил: «Проблема терроризма, конечно, ещё не прекратилась, и вполне возможно, что террористы создадут проблемы для жителей региона в разных формах, потому что американцы вынашивают новый заговор против региона и перемещают террористов в Афганистан, Центральную Азию и на Кавказ». Это второе напоминание из Тегерана в марте 2019-го о том, что против народов и стран региона готовятся новые провокации с использованием террористических «прокси-армий» США. В начале месяца заместитель командующего ВВС иранской армии бригадный генерал Али Шадмани предупредил Китай, Россию и другие региональные государства о попытках США переместить террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) в Афганистан. «Враг сегодня пытается продолжить тот же заговор ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который был осуществлён в Ираке и Сирии, в Афганистане, и это нанесёт ущерб Китаю, России и всем государствам региона», — сказал генерал Шадмани. Он отметил, что некоторые арабские правители поддерживают США в финансовом и материально-техническом отношении для переброски ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистан. Но мы обращаем внимание читателей на то, что Рухани уже говорит и о Кавказе как месте возможной заброски американцами террористов. По нашему мнению, это — крайне существенное добавление к тому, что заявлял в начале марта бригадный генерал Шадмани. Совершенно очевидно, что предупреждение президента ИРИ Рухани напрямую касается и Армении, и Азербайджана, и Республики Арцах — НКР, даже и Грузии. Безусловно — и Российской Федерации. И, не исключено, что в последующие месяцы текущего года эксперты и специалисты в вопросах безопасности на всём Кавказе будут вынуждены ещё не раз вернуться к словам президента Рухани, произнесённым в Багдаде.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Наконец, на наш взгляд, тщательного внимания заслуживает также заявление секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана контр-адмирала Али Шамхани от 13 марта. Как писала газета Tehran Times, во время встреч в г. Урмия он заявил: «В течение последних двух лет, антиреволюционные группы, которые поддерживаются некоторыми региональными и внерегиональными странами, предпринимали различные усилия по подрыву безопасности на северо-западных границах страны, однако они потерпели неудачу из-за бдительности аппарата безопасности и вооружённых сил. Мы точно наблюдаем за созданием и развитием военных баз внерегиональными странами вблизи наших границ. Иран предпримет решительные превентивные удары по любым действиям, угрожающим безопасности национальных границ».

Заявления президента Ирана Рухани в Багдаде, как и почти открытая угроза контр-адмирала Шамхани о готовности Тегерана перейти к тактике превентивного уничтожения лиц или групп, могущих угрожать безопасности иранских границ, — на наш взгляд, это не просто новейшее веяние в региональной политике по периметру границ ИРИ. Это ещё и дополнительные «месседжи» тем же Пакистану или Азербайджану, в связи с которыми в последние месяцы и дни излишне часто упоминались иранские границы…