В предисловии к изданию говорится, что редакцией «предпочтение будет отдаваться публикациям воспоминаний и документов частного характера, вне зависимости от положения в обществе и рода занятий их автора».

Дебютная книга содержит материалы по различным вопросам отечественной истории. Она воспроизводит оценку российской армии 1738 года австрийского капитана Парадиза (Парадиса)

«В бытность его при российской службе, о походе… о извощиках и фураже, о выгодах и невыгодах помянутой армии, о ордер-баталии у россиян, о переправах чрез реки, о лагерях, о кладовых анбарах для съестных припасов и военной аммуниции — и о российской компании в сем же году бывшей (русско-турецкая война 1736 — 1739 гг. — А. М.)».

Также в сборнике есть материалы о работе Государственной канцелярии и канцелярии Правительствующего сената.

Но большая часть альманаха посвящена событиям революции и Гражданской войны. Интересна публикация Евгения Лукьянова (Государственный исторический музей) о детских рисунках и сочинениях 1917 г. из коллекции Василия Воронова.

Несомненную ценность также представляют выдержки из дневника генерал-лейтенанта Сергея Маркова за 1917 г., подготовленные историками Русланом Гагкуевым (Центр военной истории России Института российской истории РАН) и Александром Ушаковым (Международный юридический институт). Генеральские записи охватывают период от 1 марта, то есть первых дней беспорядков в Петрограде, по 9 ноября — последних недель т. н. «быховского сидения» (ареста группы генералов и старших офицеров, связанных с корниловским выступлением августа 1917 г.). Так, в записи от 1 марта генерал пишет:

«Говорили о событиях в Питере. Дай Бог успеха тем, кто действительно любит Россию».

Впрочем, уже через несколько дней Марков осознает всю опасность произошедшего:

«Всё отодвинулось на второй план, даже война замерла… Мое настроение выжидательное; я боюсь за армию; меня злит заигрывание с солдатами, ведь это разврат и в этом поражение. Будущее трудно угадать; оно трезво может разрешиться, (если лишь) когда умолкнут страсти. Я счастлив буду, если Россия получит конституционно-демократический строй, и пока не представляю себе Россию республикой».

Андрей Ганин (Институт славяноведения РАН) приводит дневниковые записи другого генерала — Николая Зарина. Они, в отличие от Маркова, бывшего активным участником революции и Гражданской войны, фиксируют взгляд стороннего наблюдателя, ненавидевшего большевизм, но так и не решившегося начать с ним борьбу.

Увы, таких сторонних наблюдателей было немало. Может быть, поэтому белые и проиграли.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».