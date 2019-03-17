США ищут нового партнера взамен Турции

«Переговоры с Турцией следует приостановить»

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщает TR724, Европейский парламент призвал прервать переговоры с Анкарой. Предложение докладчика ЕП Кэти Пири о приостановлении переговоров о вступлении Турции в Европейский союз было принято 379 голосами против 109. Воздержались от голосования 143 члена парламента. Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик прокомментировал ситуацию так: «С нашей точки зрения, это решение бесполезно, недействительно и бесчестно». Данное решение Европарламента этого созыва стало последним в отношении Анкары за период с 2014 по 2019 год. В мае будет избран новый состав ЕП. Однако доклад стал самым серьезным и значительным решением. Помимо предложения о приостановлении переговоров по вступлению Турции в ЕС, в нём освещаются еще два важных момента: отношения между Турцией и ЕС «следует пересмотреть, заложив в основу эффективное партнерство». Доклад прокомментировал журналист в Брюсселе Сельчук Гюльташлы: «В докладе говорится, что Турция регрессирует во всех областях. Во-вторых, давайте не будем делать вид, что это не так, Пири уже сказала об этом на пресс-конференции. Вести переговоры с Турцией под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана бессмысленно и невозможно. Поэтому давайте их приостановим, так как этот режим под управлением Эрдогана насмехается над нами. И, в-третьих, такое важное сообщение: мы не закрываем свои двери для Турции и турецкого народа, мы закрываем их режиму Эрдогана. В то время как права человека, демократия, верховенство закона и другие основные ценности демократического режима в Турции значительно отстают от всех норм, мы не можем снова взять и поощрить турецкую политику».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Недосягаемое созвездие

Армянский патриарх Константинопольский Месроб II Мутафян умер

Согласно сообщению Samanyolu Haber, глава общины Армянской апостольской церкви в Турции, патриарх Константинопольский Месроб II Мутафян скончался 8 марта 2019 года в армянской больнице Yedikule Surp Pırgiç. Метроб II был 84-м армянским патриархом Константинопольским. За время его нахождения на должности он заслужил уважение как в самой армянской общине, так и за ее пределами. Он прекрасно владел турецким и английскими языками и прославился своим конструктивным диалогом с турецкой общественностью и некоторыми представителями официальной власти.

США ищут нового партнера взамен Турции

Как сообщает Sputnik, не так давно Государственный департамент США и Пентагон объявили, что в случае приобретения Анкарой у Москвы зенитно-ракетных комплексов С-400 американцы введут санкции против турецкой стороны. Так, растет напряженность между Турцией и Соединенными Штатами по вопросу поставки истребителей F-35. Стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа начала поиски альтернативных источников для изготовления деталей военных самолетов F-35 взамен Турции. The Washington Post пишет о том, что главный производитель F-35, компания Lockheed Martin, уже активно ищет новых партнеров, у которых можно будет приобрести детали истребителя. «Мы со своей стороны также несем ответственность за принятие необходимых мер», — заявил один из представителей американской администрации.

Министр обороны Турции уверен в поставке F-35

В материале газеты BirGün говорится, что несмотря на ультиматум Белого дома («или С-400, или F-35»), министр обороны Турции Хулуси Акар выступил с убедительным заявлением: «Обучение наших пилотов и технического персонала в США продолжается. Мы ожидаем первую поставку F-35 в Малатью в ноябре. Пилоты и обслуживающий персонал обучаются в Соединенных Штатах. Подготовка необходимой инфраструктуры в Малатье завершена». Акар также отметил, что Анкара не разорвала свои отношения с НАТО: «Мы полностью выполняем все свои обязанности». Министр прокомментировал соглашение, подписанное вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу в отношении Идлиба: «Мы продолжаем совместную работу над координационным центром».

F-35

Операция в отношении депутатов ДПН

Как сообщает новостное агентство DHA, в преддверии местных выборов в Турции наряды полиции провели операцию в офисе Демократической партии народов (ДПН) в Диярбакыре. Полиция взломала запертую дверь и арестовала 7 человек. 10 человек, среди которых были и депутаты ДПН, объявили голодовку вместе с депутатом ДПН в Хаккари Лейлой Гювен, голодающей в поддержку лидера Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллаха Оджалана. Отмечается, что давление в отношении Демократической партии народов, которое усилилось в последние недели, является трендом во внутренней политике турецкого правительства перед выборами.

Газета назвала Эрдогана «боссом терроризма»

TR724 сообщает о том, что одна из самых популярных египетских газет El Ahram посвятила последний номер своего журнала El Arabi Эрдогану, которого назвали «боссом терроризма», и его действиям. Являясь полуофициальным изданием, El Ahram El Arabi отражает официальные взгляды египетского правительства, с одной стороны. На первой полосе издание отзывается об Эрдогане как о «сатане». Заголовки на обложке журнала гласят: «Грязные дела», «Тайные соглашения», «Документы о заговоре». Доктор Эймен Семир в своей аналитической статье под названием «Главный партнер израильской армии» приводит яркие примеры того, что Эрдоган поддерживает глубокие и стратегические отношения с Израилем вопреки враждебным высказываниям, которые не выходят за рамки риторики. Генерал-майор Мухаммед Абдульмаксут описывает тот же вопрос в своем материале под заголовком «Турецко-израильское сотрудничество представляет собой угрозу для арабской региональной системы», в котором называет Эрдогана лидером, угрожающим национальной безопасности арабских государств. В статье «Галлюцинации Халифата» Абдуллах Хасан говорит о том, что Анкара мечтает о создании Халифата с помощью представителей «политического ислама» в арабском и исламском мире, однако эта мечта испарится вместе с превращением «Арабской весны» в «Арабскую осень». Мухаммед Иса в материале «Турция…Земля украденной свободы» привлекает внимание к судебным делам Эрдогана: «Для того, чтобы поймать всех, кто, по его мнению, представляет угрозу собственной политике, он создал свои суды, арестовал представителей судебной системы, журналистов и женщин». Ихаб Семра в статье «Пиратское государство… Управляющая экономика» подчеркивает тот факт, что в тени режима чрезвычайного положения, который был введен под предлогом противодействия путчистам, Эрдоган сколотил себе и доверенным лицам состояние, назначая различным компаниям новых попечителей, и под видом экономической помощи арабскому миру и Африке сформировал принадлежащие ему местные отделения в регионе. Еще один интересный аналитический материал в журнале под заголовком «Турция — ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)…Органическая связь» принадлежит доктору Хинту Осману. В нём тщательно исследуются отношения между режимом Эрдогана и террористическими организациями.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Институт статистики Турции официально объявил о кризисе в экономике

Согласно данным Статистического института Турции (TÜİK), если отбросить календарные и сезонные факторы, турецкая экономика за последние три месяца 2018 года пережила падение на 3,2%. Кроме того, экономика Турции, сократившись на 1,6% в третьем квартале 2018 года, привела к официальной рецессии (упадку). Расходы населения на потребление в четвертом квартале 2018 года уменьшились на 8,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В то время как расходы государства на конечное потребление увеличились на 0,5%, валовое накопление основного капитала снизилось на 12,9%. За последний квартал 2018 года промышленный сектор сократился на 6,4%, сектор строительства — на 8,7%.

Какова бедность в Турции?

По сообщению газеты Dünya, согласно результатам исследования, проведенного экспертами Центрального банка Турции, 2 136 000 рабочих в Турции пытаются существовать на заработную плату ниже минимального размера оплаты труда. Количество работников, чей ежемесячный доход находится на уровне чуть выше и чуть ниже минимальной заработной платы, составляет 7 087 000 человек. Исследование показывает, что общее число людей, чей достаток граничит с бедностью, достигло 9 223 000 человек.

«Охота на ведьм» на этой неделе

В рамках одновременных рейдов в восьми городах провинции Адана по подозрению в связи с движением «Хизмет» было арестовано 58 бывших сотрудников полиции Турции. Ранее причиной задержания уволенных полицейских, которые были отстранены с занимаемых должностей решением указа с силой закона, назывались «показания некоторых лиц и цифровые данные». Генеральная прокуратура Стамбула вынесла решение об аресте 102 представителей различных профессий на том основании, что в определенный период они использовали на своих смартфонах приложение Bylock. В рамках расследования в отношении причастности к движению «Хизмет» в Анкаре были задержаны 44 человека.

Keith Allison Задержание

Коротко, но важно

Брюссельский апелляционный суд постановил, что деятельность Рабочей партии Курдистана не является террористической и нет оснований для судебного преследования в отношении ее членов. Решение завершило расследование, начатое федеральной прокуратурой Бельгии.

Россия прокомментировала заявление США о том, что в случае, если «Турция купит С-400, мы не отдадим ей F-35». Директор по международному сотрудничеству и региональной политике российской госкорпорации Ростех Виктор Кладов отметил, что процесс поставки систем С-400 в Турцию проходит гладко.

Публицист The Washington PostДэвид Игнатиус в своем последнем материале подверг критике отношение Эрдогана к российской системе С-400. Как сообщает VOA Türkçe, в статье под заголовком «Эрдоган поворачивается спиной к Западу и тем самым саботирует процесс продвижения Турции» Игнатиус пишет о том, что Турция и США шаг за шагом идут к самому серьезному столкновению за всю историю своих отношений.

Почти 200 тысяч тонн картофеля, которые должны ввезти в Турцию, будут импортированы с освобождением от таможенных пошлин до 20 апреля 2019 года. За последние месяцы также были отменены таможенные пошлины на пшеницу, ячмень, кукурузу, рис, сушеные бобовые, лук и помидоры.