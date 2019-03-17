Что нужно для организации провокации? Пара заявлений, сделанных с убедительным и непримиримым выражением лица, пара фотографий или расплывчатых видеокадров с «места происшествия», десятки голосов в поддержку, и можно сказать, что цель достигнута: общество возмущено, активисты готовы к действиям, оппозиция негодует и обвиняет. А что случилось? Как выясняется, ничего. Но это уже не важно. Заверения властей не убеждают, информации сторонних наблюдателей не придают значения. Ажиотаж не стихает…

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Примерно так развивались события в Грузии в течение всего дня пятницы, 15 марта, когда вначале вездесущая телекомпания «Рустави-2», а вслед за ней как лидером телепространства и остальные грузинские СМИ распространили «возмутительную новость» о появлении в селе Хурвалети российских «оккупантов». Согласно этой информации, «лица в масках и в военной форме» появились на контролируемой грузинскими властями территории в окрестностях Хурвалети и «что-то делали» вначале в саду у одного из местных жителей Гиви Батонисашвили, а затем на «вышке» у «линии оккупации».

Естественно, данное сообщение моментально подхватили многочисленные общественные и неправительственные организации и движения «антиоккупантского» толка, а также стойкая прозападная оппозиция в лице бывших либо нынешних соратников экс-президента Саакашвили, которые в один голос стали осуждать прежде всего Россию за «наглое вторжение» из-за той стороны «линии оккупации» на контролируемую грузинскими властями территорию Хурвалети. А также за интерес к вышке наблюдения, которую грузинская сторона начала строить в этом селении с 6 февраля.

Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

Особую активность проявила в распространении новости «об оккупантах» в Хурвалети директор местного дома престарелых Люда Салия, которая вначале на своей страничке в соцсети сообщила, как видела своими глазами «вооруженных российских оккупантов», а когда ситуация «наладилась», еще раз написала пост с выражением благодарности грузинской полиции и государству. По ее мнению, «грузинская полиция и государство сделали всё, чтобы не позволить российским оккупантам занять Хурвалети».

Интересно, что факт перехода «оккупантов» на контролируемую грузинскими властями территорию не подтвердил отвечающий за безопасность страны главный орган — Служба государственной безопасности, которая в специальном заявлении после разразившейся в соцсетях и на информационном пространстве паники заверила граждан, что все сообщения о нахождении в Хурвалети российских военных не соответствуют действительности.

Как заявил журналистам начальник аналитического департамента СГБ Ираклий Антадзе, никакого инцидента в Хурвалети не было. Ни переход «оккупантов» на территорию села, ни новые «очаги бордеризации» — возведения заграждений — не зафиксированы.

«Переход на нашу территорию — это уже инцидент, а в данном случае никакого инцидента не было. Не зафиксированы и новые очаги бордеризации. На месте была и Миссия наблюдателей ЕС. Мы находимся с ними в режиме постоянной коммуникации и координации для предотвращения возможных недоразумений. Работаем над назначением технической встречи, которая будет носить превенционный характер. Обменяемся информацией», — сообщил представитель СГБ журналистам и призвал всех воздерживаться от провокационных заявлений и действий.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Призрак российских «оккупантов»

Но сдержать грузинскую оппозицию и негодующую общественность оказалось не очень просто. В Хурвалети срочно прибыли члены так называемого «антиоккупационного движения» и группа журналистов, которые требовали допустить их на территорию, где местные жители видели «оккупантов».

Следует отметить, что территория вокруг башни долгое время была оцеплена силами правоохранительных органов, которые в течение нескольких часов никого постороннего туда не пропускали. И лишь позднее разрешили зайти и осмотреть место «несостоявшегося инцидента» небольшой группе «гражданских активистов», среди которых не оказалось лидера «антиоккупационного движения». Осмотрев территорию, активисты и журналисты констатировали, что «оккупантов там больше нет».

Но лидер «антиоккупационного движения» Давид Кацарава на этом не успокоился и заявил журналистам, что «русские утром в саду и у вышки в Хурвалети действительно были. Госпожа Люда Салия не обманывает. Полиция подтвердила, что оккупанты здесь были и покинули нашу территорию».

В течение всего дня, пока полиция охраняла место вероятного инцидента, между сотрудниками правоохранительных органов и активистами «антиоккупационного движения» произошло несколько столкновений.

Франсиско Гойя. Сон разума рождает чудовищ (фрагмент). 1797–1799

Заявления с осуждением действий «оккупантов», а заодно и инертности властей Грузии моментально сделала активная грузинская оппозиция.

«Правительство Грузии должно выступить и объяснить обществу, что происходит. Чтобы не было излишней паники, мы должны знать, с чем реально имеем дело. Строят ли новые заграждения, что угрожает местному населению? Если мы не создадим России дискомфорта за подобные действия, убийства, пытки, похищения людей, она их продолжит, и до каких масштабов могут дойти эти действия, никто не знает», — заявила депутат парламента от «Европейской Грузии», бывшая соратница Саакашвили Елена Хоштария.

С аналогичными осуждающими инертность властей Грузии и «агрессивные действия России» заявлениями выступили и другие оппозиционеры.

Интересно, что во всём этом деле оппозиция и политически активная общественность как-то слишком умаляет «статус и ареал действий» силы, которую именует «оккупантом». Ведь «оккупант» сам по себе ни от кого скрываться не будет, втайне что-то высматривать и выслеживать не будет, убегать тоже — не в его натуре. На то он и «оккупант».

А те, кого засняли в Хурвалети, были слишком не соответствующими данному статусу и содержанию лицами. Покопались у вышки и скрылись…

К тому же ни служба госбезопасности, ни миссия ЕС присутствия «оккупантов» в Хурвалети не подтвердили. Руководитель миссии ЕС Эрик Хог на своей странице в сети Twitter даже написал: «Новых действий в плане бордеризации не замечено. Инцидент не зафиксирован. Все механизмы задействованы».

Цитата из м/ф «Следствие ведут Колобки». Реж. Александр Татарский, Игорь Ковалёв. 1986. СССР Расследование завершено

Провокационными действия и заявления гражданских активистов и членов «антиоккупационного движения» назвали представители местных и центральных властей Грузии. Аналогичные оценки ситуации в Хурвалети дали и депутаты парламентского большинства.

Попытка провокации в Хурвалети на этот раз не удалась, но учитывая богатый опыт ряда грузинских политиков и активистов, нельзя исключить, что аналогичные инциденты могут произойти в не самом отдаленном будущем. Особенно на фоне протекающих в правящей команде Грузии негативных процессов и растущей активности оппозиции.

До следующих выборов в стране остается чуть больше года. И политическая партия, которая утратила власть в 2012 году, надеется хотя бы на этот раз одержать победу и начать возвращение к браздам правления. А провокации всегда были и продолжают оставаться излюбленным и отточенным методом политической борьбы экс-президента Саакашвили и его многочисленных соратников. Что они, впрочем, удачно подтвердили как в ходе последних всенародных президентских выборов, так и во время встреч самого Саакашвили с эмигрантами за границей, где он готовит массовый поход на Грузию под лозунгом «Вместе — домой».