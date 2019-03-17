Мастерство провокаций в Грузии: источники и методы
Что нужно для организации провокации? Пара заявлений, сделанных с убедительным и непримиримым выражением лица, пара фотографий или расплывчатых видеокадров с «места происшествия», десятки голосов в поддержку, и можно сказать, что цель достигнута: общество возмущено, активисты готовы к действиям, оппозиция негодует и обвиняет. А что случилось? Как выясняется, ничего. Но это уже не важно. Заверения властей не убеждают, информации сторонних наблюдателей не придают значения. Ажиотаж не стихает…
Примерно так развивались события в Грузии в течение всего дня пятницы, 15 марта, когда вначале вездесущая телекомпания «Рустави-2», а вслед за ней как лидером телепространства и остальные грузинские СМИ распространили «возмутительную новость» о появлении в селе Хурвалети российских «оккупантов». Согласно этой информации, «лица в масках и в военной форме» появились на контролируемой грузинскими властями территории в окрестностях Хурвалети и «что-то делали» вначале в саду у одного из местных жителей Гиви Батонисашвили, а затем на «вышке» у «линии оккупации».
Естественно, данное сообщение моментально подхватили многочисленные общественные и неправительственные организации и движения «антиоккупантского» толка, а также стойкая прозападная оппозиция в лице бывших либо нынешних соратников экс-президента Саакашвили, которые в один голос стали осуждать прежде всего Россию за «наглое вторжение» из-за той стороны «линии оккупации» на контролируемую грузинскими властями территорию Хурвалети. А также за интерес к вышке наблюдения, которую грузинская сторона начала строить в этом селении с 6 февраля.
Особую активность проявила в распространении новости «об оккупантах» в Хурвалети директор местного дома престарелых Люда Салия, которая вначале на своей страничке в соцсети сообщила, как видела своими глазами «вооруженных российских оккупантов», а когда ситуация «наладилась», еще раз написала пост с выражением благодарности грузинской полиции и государству. По ее мнению, «грузинская полиция и государство сделали всё, чтобы не позволить российским оккупантам занять Хурвалети».
Интересно, что факт перехода «оккупантов» на контролируемую грузинскими властями территорию не подтвердил отвечающий за безопасность страны главный орган — Служба государственной безопасности, которая в специальном заявлении после разразившейся в соцсетях и на информационном пространстве паники заверила граждан, что все сообщения о нахождении в Хурвалети российских военных не соответствуют действительности.
Как заявил журналистам начальник аналитического департамента СГБ Ираклий Антадзе, никакого инцидента в Хурвалети не было. Ни переход «оккупантов» на территорию села, ни новые «очаги бордеризации» — возведения заграждений — не зафиксированы.
«Переход на нашу территорию — это уже инцидент, а в данном случае никакого инцидента не было. Не зафиксированы и новые очаги бордеризации. На месте была и Миссия наблюдателей ЕС. Мы находимся с ними в режиме постоянной коммуникации и координации для предотвращения возможных недоразумений. Работаем над назначением технической встречи, которая будет носить превенционный характер. Обменяемся информацией», — сообщил представитель СГБ журналистам и призвал всех воздерживаться от провокационных заявлений и действий.
Но сдержать грузинскую оппозицию и негодующую общественность оказалось не очень просто. В Хурвалети срочно прибыли члены так называемого «антиоккупационного движения» и группа журналистов, которые требовали допустить их на территорию, где местные жители видели «оккупантов».
Следует отметить, что территория вокруг башни долгое время была оцеплена силами правоохранительных органов, которые в течение нескольких часов никого постороннего туда не пропускали. И лишь позднее разрешили зайти и осмотреть место «несостоявшегося инцидента» небольшой группе «гражданских активистов», среди которых не оказалось лидера «антиоккупационного движения». Осмотрев территорию, активисты и журналисты констатировали, что «оккупантов там больше нет».
Но лидер «антиоккупационного движения» Давид Кацарава на этом не успокоился и заявил журналистам, что «русские утром в саду и у вышки в Хурвалети действительно были. Госпожа Люда Салия не обманывает. Полиция подтвердила, что оккупанты здесь были и покинули нашу территорию».
В течение всего дня, пока полиция охраняла место вероятного инцидента, между сотрудниками правоохранительных органов и активистами «антиоккупационного движения» произошло несколько столкновений.
Заявления с осуждением действий «оккупантов», а заодно и инертности властей Грузии моментально сделала активная грузинская оппозиция.
«Правительство Грузии должно выступить и объяснить обществу, что происходит. Чтобы не было излишней паники, мы должны знать, с чем реально имеем дело. Строят ли новые заграждения, что угрожает местному населению? Если мы не создадим России дискомфорта за подобные действия, убийства, пытки, похищения людей, она их продолжит, и до каких масштабов могут дойти эти действия, никто не знает», — заявила депутат парламента от «Европейской Грузии», бывшая соратница Саакашвили Елена Хоштария.
С аналогичными осуждающими инертность властей Грузии и «агрессивные действия России» заявлениями выступили и другие оппозиционеры.
Интересно, что во всём этом деле оппозиция и политически активная общественность как-то слишком умаляет «статус и ареал действий» силы, которую именует «оккупантом». Ведь «оккупант» сам по себе ни от кого скрываться не будет, втайне что-то высматривать и выслеживать не будет, убегать тоже — не в его натуре. На то он и «оккупант».
А те, кого засняли в Хурвалети, были слишком не соответствующими данному статусу и содержанию лицами. Покопались у вышки и скрылись…
К тому же ни служба госбезопасности, ни миссия ЕС присутствия «оккупантов» в Хурвалети не подтвердили. Руководитель миссии ЕС Эрик Хог на своей странице в сети Twitter даже написал: «Новых действий в плане бордеризации не замечено. Инцидент не зафиксирован. Все механизмы задействованы».
Провокационными действия и заявления гражданских активистов и членов «антиоккупационного движения» назвали представители местных и центральных властей Грузии. Аналогичные оценки ситуации в Хурвалети дали и депутаты парламентского большинства.
Попытка провокации в Хурвалети на этот раз не удалась, но учитывая богатый опыт ряда грузинских политиков и активистов, нельзя исключить, что аналогичные инциденты могут произойти в не самом отдаленном будущем. Особенно на фоне протекающих в правящей команде Грузии негативных процессов и растущей активности оппозиции.
До следующих выборов в стране остается чуть больше года. И политическая партия, которая утратила власть в 2012 году, надеется хотя бы на этот раз одержать победу и начать возвращение к браздам правления. А провокации всегда были и продолжают оставаться излюбленным и отточенным методом политической борьбы экс-президента Саакашвили и его многочисленных соратников. Что они, впрочем, удачно подтвердили как в ходе последних всенародных президентских выборов, так и во время встреч самого Саакашвили с эмигрантами за границей, где он готовит массовый поход на Грузию под лозунгом «Вместе — домой».