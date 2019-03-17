



Иван Шилов ИА REGNUM

Когда представители грузинского царского рода Багратионов-Грузинских, князь Нугзар и его дочь Анна, обратились с иском в суд Тбилиси против бывшего зятя и мужа, князя Давида Багратиони-Мухранского, обвиняя его в незаконном использовании символики царского дома Грузии, многие эксперты сразу насторожились. Удивление стало возрастать еще больше, когда стало известно, что в основе иска лежат просочившиеся непонятным образом сведения, согласно которым Давид Багратиони-Мухранский якобы в марте 2017 года был на приеме у королевы Великобритании Елизаветы II и передал ей орден орла Грузии и «бесшовный хитон Господа нашего Иисуса Христа».

Считается, что хитон был получен по жребию одним из воинов, бывшим при распятии Иисуса Христа (Ин. 19:23−24), по преданию — грузином. Он принес ризу в Иверию, где она и сохранилась. Это настолько ценная христианская реликвия, что ее передача в руки дома Виндзоров должна быть наполнена либо культовым, либо политическим смыслом. Позже эта история оказалась в поле зрения британского издания Daily Mail, который провел самостоятельное расследование. Он связался с Давидом Багратиони-Мухранским и поинтересовался, как можно получить орден орла Грузии, а тот якобы предложил купить его за деньги. Вообще-то Daily Mail специализируется на публикации материалов, достоверность которых часто бывает сомнительной. Но за эту историю уцепились представители одной из ветвей Багратиони. Судя по некоторым признакам, конфликтующие представители династии пытались в течение нескольких месяцев урегулировать проблему. Возможно, что вне Грузии, но в итоге именно Грузия была избрана площадкой для баталий.

Михаил Нестеров. Несение креста. 1912

Скорее всего, потому, что судебная тяжба между ветвями династии в какой-либо европейской стране вряд ли стала бы объектом повышенного внимания средств массовой информации и политических кругов. Грузия — иное дело. Очередной сюжет интриги стал раскручиваться тогда, когда сторона Багратиони-Мухранского поставила под сомнение царское происхождение Анны, то есть произвела подмену темы иска. Был поставлен вопрос о привлечении архивных документов, необходимости проведении эксгумации останков Багратиони, которые похоронены в Кафедральном соборе Светицховели в историческом городе Мцхета, привлечении авторитетных историков в качестве экспертов. Это вызвало повышенный интерес со стороны грузинских и российских изданий, которые стали подавать и интерпретировать информацию с определенных позиций. Во-первых, используя судебный процесс между представителями боковых линий правившей грузинами древнейшей христианской монаршей династии, всем еще раз напомнили об истории Багратиони. Во-вторых, в Грузии в очередной была инициирована дискуссия вокруг проблемы реставрации монархии.

Исходя из прошлого опыта, видно, что обращение к проблеме монархизма в этой стране никогда не подавалось с точки зрения исторического познавательного интереса, а всегда привязывалось к каким-то конкретным событиям. Так было во времена президентов Звиада Гамсахурдия и Эдуарда Шеварднадзе. В практическим отношении этот проект стал продвигать во времена президента Михаила Сааакашвили католикос-патриарх Грузии Илия II, когда страна погружалась в хаос. Католикос лично крестил Георгия Багратиона, новорожденного сына представителей двух ветвей монархического дома Багратионов — Давида Багратион-Мухранского и Анны Багратион-Грузинской. Предстоятель Грузинской православной церкви тогда заявлял, что Георгий Багратиони «сможет занять престол после того, как парламент примет поправки в основной закон или утвердит новую Конституцию, по которой Грузия трансформируется в конституционную монархию». По мнению многих грузинских экспертов, Илия II полагал, что реставрация династии Багратиони создаст для Грузии новые символы, укрепит национальную государственность, поставит власть над оголтелым местным национализмом. Вот почему возникает вопрос о причинах нынешней активизации семей Багратиони. И мы не исключаем, что за всем этим стоит фигура нынешнего президента страны Саломе Зурабишвили.

(сс) shankar s Памятник царю Картли и Кахети Ираклию II (из кахетинской ветви Багратионов) в Телави

Она связана с семьей Багратиони-Мухранского и может пытаться создать запасной политический дискурс на случай осложнения или изменения ситуации в Грузии или вокруг Грузии. Ранее она высказывалась, что «восстановление престола может помочь в налаживании диалога Тбилиси с неподконтрольными Абхазией и Южной Осетией». Более того, грузинский монархический тренд может вписываться в общеевропейский, где продолжают существовать монархические партии и движения, ставящие целью реставрацию монархий. Да и в России лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявляет, что в нашей стране «должна быть восстановлена монархия с представительскими функциями и без участия в управлении». Кстати, в числе других стран, которые потенциально при определенных внутренних и внешних условиях могут эволюционировать в сторону конституционной монархии, называются Австрия, Албания, Болгария, Германия, Италия, Португалия, Румыния, Сербия и Черногория. Правда, реставрация монархии там, как и в Грузии, воспринимается сейчас как политическая экзотика, ход, призванный повлиять на расклад политических сил и изменить ситуацию, разделить граждан, одни из которых будут за монархию, другие против.

А также повысить авторитет Церкви, без участия которой такие проекты даже теоретически рассматривать невозможно. Что касается Грузии, то вопрос о монархии для нее — это не о государственном устройстве, здесь много разных смыслов: религиозных, культурных, исторических и геополитических. Известно, что Багратион-Мухранские связаны с домом Романовых. Это первое. Второе. Представители рода Багратиони выдвинулись в первых веках нашей эры на исторической арене Закавказья — в Армении и в Грузии. Многие историки утверждают, что они имеют армянские корни. Вот почему некоторые эксперты предполагают, что в случае реставрации монархии Багратиони она может предложить проект образования объединенного грузино-армянского царства. Но это пока домыслы и предположения. Так что будем следить за ходом судебного процесса между ветвями династии Багратиони в Тбилиси. Он обещает преподнести сенсации как исторического, так и политического свойства.