На днях донские СМИ пестрили заголовками статей: «Выращенный в Ростовской области на бюджетные деньги осётр предпочёл уплыть в Украину», «Дефицит рыбы в Ростовской области не позволяет сделать глубже Дон». Ростовское агенство новостей donnews поведало историю о том, как руководство Азовского бассейнового филиала «Росморпорта» вступило в спор с Росрыболовством из-за вопроса, какую рыбу стоит выпускать в Дон.

В российских магазинах — осётр производства Армении

Дело в том, что филиал Росморпорта, в задачи которого входит не только содержание и развитие закрепленного за ним федерального имущества, но и обеспечение безопасности мореплавания, проводит работы по углублению реки Дон. У всех на слуху периодически возникающие проблемы с судоходством на Дону. Так, в 2016 году в соцсетях ростовчане бурно обсуждали новость о том, как ветер сдул воду с реки Дон в полном смысле слова. В тот год в октябре в Ростовской области сложилась чрезвычайная ситуация — из-за сильного ветра уровень воды в реке Дон у Азова достиг низкой опасной отметки, а на участке от Аксая до Ростова — значительно ниже неблагоприятных отметок. Порядка 50 судов в районе Ростова, Таганрога и Азова остановились. Подобные проблемы наносят урон экономике не только предприятий, перевозящих грузы морским путем, но и региону и стране в целом. Между тем, река Дон — не только один из значимых транспортных ресурсов, но и мощный ресурс для развития туристической отрасли региона. Ростовская область заинтересована в развитии судоходства, так как могла бы наладить пассажирские перевозки из Ростова-на-Дону в Крым по реке и морю, что дало бы толчок не только росту пассажирских перевозок, но и развитию транспортной отрасли — производству круизных судов. Однако, увеличение пропускной способности зависит от расширения габаритов Азово-Донского морского канала, построенного, кстати, в 1928 году. Поэтому необходимость проводимых Росморпортом работ по углублению реки очевидна.

Между тем, как пояснил и. о. директора Азовского бассейнового филиала «Росморпорта» Андрей Вахрушев, проведение дноуглубительных работ может наносить так называемый не предотвращаемый вред рыбе, обитающей в реке. Поэтому по закону предприятие обязано компенсировать нанесённый ущерб, закупив и выпустив в Дон молодь рыбы.

Kremlin.ru Молодь осетра

«Мы были намерены выпустить леща и сазана, — отмечает Вахрушев, — но Росрыболовство выдвинуло требования по выпуску молоди черноморского лосося и русского осетра. В 2018 году мы неоднократно уведомляли их о том, что выполнить это невозможно ввиду отсутствия на рыбоводных заводах Ростовской области необходимого количества молоди осетра и лосося. Но выпуск леща и сазана нам так и не согласовали».

Дефицит молоди, по предположениям Андрея Вахрушева, связан со строительством Крымского моста и Багаевского гидроузла, подрядчики которых для выполнения требований закона — «компенсации ущерба» могли скупить всю рыбу, поэтому выпуск молоди осетра в 2019—2020 годах Росморпортом маловероятен.

Агентство donnews ссылается и на мнение бывшего министра сельского хозяйства Ростовской области, ныне депутата регионального заксобрания Вячеслава Василенко, который называет выдвинутые требования по выпуску русского осётра странными:

«У нас есть Донской осетровый завод в Семикаракорске. Но мы там сейчас уменьшаем долю осетра. Почему? Да потому что он уходит к нашим братьям (акватория Азовского моря, принадлежащая Украине) и живёт там до 8 лет. Они его там и ловят. Зачем нам это нужно? Если уж тратим государственные деньги, то правильно разводить леща, сазана, толстолобика, которые нашими были и будут».

Так дефицит или осётр уплывает на Украину?

В марте 2011 года «Комсомольская правда» опубликовала интервью с замдиректора по научной работе Азовского НИИ рыбного хозяйства (АзНИИРХ) Арсеном Мирзояном на тему «как вернуть осетра в воды Дона и Азовского моря?». По данным собеседника издания популяция осетровых видов рыб на тот момент находилась в критическом состоянии. Эффективная численность осетра, то есть рыбы, способной воспроизводиться, постоянно снижается. Для того, чтобы естественная популяция существовала, в воспроизводственном процессе должно участвовать ежегодно не менее 300 производителей русского осетра, а между тем в Азово-Донском районе популяцию осетров пополняет только один — осетровый завод в Семикаракорске, хотя несколькими годами ранее подобных предприятий было больше.

Donland.ru Новочеркасский рыбокомбинат

Вспомним хотя бы Новочеркасский рыбокомбинат, расположенный в Октябрьском сельском районе Ростовской области, заброшенный в 1988 году и получивший новое развитие в 2004-м году не за бюджетный, а за счет частных инвестиций. За несколько лет собственник Александр Пиденко «вырастил рыбокомбинат» до крупнейших в Европе. Комбинат стал выращивать рыбу карповых пород, толстолобика и осетра. К 2006 году на предприятии вырастили около 40 тонн товарного осетра. К 2007-му планировалось увеличить этот показатель — до 400 тонн. В хозяйстве было сформировано одно из самых крупных в стране ремонтно-маточных стад русского осетра, стерляди, севрюги, белуги, бестера и вислоноса. В прудах насчитывалось более 700 тысяч особей осетровых, которые в 2011-м году уже начали бы метать товарную икру. Как передовому в стране комбинату в ноябре 2010 года Росрыболовством, на тот момент под руководством Андрея Крайнего, даже было предложено стать пилотной площадкой для реализации госпрограммы, принятой президентом России Дмитрием Медведевым.

Однако планам собственника и государства сбыться не удалось. В январе 2011-го, как раз в год начала нереста выращенных осетровых, у предприятия начались проблемы, по итогу которых весной 2012 года на рыбокомбинате было введено конкурсное производство, а его мощности, как сообщало 7 октября 2014 года местное издание «дело ру», отошли Сбербанку, в котором собственник брал ранее инвесткредит. В феврале 2014-го года комбинат был продан за 161 миллион рублей. Как писал тогда «Блокнот-Новочеркасск» новый собственник выпускать осетровых не планирует, а сосредоточится на выращивании традиционных видов рыбы — карпе, толстолобике, белом амуре и различных формах переработки.

27 декабря 2017 года «Российская газета» писала, что по данным ученых Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства состояние популяций осетровых рыб все еще остается критическим. В 1990 году в Азовском море насчитывалось 16,5 миллиона штук севрюги и русского осетра, а промысловые запасы составляли — более 50 тысяч тонн, тогда как сейчас насчитывается около 300 тысяч молодых особей русского осетра в возрасте до 5 лет и массой около 300 тонн. До промысловых целей данному стаду осетров необходимо расти как минимум еще лет 10.

«Даже при благоприятных природных условиях, достаточных объемах промышленного воспроизводства и ликвидации незаконного вылова азовские осетровые рыбы вновь могут стать перспективными объектами промысла не ранее 2025 года», — считают ученые.

Fish.gov.ru Рыбный промысел

Кроме того, по данным Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (АзНИИРХ) существует предположение о миграции азовского осетра в Черное море и, если данная гипотеза подтвердится в результате экспедиционных исследований института, то открытие промысла в Черном море вдоль Краснодарского побережья станет возможным только в случае формирования промыслового стада осетровых в Азовском море.

Между тем одновременно с критически низким уровнем популяции осетровых в Азовском море, мы наблюдаем снижение статистики по объемам выпуска молоди осетровых в целом по России. По данным материала заседания коллегии по итогам деятельности Федерального агентства по рыболовству в 2017 году и задачах на 2018 год, которое состоялось 29 марта 2018 года, в 2017 году объёмы выпуска молоди осетровых видов рыб снизились по сравнению с показателями 2016 года на 5,7%. В рамках государственного задания в 2017 году было выпущено 45,6 млн штук молоди, что ниже уровня предыдущего периода на 14,5%.

Дефицит молоди осетровых, как говорится, налицо. Судя по тем же материалам заседания коллегии Росрыболовства выращиванием молоди осетровых в основном занимаются подведомственные Агентству ФГУПы. Между тем необходимо стимулировать и частные рыбоводческие хозяйства. Ведь известно, что процесс выращивания осетров не быстрый и не дешевый. Возможно, нужно помочь частным предприятиям не только или не столько деньгами, но и с решением правовых вопросов, чтобы заинтересовать их и ориентировать на выращивание осетра, а не стандартных быстрорастущих видов рыбы.