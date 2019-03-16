



Иван Шилов ИА REGNUM

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович представил на днях в сейме Польши доклад о приоритетах польской дипломатии в 2019 году. Большая часть его страноведческой части (министр также говорил об отраслевых проблемах — экономике, культуре, информации) была посвящена Европейскому союзу, западным странам и НАТО. Что касается восточного направления, то здесь глава МИД Польши уделил 1491 знак без пробелов России, 1163 знак без пробелов Украине и 891 знак без пробелов Белоруссии.

Некоторые польские издания, ссылаясь на отсутствие в зале парламента во время выступления министра председателя правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского, высказывают предположение, что это был последний доклад Чапутовича как главы дипломатического ведомства и его отправят в отставку после выборов в Европейский парламент, которые пройдут в мае сего года. Правда, если замена министра, который на этом посту с января 2018 года заменил Витольда Ващиковского, произойдет, такое будет говорить о чехарде во внешнеполитическом польском ведомстве и постоянной смене приоритетов, что не очень хорошо для имиджа правящей партии в год двойных избирательных кампаний, весенней в ЕП и осенней в сейм Польши. Хотя оппозиционная пресса уже с удовлетворением, комментируя выступление Чапутовича, пишет о том, что PiS после дистанцирования от ЕС и ведущих стран Союза снова возвращается «к истокам». Но это на «западном фронте».

Что касается «восточного фронта», то, говоря о российском направлении, можно сказать, что здесь без перемен. Чапутович напомнил о резолюции ПАСЕ, призывающей Россию передать Польше обломки правительственного самолета Ту-154. Министр при этом сообщил о поиске площадок, которые помогут восстановить польско-российский диалог. В прошлом году, по его словам, были подготовлены совместно польскими и российскими экспертами учебные пособия для учителей истории, заключено соглашение о выдаче разрешений на транспортные перевозки, начаты переговоры о дипломатической недвижимости, организован ознакомительный визит в Польшу представителей российских СМИ. Регионы северо-востока Польши и Калининградская область могут рассчитывать на софинансирование в рамках Программы приграничного сотрудничества на общую сумму в почти 60 миллионов евро.

Elekes Andor Символика польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS)

Вот и все, если ограничиваться строго рамками на линии Варшава — Москва. Хотя, конечно, Россия упоминается в контексте проекта «Северный поток — 2» и Украины. В части Киева министр во время выступления в сейме заявил, что «Россия продолжает агрессивную политику в отношении Украины, последним проявлением чего является конфликт в регионе Керченского пролива» и призвал освободить задержанных украинских моряков. В целом привычно. Вместе с тем, в условиях года двойных выборов конкуренты «Права и Справедливости» активизируются и начинают все сильнее и сильнее критиковать взятую на себя Варшавой роль «адвоката Украины». Это характерно для тех сил, которые надеются на голоса избирателей, придерживающихся националистических и патриотических взглядов, а также происходящих с Восточных Кресов или связанных с этими территориями. Например, такой подход избирает движение «Кукиз 15» (Kukiz 15), рассчитывающее переиграть PiS на этом поле.

«Восточная политика Польши в настоящий момент не работает, — говорит в интервью польской католической газете Nasz Dziennik председатель сеймовой комиссии по местному самоуправлению Анджей Мачеевский из «Кукиз 15». — Непонятно, почему на первом месте в речи министра Чапутовича на этом направлении появляется обеспокоенность и призыв к освобождению захваченных Россией украинских моряков, возвращению конфискованных украинских кораблей и восстановлению полной свободы плавания в Азовском море, а на последнем месте — призыв к выполнению резолюции ПАСЕ о возвращении самолета Ту-154М в Польшу, который россияне сознательно удерживают с апреля 2010 года. Получается, что в отношениях с Россией нас больше беспокоит то, что к украинским морякам отнеслись несправедливо, а не то, что сегодня фактически пренебрегают темой смоленской катастрофы».

Однако и сама правящая партия очень медленно и незаметно, но начинает отделять польско-российские отношения от польско-украинских. При этом на российском направлении идут не менее интересные процессы. Есть один важный вопрос, на который польские политики не могут дать однозначного ответа: ограничивается ли Россия только Кремлем (читай, властью) или нет (то есть, стоит ли иметь дело с гражданским обществом). Складывается впечатление, что «Право и Справедливость» готова иметь дело только с первой частью этой формулы, пытаясь восстановить отношения с российскими властями, в то время как предшественники PiS работали с российской оппозицией. И здесь «Право и Справедливость» идет на сужение канала польско-российского диалога, монополизацию его. Так, правящая партия прикрыла Институт Центральной Европы в Люблине, который был единственным институтом в Польше, занимавшимся диалогом с Россией и вопросами исторической памяти. Он преобразован в Институт Центрально-Восточной Европы и больше Россия не в его поле зрения.

Если «Праву и Справедливости» удастся зачистить экспертные площадки, откуда могут прозвучать альтернативные правительственному мнения о том, как Варшава должна работать с Москвой и с кем, это поможет PiS в перспективе совершать крутые виражи на российском направлении, поскольку возражать будет просто некому. И тут уже возможны самые различные варианты, вплоть до разворотов на 180 градусов. Но пока правящая партия поддерживает на «восточном фронте» дипломатический статус-кво, пытаясь потушить пожары на «западном фронте».