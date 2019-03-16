В марте 2011 года, когда начался сирийский конфликт, казалось, что президента Сирии Башара Асада постигнет судьба остальных лидеров, сметённых «арабской весной». Прошло восемь лет, а Асад по-прежнему остаётся президентом, однако его страна лежит в руинах. Самый большой вопрос, который сейчас стоит перед Сирией: кто заплатит за её восстановление? Страна нуждается в огромных средствах, пишет Кришнадев Каламур в статье для издания The Atlantic.

(сс) Jordi Bernabeu Farrús Война в Сирии

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В ООН считают, что стоимость реконструкции Сирии составит $250 млрд. Эта сумма примерно в четыре раза превышает размер довоенного годового ВВП Сирии. Россия хочет, чтобы Запад заплатил. Москва оказывает серьёзную военную поддержку Сирии, но её экономические возможности весьма ограничены. Однако США и их западные союзники ответили категорическим отказом, указав на отсутствие политических перемен. Прошлой осенью тогдашний посол США в ООН Никки Хейли назвала «абсурдными» попытки России убедить Запад заплатить за восстановление Сирии. Таким образом, судьба 18 млн человек, около трети из которых являются беженцами, по-прежнему остаётся неопределённой.

Flickr.com Никки Хейли

Чисто теоретически, после восстановления Сирии миллионы сирийских граждан могли бы вернуться в свои дома. Однако до тех пор, пока многочисленные районы Сирии будут непригодны для жизни, всегда будет существовать опасность того, что кризис беженцев, охвативший ЕС в течение последних нескольких лет, может обостриться. Многие поколения граждан Сирии могут так и остаться в лагерях беженцев, расположенных на территории недружелюбных принимающих стран.

Россия, вступившая в сирийский конфликт в 2015 году, стремится удержать своё региональное влияние, которое она приобрела в ходе войны в Сирии, однако Москва не может взять на себя расходы по восстановлению САР. Российская экономика столкнулась с международными санкциями и низкими ценами на нефть. Все попытки России убедить международное сообщество помочь Сирии остались безуспешными. Сторонники Асада не могут позволить себе заплатить за реконструкцию, а его противники на Западе могут, но не хотят. Иран также столкнулся с американскими санкциями и не может позволить себе крупные расходы на восстановление Сирии.

США и ЕС выдвинули предварительное условие: помощь в восстановлении не будет оказана, пока Сирия не проведёт реформы. Запад хочет, чтобы основные покровители Асада, как внутренние, так и внешние, поняли, что в случае поддержки Асада, они могут не рассчитывать на финансовую помощь.

«Асад является основным препятствием на пути восстановления Сирии. В конечном итоге бизнес-класс алавитов и те, кто поддерживает режим извне, поймут, что издержки, связанные поддержкой Асада, будут только расти», — заявил один из западных дипломатов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орел США

Однако ситуация в Сирии может поставить Запад в затруднительное положение. С одной стороны, он не хочет помогать Асаду, восстанавливая Сирию и тем самым укрепляя его власть. С другой стороны, Запад не может игнорировать гуманитарную ситуацию в стране, которая, скорее всего, продолжит ухудшаться без массового вливания денежных средств. Ранее международные доноры обязались выделить почти $7 млрд для поддержки гражданских лиц, пострадавших в результате конфликта в Сирии. Однако эта сумма далека от той, в которой, по мнению ООН, нуждается Сирия.

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Представители сирийского правительства говорят, что они приветствуют инвестиции только из тех «дружественных стран», которые поддерживали Дамаск во время конфликта. Список потенциальных кандидатов не слишком велик. Арабские страны, которые ранее порвали отношения с Асадом, постепенно начинают восстанавливать отношения с Дамаском, однако они не хотят вкладывать в страну миллиарды долларов, которые в конечном итоге могут привести к укреплению позиций Ирана. Турция восстанавливает только подконтрольные ей сирийские районы и, похоже, не планирует помогать в восстановлении остальной Сирии. Дамаск хочет, чтобы Китай, который реализует крупные инфраструктурные проекты по всему миру, принял участие в реконструкции страны. Однако в любом случае в Сирии сначала нужно восстановить стабильность, которую пока трудно гарантировать.

«Либо международное сообщество должно признать, что Асад выиграл войну и взглянуть на восстановление с этой точки зрения. Или им придётся взять на себя риски, связанные с сохранением нестабильности… на обширных территориях центральной части Ближнего Востока», — заявил эксперт американского аналитического центра Center for a New American Security Николас Херас.