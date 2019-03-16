Северная Корея может прекратить диалог с Соединёнными Штатами и отменить добровольный 15-месячный мораторий на проведение ракетных испытаний, 15 марта заявил журналистам высокопоставленный северокорейский чиновник. Пхеньян сделал неожиданное заявление после провала переговоров на саммите с Соединёнными Штатами в Ханое. В то же время спутниковые снимки свидетельствуют о новой активности на северокорейских полигонах по испытанию ракет, пишет Эндрю Салмон в статье для издания Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

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Выступая на брифинге в Пхеньяне, заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи заявила, что Северная Корея не собирается идти на уступки требованиям США, выдвинутым на саммите в Ханое, также Пхеньян не готов участвовать в подобных переговорах. На вопрос о возможных ракетных испытаниях представитель КНДР ответила, что в ближайшее время северокорейский лидер Ким Чен Ын решит, стоит ли и дальше соблюдать мораторий на ракетные испытания или нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Чхве Сон Хи также призвала Вашингтон принять меры, аналогичные северокорейскому мораторию на ракетные испытания. В 2018 году Соединённые Штаты для того, чтобы добиться дипломатического прогресса, приостановили совместные военные учения с Южной Кореей. В 2019 году военные учения возобновились, но в меньших масштабах.

Заявления заместителя министра иностранных дел КНДР перекликаются с заявлениями, которые Чхве Сон Хи сделала на весьма необычной полуночной пресс-конференции, созванной в Ханое сразу после саммита КНДР-США, состоявшегося в прошлом месяце. Тогда Чхве Сон Хи заявила, что северокорейский лидер, возможно, пересмотрит свою позицию по переговорам о денуклеаризации.

В пятницу, 15 марта, Чхве Сон Хи также раскритиковала позицию советника по национальной безопасности США Джона Болтона и американского государственного секретаря Майка Помпео. По её словам, на саммите в Ханое именно советник по национальной безопасности США и госсекретарь «создали атмосферу враждебности и недоверия, что воспрепятствовало конструктивным усилиям во время переговоров между верховными лидерами Северной Кореи и Соединённых Штатов».

Gage Skidmore Джон Болтон

Болтон широко известен как один из самых ярых сторонников жёсткой линии в отношении Северной Кореи, в то время как бывший глава ЦРУ Помпео во время переговоров с экс-главой северокорейской разведки Ким Ён Чхолем так и не смог выработать «дорожную карту» по денуклеаризации Корейского полуострова. Сообщалось, что на саммите в Ханое Болтон и Помпео передали северокорейской делегации конверт с американскими разведданными по ядерным объектам Северной Кореи.

Президент США Дональд Трамп отметил на пресс-конференции после саммита в Ханое, что он решил покинуть саммит без соглашения, поскольку Пхеньян потребовал отменить все санкции. Позднее северокорейская делегация пояснила, что речь шла не обо всех санкциях, а только о тех, которые были введены с 2016 года. Однако эксперты уверены, что санкции, введённые с 2016 года, являются самыми серьёзными, поэтому нельзя сказать, что Трамп сильно преувеличил, когда прокомментировал требование северокорейской делегации.

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Указав на то, что США «упустили великолепную возможность» в Ханое, Чхве Сон Хи заявила, что американская делегация была «слишком занята преследованием своих собственных политических целей и не проявила искренней заинтересованности в достижении результата». Возможно, это было связано с многочисленными внутриполитическими проблемами, с которыми в настоящий момент сталкивается администрация президента США. Например, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн давал показания против главы Белого дома именно в тот день, когда проходил саммит в Ханое.

IowaPolitics.com Майкл Коэн

Тем не менее в МИД Северной Кореи дали понять, что надежда всё ещё есть. После критики в адрес Болтона и Помпео, Чхве Сон Хи отметила, что Трамп, который во время пресс-конференции в Ханое назвал северокорейского лидера «замечательным человеком», и Ким Чен Ын по-прежнему ладят друг с другом.