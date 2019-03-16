На этой неделе в британском парламенте прошла череда голосований. Во вторник, 12 марта, британский парламент отклонил единственно возможную сделку с ЕС по Брекситу. На следующий день парламент выступил против выхода из ЕС без соглашения. Наконец, 14 марта, британские парламентарии проголосовали за перенос финальной даты выхода из ЕС (29 марта). Лондон проголосовал за отсрочку Брексита и ЕС придётся с этим согласиться, однако парламент также выступил против организации второго референдума о членстве Великобритании в ЕС, пишут Кристофер М. Шнобелт и Говард Шатц в статье для американского издания The Hill.

ИА Красная Весна 3 Лондон

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Несмотря на отсрочку Брексита, вероятность того, что Великобритания может покинуть ЕС без соглашения, никуда не исчезла. Если соглашение с Брюсселем по Брекситу так и не будет подписано, то в конце марта или в любой другой согласованный с ЕС срок Великобритания выйдет из Европейского союза и начнет вести торговлю с европейскими странами на условиях, установленных Всемирной торговой организацией (ВТО), а про нынешний преференциальный подход ей придётся забыть.

Petr Kratochvil Фунт Стерлингов

Выход из ЕС без соглашения — это совсем не лучший вариант для Великобритании. Ещё до референдума 2016 года появилось немало пугающих статей, в которых описывались те многочисленные проблемы, с которыми Лондон столкнулся бы после выхода из ЕС. Заслуживающие доверия экономические прогнозы показали, что переход к торговым правилам ВТО обойдётся британской экономике примерно в $140 млрд в течение 10 лет — это почти 5% ВВП 2015 года. Несмотря на всё это, выход без соглашения возможен, поскольку любой другой вариант Брексита должен получить поддержку большинства парламента. До сих пор британскому правительству не удавалось получить поддержку большинства, поэтому правительство должно серьёзно отнестись к возможности Брексита без соглашения и сделать необходимые приготовления. Британское правительство могло бы начать публичное обсуждение экономического и политического пути после Брексита. Лондон должен дать понять, что после выхода из ЕС, Великобритания останется сильной экономикой и привлекательным местом для инвестиций и ведения бизнеса, особенно если остальная часть ЕС будет развиваться в направлении более жёстко регулируемой экономики.

Для решения таких важных вопросов, как характер границы между Республикой Ирландией и Северной Ирландией, а также возможные долгосрочные торговые соглашения с ЕС, необходимо продолжить переговоры. Тем не менее существует множество односторонних мер, которые Великобритания могла бы задействовать для того, чтобы улучшить свои перспективы после Брексита. Например, Великобритания могла бы улучшить свою бизнес-среду, чтобы повысить её привлекательность. Лондон мог бы сосредоточиться на тех областях регулирования, в которых Великобритания сталкивается с ограничениями, будучи членом ЕС.

ИА Красная Весна 3 Лондон

После Брексита Великобритания сможет в значительной степени освободиться от бюрократических барьеров. При этом у Великобритании уже есть ряд преимуществ. В докладе Всемирного банка «Ведение бизнеса» за 2019 год Великобритания заняла второе место среди всех 28 членов ЕС в плане лёгкости ведения бизнеса, уступив только Дании. В докладе Всемирного экономического форума о глобальной конкурентоспособности за 2018 год Великобритания снова заняла второе место среди всех членов ЕС, уступив только Германии. С точки зрения трудовых ресурсов Великобритания заняла восьмое место среди членов ЕС по индексу человеческого капитала, который предоставил Всемирный банк в 2017 году. Если обратить внимание на рейтинг лучших университетов мира за 2019 год, то в Великобритании находятся три из 10 лучших университетов мира, включая университеты, которые заняли первую и вторую строчки рейтинга. Британское правительство могло бы воспользоваться этими преимуществами для развития инновационной среды, чтобы наилучшим образом задействовать свой человеческий капитал и научные ресурсы.

Наконец, несмотря на то, что Великобритания занимает четвёртое место по уровню рождаемости среди 28 стран ЕС, по крайней мере, по состоянию на 2016 год, этот показатель всё же сохраняется на уровне 1,8 ребёнка на одну женщину, что ниже коэффициента воспроизводства населения, поэтому население Великобритании будет всё больше стареть. Несмотря на ту роль, которую миграция сыграла во время проведения референдума о членстве в ЕС, в будущем Великобритания будет не только нуждаться в мигрантах, но, возможно, сделает всё возможное, чтобы превратиться в одно из самых привлекательных мест для миграции.

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Помимо внутренних реформ, нынешнее стремление Великобритании к подписанию соглашений о свободной торговле могло бы принесли экономические выгоды. Лондону удалось продвинуть переговоры с Австралией, хотя того же нельзя сказать о переговорах с Японией. Лондон мог бы сосредоточить свое внимание на торговом соглашении с США. В 2018 году ВВП США составил около $20,5 трлн, в то время как ВВП ЕС, без учета Великобритании, составил $15,9 трлн. Конечно, соглашение о свободной торговле с США не смогло бы стать полноценной заменой членства в ЕС, учитывая расстояние и необходимость унификации стандартов, однако данное соглашение позволило бы расширить двустороннюю торговлю между двумя странами. Тем не менее, Великобритания может столкнуться с рядом сложностей. Оказавшись за пределами ЕС, Великобритания окажется в менее выигрышной позиции в рамках торговых переговоров с США, чем в составе ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Вероятно, Великобританию ожидает сложный переходный период, связанный с выходом из ЕС, но совсем не обязательно, что Брексит обречет страну на экономический спад. Британский премьер-министр Тереза Мэй настолько сильно увязла в бурных переговорах с ЕС и парламентом, что может упустить из виду множество способов повлиять на будущее Великобритании после Брексита. Британскому правительству следовало бы предпринять действия, которые могли бы улучшить экономические перспективы полностью независимой Великобритании.