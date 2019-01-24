Учитывая, в общем-то, случившийся распад Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), согласно данным, распространённым информационным агентством Associated Press, уже в 2019 году США планируют провести испытания крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полёта около 1000 км и баллистической ракеты средней дальности (БРСД) с дальностью полёта 3000−4000 км. О каких ракетах идёт речь, и как скоро они могут оказаться в американском арсенале?

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Tomahawk и «Калибр» станут сухопутными очень быстро

Что касается испытаний крылатой ракеты, которые запланированы на август 2019 года, то здесь всё достаточно понятно и предсказуемо — речь идёт об испытании крылатой ракеты морского базирования Tomahawk сухопутной пусковой установки. Это не должно вызывать никаких технических сложностей, учитывая тот факт, что до подписания ДРСМД в распоряжении американской армии имелись сухопутные комплексы BGM-109G Gryphon, каждый из которых нёс по четыре крылатые ракеты Tomahawk с термоядерной боевой частью и дальностью полёта до 2500 км. Сейчас же речь идёт о неядерной модификации ракеты с более продвинутой системой наведения, обеспечивающей высокоточное поражение целей. Согласно данным американских источников, военные рассчитывают получить сухопутный Tomahawk на вооружение примерно через 18 месяцев.

Подобные же работы ведутся и в России — показанная на брифинге Министерства обороны пусковая установка для крылатой ракеты 9М729 (именно это изделие стало поводом для выхода США из ДРСМД) практически полностью совпадает по облику с демонстрировавшимся в прошлом экспортным комплексом Club-M, предназначенным для запуска линейки крылатых ракет «Калибр», соответственно. Никаких препятствий для того, чтобы уложиться ровно в те же сроки, что и американские разработчики, нет. В результате будет получен сухопутный ракетный комплекс с максимальной дальностью стрельбы примерно в 2600 км.

Подробнее: США и Россия пытаются «сохранить лицо» перед Европой, а не ДРСМД?

Минобороны России Пуск крылатой ракеты «Калибр»

Когда у вооружённых сил США появятся БРСД?

Пока почти никакой предметной информации о новой американской БРСД нет, помимо того, что её первые испытания планируются в ноябре 2019 года, а максимальная дальность полёта ракеты будет в диапазоне от 3000 до 4000 км. Ещё 8 ноября 2017 года Сенат США одобрил выделение $58 млн на осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по БРСД. Таким образом, первое испытание (речь пока может идти о бросковых испытаниях) пройдёт примерно через два года после начала работы над проектом. По мнению неназванного американского высокопоставленного источника, на вооружение новая БРСД поступит не ранее чем через пять лет, что звучит вполне объективно, учитывая необходимость проведения достаточно масштабной работы. Тем более, что новая ракета будет иметь примерно вдвое большую дальность полёта по сравнению с БРСД MGM-31C Pershing II (максимальная дальность пуска 1770 км), которые были уничтожены согласно ДРСМД. Не исключено и использование в качестве боевой части одной или нескольких гиперзвуковых планирующих крылатых боевых блоков (глайдеров), что позволит добиться большей точности поражения целей, а также прорывать практически любую противоракетную оборону в обозримом будущем.

Будут ли новые вооружения развёрнуты в Европе?

Пока не имеет однозначного ответа вопрос о том, появятся ли нарушающие ДРСМД крылатые и баллистические ракеты США и России на территории Европы. Российская сторона пока даёт понять, что первой разворачивать эти вооружения на европейской части страны не будет. Для США этот вопрос станет актуальным после появления в арсенале новой БРСД. Развёртывание крылатых ракет Tomahawk наземного базирования в той же Польше практически не изменит баланса сил — США и без этого обладают возможностью наносить удары сотнями и тысячами ракет этого типа со своих кораблей по целям в России. Симметричный же ответ со стороны России здесь последует очень быстро и не будет слишком обременительным для бюджета страны — наоборот, это может стать поводом отказаться от затратных и неоптимальных малых ракетных кораблей (они не могут действовать вдали от родной акватории и были во многом «детищем» ДРСМД) в пользу простых сухопутных платформ.

Militaryarms.ru Пуск баллистической ракеты РС-26 «Рубеж»

Что же касается более далёких перспектив, то появление БРСД вблизи от российских границ будет очень неприятным вызовом, так как подлётное время до той же Москвы из некоторых возможных районов позиционирования может быть в районе 5 минут и меньше. Здесь симметричное развёртывание баллистических ракет РС-26 «Рубеж» (может применяться как на средних дальностях более 2000 км, так и на межконтинентальных дальностях несколько выше 5500 км) не позволит в полной мере отбалансировать ситуацию. Однако далеко не факт, что в Вашингтоне пойдут по пути такого обострения — пока имеются признаки того, что в первую очередь БРСД окажутся развёрнуты в азиатском регионе и направлены против Китая.