Новые антисоциальные реформы и громкие скандалы с чиновниками неизбежно отводят на второй план проблемы старые, давно знакомые и в чём-то более мелкие. Однако проблемы эти никуда не исчезают от того, что общественность или СМИ перестали обращать на них внимание. Так, в России всё ещё происходит постепенная ликвидация культурных объектов: домов культуры, библиотек и т.д., — и порой это выглядит весьма карикатурно.

Cbs-fryazino.org Библиотека

Пример, в котором всё прекрасно: в подмосковном наукограде Фрязино в счёт долгов Жилищно-эксплуатационного управления Института радиотехники и электроники РАН (ЖЭУ ИРЭ РАН, к соответствующему градообразующему институту имеет опосредованное отношение) продали помещение центральной библиотеки, а купил его… Депутат от КПРФ! Сделку (весьма «удачную»: продажа за 9 млн рублей при кадастровой стоимости в 28 млн) смогли заключить даже в условиях судебного дела, заведённого по иску возмутившихся местных жителей. Характерно, что под арестом за долги и угрозой продажи оказалось даже помещение детского сада, который посещают 135 детей, — но здесь в ситуацию вмешался глава городского округа.

Осип Мандельштам

История библиотеки, имеющей ныне детский и взрослый филиалы в разных районах города, довольна обычна: в 1936 года она была основана при заводе «Радиолампа», в 1961 году переехала в текущее помещение (созданное по решению городского Совета депутатов трудящихся специально под библиотеку в 1955 году). Сейчас в библиотеке расположен единственный в России музей Осипа Мандельштама, где хранятся подлинники многих работ поэта. В фондах собраны издания XVIII—XX веков, многие из которых библиотекари после войны покупали на свои деньги.

После перестройки, в 1998 году, по обращению профкома государственного научно-производственного предприятия «Исток» библиотеку приняли в муниципальную собственность (постановлением главы города Фрязино).

Странности начинаются в 2011 году: тогда право хозяйственного ведения библиотекой оказывается зарегистрировано в ЕГРН за упомянутым ФГУП ЖЭУ ИРЭ РАН. Проблема здесь в том, что унитарное предприятие федерального уровня не может по закону распоряжаться муниципальным имуществом. Последствия этого казуса проявились в 2018 году, когда имущество ФГУП было выставлено Росимуществом (работающим на федеральном уровне) на торги в счёт погашения возникшей у унитарного предприятия задолженности. В числе распродающихся площадей оказалось и помещение библиотеки, находящееся на самом деле в муниципальной собственности — о чём к тому времени почему-то «забыли».

На этом странности не заканчиваются. Как уже отмечалось, помещение библиотеки было продано за 9 млн рублей (при кадастровой стоимости в 28 млн) некоему индивидуальному предпринимателю Поповой Х.О. Торги проводились ООО «Первая поверенная компания». Годом ранее, в сентябре 2017 года, Федеральная антимонопольная служба вела разбирательство по поводу электронных торгов, организованных этой компанией. Тогда в ФАС пришло несколько жалоб в связи с распродажей арестованного имущества ООО «Желстрой»: утверждалось, что из-за сбоев работы сайта «Первой проверенной компании» не все желающие смогли участвовать в торгах, и помещения в итоге оказались проданы по ценам в два раза ниже рыночных.

Далее в ходе судебных разбирательств по делу фрязинской библиотеки выяснилось, что Попова Х.О. действовала только как посредник, а настоящим конечным покупателем библиотеки оказался депутат от КПРФ Совета Щёлковского муниципального района Правашинский В. В.

Более того, договор о посредничестве («об оказании агентских услуг») в покупке конкретного помещения библиотеки был заключён 10 января 2018 года. А сам аукцион начался только 20 марта 2018 года!

Fryazino.org Детский сад

На призывы инициативной группы граждан разобраться в этом деле откликнулись замминистра культуры и Общественная палата Московской области; выйти же на контакт с руководством территориального управления Росимущества и ФГУП у общественников не получилось. Однако из-за отсутствия активного содействия со стороны властей многие детали происходящего остаются неясными. Например, распродажа площадей производится под предлогом погашения долгов ФГУП. Но узнать точно, сколько денег предполагалось с этого получить, сколько денег уже получено и, соответственно, не продаётся ли больше площадей, чем это действительно нужно, общественникам пока что не удаётся.

На данный момент дело находится на рассмотрении Арбитражного суда Московской области, при том, что обеспечительные меры было решено не предпринимать, и сделка по продаже помещения библиотеки успешно состоялась. Судьба самой библиотеки, находящегося при ней музея Мандельштама, равно как и относящегося к тому же комплексу помещений ФГУП детского сада, до сих пор не ясна.

С другой стороны, активность инициативной группы жителей всё-таки приносит свои плоды: постепенно вскрываются подробности происходящего, удаётся заручиться поддержкой некоторых представителей власти, на диалог выходит местная КПРФ. Конечно, на фоне этой истории разворачивается ещё целая драма наукограда и отечественной отрасли СВЧ-электроники — не на ровном же месте у ФГУП образовались такие долги. Но хочется надеяться, что местные жители сумеют отстоять хотя бы часть социальной и культурной инфраструктуры, исторически связанной с фрязинской наукой и производством.