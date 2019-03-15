



Иван Шилов ИА REGNUM

«В основе лакановской моральной и идейной путаницы… пародия субъективного эроса модернизма, специфическое «богословие», которое… прибегает к богохульству, бессмыслице, хуле и осмеиванию».

«Самый лютый враг лаканианства — это время: если мировая история хоть немного проявится и как суд над миром, через сто лет обо всём этом развлечении никто знать не будет».

Любителей философии, вероятно, шокируют такие далекие от академического изложения сентенции. Но будем откровенны: они не были редкостью в истории мысли. Еще в XIX—XX вв. подобные оценки нередко срывались из уст вполне почтенных ее представителей. Вспомним слова о «смердящем трупе Шопенгауэра», сказанные Ницше, или признание на этот раз уже самого автора «Мира как воли и представления», что до него в философии были лишь дураки или полудурки.

Так что, думается, ничего плохого в приведенных в начале рецензии оценках нет. Их автор, современный независимый словенский философ Горазд Коциянчич, выступает триггером для последующих дискуссий о месте современной философии и непредвзятой оценки существующих в ней течений вне зависимости от их популярности. Всё-таки последняя не гарантирует от тупиковости развития.

Оговоримся сразу: Горазд не отрицает современные философские штудии. Одной из его задач является создание синтеза постмодернистской философии и христианской духовной традиции. Критикуя некоторые направления в истории мысли, Коциянчич, напротив, акцентирует внимание на тех школах и методах, которые, по его мнению, сохранили свое ментальное родство с патристикой. Так, например, феноменология Рудольфа Отто связана, пусть и опосредованно, с наследием святителя Иоанна Златоуста: «между Сциллой библейского фундаментализма и Харибдой атеистического редукционизма она спасает истину христианского Предания».

Поэтому, как представляется, отказываясь от тех или иных школ и направлений в истории философии, Горазд Коциянчич руководствуется словами священномученика Иринея Лионского:

«Лучше и полезнее ничего не знать, или очень мало знать, и так приблизиться к Богу по любви, чем думать, что знаем много и что опытны во многом, но при этом оказаться хулителями Господа».

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».