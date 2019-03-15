21−24 марта лидер КНР Си Цзиньпин совершит первый государственный визит в Италию. Вместе с премьер-министром Италии Джузеппе Конте они подпишут предварительное соглашение о присоединении Италии к проекту «Один пояс — один путь» — так называемый меморандум о взаимопонимании. Довеском к проекту пойдут и другие китайские инвестиции. Окончательное соглашение может быть подписано уже месяц спустя — в ходе визита Конте в Китай.

Иван Шилов ИА REGNUM Один пояс и один путь

Разумеется, присоединение к китайскому проекту одной из стран, входящих в ЕС, НАТО и «Большую семерку» (в G7 это происходит впервые), не может не вызывать споров. Но в Риме не спешат слушаться окриков из Брюсселя и особенно Вашингтона. И допускают, что для сохранения своего места под солнцем нужно удержаться одной ногой на американском стуле, встав другой на китайский.

Выстраивание баланса

Недовольство Италией сначала выразили в Еврокомиссии, где сказали, что торговые соглашения такого масштаба входят в полномочия Брюсселя, а не отдельных стран. Затем — в Германии. И наконец — в США, откуда устами влиятельных политологов было сказано, что Италия «заплатит большую политическую и дипломатическую цену», если решит присоединиться к проекту в нынешнем контексте торговой войны США с КНР.

В Риме всех успокаивали. Еврокомиссии было сказано, что никаких формальных правил ЕС нарушено не будет. Германии — что та сама имеет куда более активные отношения с Китаем, чем Италия, и можно обойтись без лицемерных упреков. Вашингтону — что Италия не отказывается от евроатлантических обещаний и не подвергает сомнению приоритет дружбы с США.

Штаб-квартира европейской комиссии в Брюсселе

Заинтересованность КНР в присоединении Италии к проекту объясняется на полуострове тремя причинами. Прежде всего, Италия — сама по себе очень крупный и значимый рынок. Кроме того, в силу своего географического положения она — удобный «вход» как в Евросоюз, так и в Африку, перспективами которой в Китае интересуются давно. 60% китайского экспорта доставляется морем, а в Италии хватает крупных портов.

Италией управляет коалиционное правительство «Лиги» Маттео Сальвини и «Движения 5 звезд». Как это часто бывает в последнее время, мнения двух сторон по поводу проекта расходятся. В «Движении» — за, потому что экономике нужна диверсификация. Сальвини, у которого много причин дорожить дружбой с США, против: по его словам, бизнес бизнесом, но стратегических отраслей Китаю никто не отдаст (хотя именно они, прежде всего инфраструктура, Китаю и нужны).

Однако, как это часто происходит в данном правительстве, несовпадение взглядов не означает отмены проекта. Силы сторон равны: «Движение» год назад получило больше мест на выборах, «Лига» же лидирует в рейтингах сейчас. Компромиссное решение, которое утвердит специально для таких решений и выбранный «медиум» Джузеппе Конте, будет заключаться в подписании обтекаемого соглашения. А дальше будет видно.

Две колонизации

Интересно, что в самой Италии обсуждают «Один пояс — один путь» не в контексте последствий для экономики, а в контексте геополитики. Сальвини заявил, что Италия не должна быть чьей-то колонией. «Чьей-то» в данном случае значит «китайской». Методы, которые используют китайские товарищи, хорошо известны. Сколько пользы они смогут извлечь от ситуации, когда время работает на них, а проект нужен другой стороне больше, чем им — тоже понятно.

Но оппоненты Сальвини тоже говорят о колонизации. Только в их версии Италия уже ей подверглась; это — колонизация долларом, евробюрократами, приоритетной дружбой с США и американскими военными базами на Апеннинах. Страна связана по рукам и ногам, и с каждым годом пространство выбора в сфере экономической политики сужается. Сторонники «Одного пояса» полагают, что защита национальных интересов требует широкого шага прочь от этой тесноты, то есть навстречу Китаю.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Итальянские министры ездили в Пекин договариваться об инвестициях и о скупке Китаем итальянского госдолга еще осенью 2018 года. Новое правительство выполняет свои предвыборные обещания: снижен пенсионный возраст, остановлен рост налогов, увеличены пособия. Всё это требует средств и ощущения финансовой независимости от ЕС, особенно в стране, где пять миллионов бедняков, масса ветхой инфраструктуры и госдолг в 130% ВВП. В Пекине министрам сказали, на каких условиях Италия получит то, что хочет: на условиях «одного пояса».

Надежды возлагались на «приоритетных партнеров» из США. Но Дональд Трамп так и не перешёл от похлопывания Конте по плечу к помощи деньгами. В посольстве США демонстративно поддерживали Италию в период бюджетных споров с Еврокомиссией, но этого мало. Вашингтону сейчас не до чужих проблем, финансовая поддержка союзника — последнее, что может прийти Трампу в голову. Италия не хотела «уходить» или «отходить» от США, но так уж сложилось.

В таком контексте Италия может сыграть роль дамы, приятной во всех отношениях. Ввязываться в торговую войну США с Китаем на одной из сторон себе дороже; через месяц они могут договориться, и в дураках останутся только те, кто громко поддерживал одну из сторон. Совсем другое дело — приоткрыть дверь для Китая, не закрывая ее для всех остальных, в надежде перетерпеть рестлеров из Вашингтона и перехитрить хитрецов из Пекина.