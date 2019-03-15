Германия вернула Украине грамоту Петра I от 1708 года к митрополиту Киевскому Иоасафу (Кроковскому) о постановке его на Киевскую митрополию. Как сообщают некоторые украинские издания, это было сделано по инициативе министра науки и культуры земли Баден-Вюртемберг Терезии Бауэр и при поддержке министерства иностранных дел Германии и университета города Тюбинген. Грамота была в 1941 году похищена нацистами и вывезена из Киева в качестве военного трофея. А сейчас ее вернули — исторический документ был передан послу Украины в Германии Андрею Мельнику. Но главная интрига в том, как украинский посол прокомментировал это событие, что выделил. В своем блоге в социальных сетях он написал:

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко и патриарх Константинопольский Варфоломей I

«Действительно исторический день: Германия вернула Украине грамоту Петра от 1708, в которой тот призывает митрополита Киевского Иоасафа Кроковского не склоняться в сторону Вселенского патриарха. Не сложилось: уже на днях она познакомится в Киеве с нашим Томосом) Danke Deutschland!»

Митрополит Киевский и Галицкий и всея Малыя Руси Иоасаф (Кроковский)

Однако Иоасаф больше известен другим. До сих пор неизвестно, где он родился. Историки предполагают, что митрополит происходил из ветви перешедших в православие польских шляхтичей герба Кроковских. Обучение Иоасаф проходил в Киево-Могилянской коллегии, а потом слушал лекции в разных заграничных учебных заведениях, в том числе в Коллегии святого Афанасия в Риме. 19 октября 1707 года решением собора Киевского духовенства был избран на должность митрополита Киевской епархии, после чего отправился в Москву, где 15 августа 1708 года был рукоположен во епископа с возведением в сан митрополита Киевского. А уже в ноябре того же года принял участие в возглашении анафемы гетману Ивану Мазепе.

При этом, как отмечает российский историк Кирилл Кочегаров, хотя Иоасаф был избран на киевскую кафедру вопреки позиции Мазепы (гетман лоббировал митрополита Рязанского Стефана) и по настоянию Петра, «роль Иоасафа в анафематствовании Мазепы нельзя назвать особо активной: хотя он и участвовал в соответствующем обряде 12 ноября, но проповедь произнес новгород-северский протопоп Афанасий Заруцкий… Не желая в свое время портить отношения с Мазепой, митрополит еще более не хотел идти против царя, которому он, собственно, и был обязан своим поставлением. В этой двусмысленной позиции, как представляется, проявилась та специфика, которая характеризовала отношения многих представителей малороссийского духовного сословия с русским правительством, начиная с середины XVII века».

Почему украинский посол решил вспомнить не эту историю, а выделил особо «Вселенский патриархат», понятно. «Томос-тур» президента Украины Петра Порошенко, который пытается сейчас избраться во второй раз, не принес ожидаемых электоральных дивидендов. Более того, он становится «токсичным фактором», поводом для насмешек над действующим президентом, решившим использовать создание Православной церкви Украины, что привело к большим нестроениям в жизни украинских христиан, в своих сиюминутных целях. Но правильно ли Киев расшифровал сигнал, который подал ему Берлин, доставший из запасников давнюю грамоту именно сейчас? Германия умеет иногда шутить тонко. Как в прошлом году, предоставив Вильнюсу в аренду на пять лет акт о восстановлении независимого Литовского государства от 16 февраля 1918 года.

«Томос» подписанный в Константинополе 2019.01.05

Складывалось устойчивое ощущение того, что Берлин показал современной Литве, кто настоящий творец их независимости, и то, что дана она им «в аренду». А о чем говорит призыв «не склоняться в сторону Вселенского патриарха»? В отличие от Польши, где светские власти и, как можно судить, католический официоз в целом (в отличие от Польской автокефальной православной церкви) поддержали создание ПЦУ в надежде, что это еще сильнее оторвет Украину от России, в Германии смотрели на эту историю с большим скепсисом. В декабре прошлого года в интервью Deutsche Welle профессор Венского университета Рудольф Прокши заявлял: «Мне кажется, что Вселенский патриархат немного находится под давлением США, где живут многие православные верующие».

Восприятие предоставления томоса ПЦУ, составленной из непризнанных Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, как «американской операции», характерно и для немецкой прессы. Портал Telepolis в январе сего года констатировал: церковный раскол на Украине является «геополитически взрывоопасным», а борьба идет «не только между Киевом и Москвой, США также играют важную роль в этом». Издание подчеркивало, что, возможно, греческая архиепископия в Нью-Йорке, «один из главных спонсоров Константинопольского патриархата, возможно, лоббировала за кулисами признание отделения украинского православия от Москвы». И не исключало участия в операции государственного департамента США.

Государственный департамент США

Учитывая, что в настоящее время отношения Берлина и Вашингтона переживают серьезнейший кризис, который может приобрести характер стратегического противостояния, можно предположить, что значительная часть немецкой общественности и, вероятно, политической и экономической элиты будут с подозрением относиться к любым попыткам американцев плести интриги на континенте, в том числе на постсоветском пространстве, особенно с использованием таких неконвенциональных методов ведения конкуренции, как инициирование «религиозных войн». Похоже, что это и держал в уме Берлин во время передачи грамоты Петра I, вполне прозрачно намекая Киеву, что тому нужно держаться подальше от Константинопольского патриархата.