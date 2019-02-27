Двадцать миллионов подписчиков, миллиарды просмотров на Ютубе и восхищенные отзывы на его первую пробу пера от New York Times и The Guardian. Выборочная автобиография от растущей звезды интернета Шейна Доусона «Я ненавижу селфи» — это рассказ о поздней потере девственности, комплексах жирного американского подростка и проблемах с пищеварением. Откровенная книга, в которой есть все, кроме недавнего признания ставшего отцом Доусона в своей сексуальной девиации и ответа на вопрос — зачем же надо смотреть его шоу?

Шейн Доусон. Я ненавижу селфи

Признаюсь, я не любитель видеоблогеров. Жизнь слишком короткая и интересная, чтобы тратить её на пустопорожний треп мужчин и женщин на Ютубе, которые слишком любят лайки. Даже неглупые Анатолий и Ольга Шарий невыносимы в своей безжалостной манере отнимать чужое время. И я не представляю себе, зачем глядеть «Немагию» или канал для неудачников — Kamikadzedead. Впрочем, калифорнийский комик Шейн Доусон — он из другого жанра. Его последние видео длятся, как фильмы. Я выдержал пару минут. «Я ненавижу селфи» я читал весь вечер.

Доусон — создатель двух каналов на Ютубе (8 и 21 миллион подписчиков), как и другие интернет-зависимые, обожает делать селфи. Даже в туалете. И его дебют в оригинале называется «Я ненавижу себяшку» (I hate myselfy). Он обнажает свои скелеты в шкафу, как прогулку в купальнике «сучки-матери», и те моменты из прошлого, которые считает забавными: «Моя собака лизнула мне задний проход, когда я занимался онанизмом». Или: «Нашим любимым видео было то, где маленького ребенка сбивает автобус. Уверяю, это выглядит НАМНОГО смешнее, чем звучит». Расписывает о позывах опорожнить кишечник и вытереть зад после мексиканских забегаловок. Вспоминает о своих припадках: «Я снял штаны, запрыгнул в наполненную холодной водой раковину и начал выкрикивать ругательства». Но, несмотря на предельный цинизм «Я ненавижу себяшку» и близко не конкурирует с «Это я — Эдичка» — тошнотворным, но острым текстом Лимонова. Мир Доусона — пластмассовый.

«Я ненавижу селфи» бессмысленна, как и тысячи комментариев на Ютубе. Девочка в теле парня — Шейн —поглощает еду, как пылесос пыль, и днями смотрит телевизор, валяюсь на кровати; Доусон становится серьезным лишь на миг, когда высмеивает маниакальную расовую политкорректность для белых. И если отложить бестселлер Доусона на десять минут, то потребуется время, чтобы понять, о чем ты снова читаешь. Его рассказы — это что-то вроде длинного комментария, разбавленного перепиской из соцсетей, с навязчивым употреблением капслока.

Шейн Доусон чертовски популярен. Неужели в Америке и правда такое изобилие людей, чей интеллект едва превышает мышление обкуренного наркомана? «Я ненавижу селфи» — это, наверное, самая паршивая автобиографическая книга, которую я прочитал в жизни.